<p>Kampiranje u početku može biti jako stresno, a tek kada utemeljite sve točke i procese kampiranja, kampiranje će vam postati zabavno. Ukoliko ste kamper početnik ovaj vodič o kampiranju dobro će vam doći, pogotovo sada u vrijeme pandemije. </p><h2>Odaberite kamp mjesto</h2><p>Otvorite si karte i tražite mjesto gdje bi ste mogli kampirati, ili u Google pretraživač tražite kampove u blizini. Ako ste ljubitelj mora ili rijeke onda tražite mjesto koje je blizu toga ali s dostupnom pješačkom stazom.</p><p>U nekim kampovima vas neće primiti bez rezervacije tako da prije nego dođete u kamp provjerite na internetu treba li se rezervirati mjesto prije. Osim toga, u vrijeme pandemije mnogo kampova nisu ni otvorili svoja vrata tako da je poželjno da nazovete kamp i provjerite informacije.</p><p>Također, preporučuje se da preskočite kampiranje ako ste bolesni i da se bez obzira na sve socijalno distancirate. Nemojte zaboraviti i sa sobom ponijeti dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje.</p><h2>Otkrijte kako ćete spavati</h2><p>Ako imate dovoljno mjesta u svojoj kamp prikolici poželjno je da spavate tamo, a dodatno ako vi želite, možete postaviti i šator. Kupite šator koji je prostran i ugodan, s prozorčićem kojeg možete otvoriti za svjež zrak. Ispred tog šatora možete staviti par stolica i stolić i tako možete uživati u ljetnim večerima ili popodnevnim satima u hladovini.</p><p>Ako više volite spavati u šatoru onda kupite šator koji vam je potreban, ovisno koliko bi vas spavalo u šatoru i koliko vas može i stane u jedan šator. Nemojte zaboraviti na jastuke za spavanje i pokrivače i nešto mekano da stavite na podnožje šatora. </p><p>Za nove u kampiranju, preporučuje se da spavate na zadnjem dijelu vašeg vozila. Spustite stražnja sjedala, stavite nekoliko jastuka i pokrivače i voila, dobijete jedan malo manji udoban krevetić. Novima se ne preporučuje baš za prvi put spavanje u vrećama.</p><h2>Odjenite se prikladno</h2><p>Može postati prohladno, posebno u večernjim satima, stoga se obucite slojevito. Ponesite i nekoliko velikih dugih toplih šalova da se možete i s njima ogrnuti.</p><p>Što se tiče obuće, poželjno je spakirati i čizme i vunene planinarske čarape jer nikad ne znate gdje ćete završiti. Osim toga, ponesite i sportske tenisice.</p><h2>Prethodno pripremite hranu</h2><p>Želite da vaši obroci budu ukusni, a opet jednostavni, tako da se uglavnom ne zagrijavaju,onda ponesite voće, sir, hladno narezane nareske, jaja i slično. No ne smijete zaboraviti na prijenosni hladnjak.</p><p>Ako ste ljubitelj kave onda nemojte zaboraviti ponijeti mlijeko i kavu. Što se tiče mlijeka kupujte manja pakiranja.</p><p>Ne zaboravite oprati svoje posuđe, izbaciti smeće i urediti svoj kamp prostor, iz ljubaznosti prema drugim kamperima.</p><h2>Postavite svoj kamp</h2><p>Vjerujte, to želite i trebate učiniti čim stignete u svoj kamp, ​​prije nego što vam motivacija popusti. I ni slučajno to nemojte raditi ne nakon dnevnog pohoda. Postavite svoj šator i postavite svoj prostor za kuhinju. </p><p>Ne zaboravite lagane stolice koje se lako postavljaju, za ležanje ili viseću mrežicu kako bi se još ugodnije opustili.</p><h2>Pripremite svoj dnevni paket</h2><p>Ako planirate planinarenje, poželjet ćete ponijeti dnevni paket. Ne zaboravite ponijeti dovoljno tekućine, vitamina i minerala ili neki hidratacijski miks. Osim toga, ponesite si hranu, možda proteinske pločice i neke grickalice. Nemojte zaboraviti ponijeti dodatnu odjeću i sunčane naočale. Uz to, trebat će vam i svjetiljka, u slučaju da se vraćate kasno navečer.</p><p>Dok svi čekamo cjepivo protiv COVIDA-19, kampiranje u prirodi može nam barem poslužiti za ublažavanje anksioznosti i tjeskobe, piše<a href="https://www.mic.com/p/a-beginners-guide-to-camping-during-a-pandemic-28789899" target="_blank"> Mic.</a></p>