Treba li žena dobiti poklon od muža nakon izlaska iz rodilišta?

Treba li novopečeni tata supruzi kupiti neki poklon, kao znak pažnje nakon što je rodila i što joj pokloniti – zapitao se ovih dana jedan korisnik Reddita, nakon što je u jednoj zatvorenoj grupi na toj mreži sudjelovao u žustroj raspravi između onih koji su protiv te ideje i onih koji misle da majku po povratku iz rodilišta treba dočekati barem sitnica.

POGLEDAJTE VIDEO: Nasmijat će vas tate koji su ostali sami s djecom

Time suprug daje do znanja da ju poštuje kao ženu i partnericu, a ne samo kao majku svoga djeteta, odgovarali su najčešće oni kojima je taj običaj prihvatljiv, dok su oni suprotnog stajališta često isticali kako nikakav poklon ne znači ništa – budući tata to je pokazao tijekom devet mjeseci iščekivanja bebe i može pokazati ako u dane nakon što se vrati iz rodilišta bude koristan i pomogne joj oko djeteta i kućanskih poslova, dok se ona ne oporavi i ne 'uhvati' ritam s bebom. Jedan tata koji se u toj ulozi našao prije nekoliko mjeseci uvjeren je da je to dovoljno.

I ovaj post dobio je puno različitih komentara, ali i savjeta o tome što majci djeteta pokloniti, što bi mnogim očevima moglo biti korisno. Zato prenosimo neke od odgovora:

- Mali znak pažnje će ti žena sigurno cijeniti, a ti bi najbolje trebao znati što bi joj puno značilo nakon 9 mjeseci trudnoće, poroda i boravka u bolnici. Po nekom običaju, nosi se cvijeće kad dolaziš po nju u bolnicu. Ja sam osobno željela i dobila od muža ugravirani nakit, ništa pretjerano skupo ali je za uspomenu na taj poseban dan i svakodnevno ga nosim – uputila je budućeg tatu jedna mama.

- Cvijeće ili nakit, ne možeš promašiti. Meni je muž kupio naušnice, mala zlatna slova prvog i srednjeg imena naše kćeri (znali smo da je curica i imali ime unaprijed). Prekrasne su, ne pretjerano skupe (500-injak kuna), i vječno ću ih imati kao prvi poklon koji sam primila kao majka čarobne curice. Nije nešto što se mora, ali mislim da je gesta prekrasna – odgovorila je još jedna korisnica Reddita.

- Plati nekog da dobro počisti stan kad dođe s poroda da sve bude tip-top, napisao je drugi korisnik, na što se odmah nadovezala mama koja je upravo to doživjela:

- Ovo je najbolji komentar, mene su moj muž i sinovi dočekali sa super uglancanom kućom. Kad sam ušla i to ugledala. Ajme, pa ja se samo mogu zavalit i opustit, najbolja stvar koju si možeš onako iscrpljen poželjet – napisala je.

- Ja i brat smo njegovoj ženi krenuli u potragu po cilom Splitu za ogromnim plišanim medvjedom koji u rukama drži malog medvjedića, kao mama i beba hahaha. Anyways - oduševila se, stoji u jednome od komentara.

- Osobno nisam svojoj ženi ništa kupovao osim cvijeća i torte kad je došla. Iako, neki komad nakita nije loša ideja. Možda, ak si dobio curku, da im kupiš dvije iste narukvice. Meni je to fora i razmišljam da im kupim to uskoro, pošto imam dvije klinke, pa bi uzeo 3 iste narukvice – napisao je, pak, jedan tata.

