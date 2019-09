9 razloga zašto bi trebalo piti čaj svaki dan - čuva zube, srce

Pij malo, pij dobro - a pogotovo čaj. Naime, šalica toplog čaja ima pozitivno djelovanje baš na svaki organ u našem tijelu. Prije svega, čaj je bogat antioksidansima koji sprečavaju kronične bolesti i pomažu obnavljanju stanica u tijelu. To se posebno odnosi na zeleni čaj, za što je zaslužna Camellia sinensis, biljka koja sadrži antioksidanse poznate kao katehini, koji uništavaju slobodne radikale u tijelu i sprječavaju upale. Znanstvenici su potvrdili veliki broj prednosti čaja općenito, pa evo zašto ga vrijedi piti baš svaki dan:

Pada rizik od nekih vrsta karcinoma

Blagotvorni učinak posebno je utvrđen kod raka kože, pluća, prostate i dojke, kaže dr. Uma Naidoo, iz Opće bolnice u Medicinskoj školi Harvard. Pritom dodaje da različite vrste čaja utječu na različite vrste raka, pa je dobar način da smanjite rizike to da uživate u različitim okusima tog napitka.

Koža će vam biti zdravija

Indijski ili crni čaj posebno utječe na rizik od raka kože, s tim da igra ulogu i to kako ga pripremate i spravljate. Naime, istraživanja pokazuju da je veći pozitivan učinak vrućeg crnog čaja, u odnosu na mlaki ili ledeni, kaže dr. Naidoo.

Šalica čaja nakon obroka snižava šećer u krvi i tako pomaže smanjiti rizik od dijabetesa tip 2, pokazalo je više studija. To se pogotovo odnosi na crni, ili indijski čaj, koji pomaže smanjiti razinu šećera u krvi nakon što pojedemo obrok koji sadrži šećer.

Čaj jača zube

Iako bi ispijanje čaja tijekom dana moglo utjecati na to da vam zubi potamne, zeleni čaj ima antibakterijski učinak, pa bi se ispijanje tog čaja moglo isplatiti. Naime, ispijanje zelenog čaja smanjuje rizik od karijesa te dovodi do toga da se on sporije širi.

Srce će vam biti zahvalno

Protuupalna svojstva čaja održat će krvne žile prohodnima i snažnima, uz manje stresa za srce. Katehini iz čaja smanjuju rizik od stvaranja plaka na krvnim žilama, kaže dr, Naidoo, s tim da srcu treba osigurati ne jednu, nego barem tri šalice čaja dnevno.

Štiti od Alzheimera

Polifenoli iz čaja štite stanice od oštećenja, dok zeleni čaj, na primjer, pomaže da razvijemo otpornost protiv stresa. Ujedno, smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti.

Bolje ćete spavati

Ako noć provodite vrteći se po krevetu, dan završite šalicom toplog čaja. Istraživanja pokazuju da čaj može biti vrlo učinkovit kod blage nesanice, kojoj glavni uzrok nisu neki poremećaji u mozgu ili druge ozbiljne bolesti.

Bit ćete koncentriraniji

Kofein u čaju podiže pažnju i budnost. Tanin u čaju pomaže i koncentraciji, pa je čaj odličan izbor za predah uoči poslovnog sastanka, na primjer.

Ubrzat će metabolizam

Kofein ubrzava metabolizam i sagorijevanje masti i može povećati sagorijevanje i do 100 kalorija na dan. Ipak, ne pretjerujte s kofeinom. Jedna šalica čaja sadržava oko 40 mg kofeina, dok bi dnevni unos trebalo ograničiti na najviše 300 do 400 mg.

Ni previše čaja nije dobro!

Imajte na umu da ni previše čaja nije dobro, odnosno da i u tome treba imati mjeru. Studije koja su istraživale optimalne količine nisu usuglašene, no pretpostavlja se da je najbolja mjera između tri do pet šalica čaja na dan, odnosno ne više od toga. Evo kako čaj može i negativno utjecati na neke procese u organizmu, ako s njime pretjerate:

Usporava apsorpciju željeza

Katehini u čaju utječu na apsorpciju željeza iz hrane, tako da ju blokiraju. Tako, čak i ako unosite dovoljno željeza kroz hranu, ako pijete više čaja možete doći do toga da imate manjak željeza, odnosno da ste anemični. Kod većine zdravih čaj uglavnom neće dovesti do tog problema, no , trudnice i ljudi s bubrežnim oboljenjima trebaju biti oprezni.

Veći rizik od krvarenja

Pijenje velikih količina čaja svaki dan može dovesti do većeg rizika od krvarenja iz manjih posjekotina i rana te do veće sklonosti modricama. Zbog toga se, na primjer, prije većih operacija savjetuje smanjiti ispijanje čaja, a u nekim slučajevima čak i prestati.

Može poremetiti djelovanje lijekova

Iako nose brojne prednosti za zdravlje, katehini u čaju mogu utjecati na neke lijekove za srce i tlak. Zato se prije nego što ih počnete piti posavjetujte s liječnikom o tome kakve su preporuke glede ispijanja čaja, prenosi Reader's Digest.

