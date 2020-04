9 stvari koje treba raditi s 50 da mozak bude 'fit' u 80-ima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Deset stvari koje imate u kući, a mogu osnažiti vaše nokte

Nikad nije prerano da mislimo na svoj mozak, a krajnje vrijeme da se počnemo brinuti o njegovim funkcijama su 50-e godine života, ističu znanstvenici objašnjavajući da samo aktivan mozak dobro stari i čuva svoje funkcije.

1. Hrana za mozak

Određene namirnice zbog svojih aktivnih sastojaka ne samo da hrane mozak i osnažuju pamćenje, nego mogu spriječiti nastanak oštećenja mozga te ga dugoročno održati “svježim” i vitalnim, piše Reader's Digest.

Stručnjaci preporučuju zdrav način prehrane u kojemu dominiraju nezasićene masti - ulja, pogotovo maslinovo ulje, mnogo voća i povrća u hrani, prehrana bogata neprobavljivim biljnim vlaknima s mnogo ribe, pogotovo plave ribe i čašu crnog vina - uz obrok.

Po opisanim je smjernicama, naglašava, zato najzdraviji način prehrane - mediteranska prehrana. Ona blagotvorno djeluje na smanjenje rizika od srčanog i moždanog udara, a studija u kojoj je sudjelovalo 750.000 ispitanika pokazala je da konzumacija voća i povrća smanjuje rizik nastanka moždanog udara za 36 posto.

2. Budite zaposleni

U ranijim istraživanjima mozga u tu su se svrhu preporučile razne povećane i zahtjevne mentalne aktivnosti, ali sada znanstvenici tvrde da je sasvim dovoljno imati intenzivno popunjen raspored dnevnih aktivnosti raznih vrsta. U istraživanju Sveučilišta Texas i Sveučilišta Alabama, objavljenom na znanstveno portalu Frontiers, sudjelovalo je 300 osoba starih između 50 i 89 godina, i svi oni su imali koristi od punog dnevnog rasporeda aktivnosti.

A to je uključivalo bolje pamćenje i zaključivanje, kao i bolji rječnik, te bolje verbalno izražavanje. Zauzeti ljudi, utvrdili su znanstvenici, zgusnutim dnevnim obavezama povećavaju svoju sposobnost da nauče nove stvari.

3. Birajte društvo

Prema Jimu Rohnu, stručnjaku za poslovnu filozofiju, postoji jedna teorija, koja zvuči prilično hladno i racionalno, ali on kaže: - Svatko od nas je prosjek pet osoba s kojima provodi najveći dio dana. Nije slučajno da ljudi s visokim postignućima imaju tendenciju da budu 'na hrpi'. Grupe vršnjaka imaju slične interese i vole raspravljati o temama slobodno i bez prigovora. Povezujući se s inteligentnim ljudima neizravno ćete razvijati svoju inteligenciju. Možda zvuči okrutno, ali možda ne bi bilo loše da porazmislite s kim se družite i s kim provodite većinu svog vremena.

Foto: Dreamstime

4. Spavajte kvalitetno i dovoljno

Svaki nedostatak odmora, opuštanja i / ili pretjeranog stresa može ozbiljno smanjiti učinkovitost funkcioniranja mozga. Da bi funkcionirao, ljudski mozak treba veliku količinu energije. Ako ste stalno iscrpljeni, um neće moći učiti. Neke studije također pokazuju da nedostatak sna može smanjiti IQ. Stoga provjerite jeste li dovoljno naspavani.

3. Čitajte, čitajte, čitajte

Ovo ne bi trebalo biti iznenađenje. Čitanje vam otkriva nove ideje i značajno poboljšava umne sposobnosti. Ono poboljšava i vaš vokabular, pa će vam pomoći da bolje artikulirate svoje ideje. Čitanje također poboljšava vaše opće znanje, što vam omogućuje da vodite zanimljive razgovore. Širi vaše komunikacijske vještine i razvija vaše analitičke vještine. Dovoljno je čak da čitate i zabavnu literaturu. Knjige poput 'Gospodara prstenova' ili 'Moby Dick' su sasvim dovoljne, no ako zaista želite turbo-mozak, onda uzmite prave filozofske i znanstvene knjige.

5. Igrajte igrice

Stalno suočavanje s izazovima pomoći će vašem mozgu da se stalno napreže. Mozak može ponekad biti lijen. Jednom kad shvati da je nešto svladao, prestaje se truditi. Ovdje je trik iskoristiti svoj puni potencijal i pomaknuti granice. Igre za mozak poput Sudokua sličnih mozgalica u kojima treba rješavati neke probleme, zaista pomažu. Kvalitetne računalne igrice također mogu povećati vaš IQ!

6. Vodite dnevnik

Foto: Dreamstime

Ako su ga vodili mozgovi poput Einsteina, Isaaca Newtona i Thomasa Jeffersona, onda je pisanje dnevnika dobra ideja za sve nas. Navika pisanja bilješki ili ideja učinkovit je i kreativan produžetak vašeg uma. Misli su vremenski razmaknute, eterične stvari, a ako se ne zabilježe, mogu se lako izgubiti. Rutinsko bilježenje misli omogućit će vam da razmišljate jasnije i temeljito. Ova dobra navika potaknut će vašu sposobnost jasnijeg razmišljanja.

7. Fizički napor

Svaki napor koji ste poduzeli kako biste osposobljavali vaš mozak bit će uzaludan ako ne zadržite svoje tijelo zdravim! Manji tjelesni napor pridonijet će održavanju vašeg mozga u vrhunskoj formi. To ne mora biti teretana i ne mora biti svaki dan. Ali neka bude barem nekoliko puta tjedno.

8. Pišite olovkom

Suvremeni svijet je ovisnik o tastaturi, no rukopis je mnogo važniji za razvijanje umnih sposobnosti. To se događa zato jer sustav filtriranja vašeg mozga (sustav retikularne aktivacije ili RAS) obrađuje samo ono na što se trenutačno aktivno fokusirate. Tipkanje po tastaturi ne aktivira RAS, jer je to automatizirana radnja, za razliku od pisanja rukom koje daje mozgu signal da je došlo vrijeme da se fokusira na ono što radite.

9. Izbacite rutinu

Nova iskustva prisiljavaju vaš mozak na rast i otkrivanje novih putova za obavljanje novih zadataka. Sjetite se djetinjstva. Svaki dan bilo je novo učenje - po principu pokušaja i pogrešaka. Svako novo iskustvo jača neuronske putove i tjera nas da stječemo nove navike i tako na novi način rješavamo zadatke.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Napravite 8000 koraka dnevno i porast će šanse za dulji život

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: