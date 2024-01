9 suptilnih znakova koji ukazuju da se nekom potajno ne sviđate

Ako niste baš sigurni voli li vas netko ili ne, a ne možete ga izravno pitati, evo nekoliko savjeta. Obratite posebnu pozornost na način na koji netko razgovara s vama ili na geste koje čini. Na primjer, ako stišću usne dok razgovaraju, to može pokazati osjećaj nelagode ili tjeskobe.

Neverbalna komunikacija - na razgovoru za posao pazite na držanje tijela

Devet znakova koji otkrivaju prave osjećaje drugih

1. Češkaju se po vratu

Ovo često znači da nisu sigurni u nešto ili da sumnjaju u ono što govore. Naravno, ovakvo ponašanje može biti i koketno, ali kada to nije slučaj, obratite pozornost na to. Također, ako im se ramena dižu prema ušima, nekako skrivajući vrat, to potajno znači da se ne slažu s vama ili da vam ne govore cijelu istinu.

2. Stiskanje usana

Ako vidite da stišću usne, to je obično znak da nešto nije u redu. Ako razgovarate s njima i oni to čine, to može značiti da se osjećaju vrlo neugodno u vašoj prisutnosti. Ali to također može značiti da im se ne sviđa tema ili pitanje koje postavljate. Pokušajte promijeniti temu i ponovno pogledajte njihova usta. Štoviše, grickanje ili napućivanje usana način je na koji se mogu smiriti ako se osjećaju tjeskobno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Drže distancu

Ako naprave korak unatrag dok razgovaraju s vama, to može signalizirati da žele zadržati fizičku ili emocionalnu distancu od vas. U ovom slučaju to vjerojatno znači da se osjećaju nelagodno. Ne radi se o osobnom prostoru - koji je svima potreban - ali možete osjetiti kada vam netko namjerno izmiče. Čak je i fizička udaljenost pokazatelj.

4. Pokazuju lažan osmijeh

Obratite posebnu pozornost na kutove usana i bore oko očiju. Pravi osmijeh uključuje gomilu mišića lica. Dakle, kada se netko stvarno nasmije vašoj šali, možete vidjeti bore oko njihovih očiju. Lažni osmjesi ne uključuju toliko mišića i izgledaju napeto i usiljeno.

Foto: Dreamstime

5. Ne gledaju vas u oči

Nedostatak kontakta očima je od početka loš znak kada razgovarate s nekim. To može značiti da nisu toliko zainteresirani za razgovor, da ih ne privlačite ili da vaša veza nije tako iskrena kao što ste mislili. Štoviše, možda lažu jer je izbjegavanje kontakta očima znak da nešto skrivaju.

6. Okreću noge

Ako nisu previše prisutni u razgovoru, noge će postaviti u drugom smjeru, a ne izravno prema vama. Obično se zajedno sa stopalima okreće i trup.

Foto: Fotolia

7. Daju odgovore od jedne riječi

Ako svaki put kad postavite pitanje ili započnete razgovor, njihov odgovor bude minimalan, onda možda nisu toliko zainteresirani za vas, i ne možete nekoga natjerati da razgovara s vama ako on to ne želi. Vrlo kratki odgovori koji se sastoje od samo jedne do tri riječi pokazuju da možda samo odgovaraju iz obveze ili pristojnosti.

8. Mijenjaju ton glasa

Ton glasa određuje ton povezanosti. Vjerojatno ste primijetili da kada netko govori na hladan ili oštar način, želi zadržati distancu - a vi ćete to osjetiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

9. Drže ruke na fotelji u kojoj sjede

Ako sjedite za stolom i njihove su ruke na koljenima, to može značiti da su vrlo uzbuđeni zbog razgovora. Ako su im ruke na naslonjaču, možda bi htjeli otići što prije jer nisu previše uključeni u sadašnji trenutak, piše Bright Side.