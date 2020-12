9 trikova da kosa izgleda čisto i ne treba je prati toliko često

Prečesto pranje kose može isušiti vlasište jer se s njega ispire sebum - masna supstanca koju proizvode žlijezde u koži, a čija uloga je čuvanje tjemena i kose od isušivanja

<p>Učestalost pranja kose je pomalo individualna stvar, jer nije svako vlasište jednako, kao ni kvaliteta samih vlasi. Na primjer, ako je koža normalna, odnosno nije previše suha niti se previše masti, tad je dovoljno oprati kosu jednom ili dva puta tjedno. Ali, ukoliko je masna, tada je mnogi operu čak tri puta na tjedan pa i češće.</p><p>Također, kod grube ili kovrčave kose sebum se sporije širi vlasištem, pa je nije potrebno često prati jer ne izgleda masno niti obješeno. Međutim, ljudi koji imaju tanku, ravnu kosu, moraju je oprati češće žele li da izgleda čisto. Ipak, neovisno o tipu kose i kože, postoje trikovi koji mogu odgoditi pranje, a da kosa i dalje djeluje svježe.</p><p>Ovdje je 9 super trikova:</p><h2>Voda bez kamenca je idealna</h2><p>Perite kosu u ranije prokuhanoj pa ohlađenoj vodi ili u destiliranoj. Naime, voda iz pipe je puna kamenca što čini vlasi teškima. Također, temperatura vode za pranje kose bi trebala biti oko 38 stupnjeva Celzijusovih.</p><h2>Ne pretjerujte s hranjivim uljima</h2><p>Umjesto raznih ulja za hranjenje vlasi, na kosu radije nanesite sprej za otpetljavanje. Ulja čine kosu težom i prljavijom. No ukoliko baš želite nanijeti malo hranjivog ulja, neka to bude samo na vrhove i ne svaki dan.</p><h2>Koristite češalj umjesto četke</h2><p>Ne četkajte kosu prečesto, a suzdržite se i od stalnog diranja prstima. Naime, prečesto četkanje i diranje vlasi dovodi do pojačanog lučenja sebuma što rezultira prljavijim izgledom kose. Ponekad umjesto četke koristite češalj jer neće toliko poticati folikule na pojačani rad.</p><h2>Oprezno s lakovima, gelovima...</h2><p>Pokušajte što rjeđe na kosu nanositi razne preparate za stiliziranje jer oni u konačnici brže prljaju kosu, odnosno nečistoće se pojačano nakupljaju pa ćete kosu morati češće prati.</p><h2>Šampon bez sulfata je bolji izbor</h2><p>Birajte šampone koji ne sadrže sulfate (SLS) jer oni isušuju kosu i vlasište pa se u konačnici brže masti jer folikuli počnu proizvoditi više masnoće.</p><h2>Smanjite temperaturu sušila i pegle</h2><p>Pazite da kosu ne tretirate uređajima za stiliziranje na previsokim temperaturama. Prevrući fen ili pegla za kosu isušuju vlasi pa će iz vlasišta pojačano lučiti masnoće kako bi se koža zaštitila od vrućine. Zato, ne koristite uređaje za stiliziranje na maksimalnoj temperaturi već je smanjite.</p><h2>Pomaže i piling vlasišta</h2><p>Povremeno napravite piling vlasišta, a idealno je koristiti one iz kućne radinosti napravljene od prirodnih sastojaka. Piling će s vlasišta ukloniti mrtve stanice i tvrdokornu prljavštinu, a ujedno će ojačati folikule i stimulirati rast kose. </p><h2>Češće mijenjajte jastučnicu</h2><p>Kako puno sati provedete s glavom na jastučnici dok spavate, ona upije mnoštvo masnoće i nečistoća s kose. Upravo to jastučnicu čini pogodnim tlom za razvoj bakterija koje će kosu učiniti još prljavijom. Jastučnicu bi trebalo promijeniti barem jednom na tjedan.</p><h2>Zaštitite kosu šeširom ili kapom</h2><p>Bilo da se radi o jakoj vrućini ili hladnoći, dobro je na glavu staviti šešir ili toplu kapu. Naime, i vrućina i hladnoća stimuliraju pojačanu proizvodnju sebuma jer tijelo tako pokušava zaštititi kožu glave. Tada je korijen kose masniji nego inače dok su u isto vrijeme vrhovi vrlo suhi i lomljivi, otkriva <a href="http://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/9-smart-ideas-on-how-to-wash-your-hair-less-often-365660/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank">BrightSide</a>.</p>