Ruke radije perite hladnom vodom, vruća skida sloj lipida

Hladniji dani nikako ne idu u prilog našim rukama te je bitno da ih pravilno njegujemo i čistimo na zdravi način, pošto je koža izuzetno osjetljiva i krhka, posebice u području zanoktice

<p>U godini pranja ruku koža je osjetljivija nego inače, no koža će se bolje osjećati perete li ruke vodom koja nije vruća.</p><p>- Ne perite ruke vrućom vodom, ona skida lipidni sloj, odnosno masnoće koje koži daju mekoću. I hladna će ih jednako dobro isprati, bez obzira na temperaturu vode, bitno da je čista - komentirao je liječnik Michael Joshua Hendrix iz Washingtona za <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/hands-stripped-dry-washing-heres-140000957.html">Yahoo</a>.</p><p>Ako koristite antibakterijski gel, liječnik predlaže onaj s ekstraktima kao što su aloe vera, esencijalna ulja, kamilica ili neki drugi biljni sastojci koji će se pobrinuti i za njegu kože, pošto te formule snažno isušuju.</p><p>Trebalo bi nakon svakog pranja i dezinficiranja ruku mazati ih kremom. Naime, sva ta sredstva oslabljuju prirodnu barijeru kože, a hidratizirajuća formula će ih vratiti u mekše, zdravije stanje.</p><p>Posebno su nam osjetljive zanoktice, jer u danima pranja ruku one više pucaju, suše se i gube svoju prvotnu funkciju, a to je prirodna zaštita nokta. Zanoktici treba dodatne njege, obratite pažnju na umasiranje kreme na ta mjesta. Također, preporuka je da se ne režu, već da ih 'guramo' drvenim štapićem.</p>