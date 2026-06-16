Aditivi u hrani: Provjerite što znače sve E oznake na ambalaži

26. ​​​​​​​E 503 - Amonijevi karbonati - Prirodni prehrambeni aditiv koji se koristi kao tvar za rahljenje i regulator kiselosti. Najčešće se nalazi u pecivima, kolačima i biskvitima jer tijestu daje volumen. Smatra se sigurnim za konzumaciju, a pri visokim temperaturama potpuno isparava. Primjena: Proizvodnja kruha, peciva, keksa i srodnih pekarskih proizvoda. Funkcija: Djeluje kao sredstvo za dizanje jer se zagrijavanjem razgrađuje na plinove amonijak i ugljikov dioksid koji stvaraju mjehuriće i podižu tijesto. Doziranje: Koristi se po principu quantum satis (u količini koja je potrebna za postizanje željenog učinka). Sigurnost i utjecaj na zdravlje: U manjim količinama koje se koriste u pekarstvu smatra se bezopasnim. Zbog toga što plinoviti amonijak isparava tijekom pečenja, ne ostaje u gotovom proizvodu. Unos izuzetno velikih doza (6-8 grama) mogao bi povećati kiselost krvi, no takve koncentracije nisu prisutne u komercijalnim namirnicama. Dopušten je i u ekološkoj proizvodnji namirnica. | Foto: Canva