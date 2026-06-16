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E 100, E 153, E 212...

Aditivi u hrani: Provjerite što znače sve E oznake na ambalaži

E-oznake na deklaracijama hrane često izazivaju nedoumice i strah kod potrošača, no iza njih se kriju različiti aditivi koji imaju važnu ulogu u proizvodnji hrane. Neki služe kao bojila, drugi kao konzervansi, emulgatori, zaslađivači ili pojačivači okusa, a njihova je uporaba strogo regulirana
Aditivi u hrani: Provjerite što znače sve E oznake na ambalaži
Donosimo pregled najčešćih E-oznaka kako biste lakše razumjeli što se nalazi u proizvodima koje svakodnevno kupujete i konzumirate. | Foto: 123RF
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Donosimo pregled najčešćih E-oznaka kako biste lakše razumjeli što se nalazi u proizvodima koje svakodnevno kupujete i konzumirate. | Foto: 123RF
Komentari 2

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