BLAGDANSKI SPEKTAL

FOTO Čarolija adventa stigla u Delnice: Bajka bake Mraz oduševila sve uzraste

Delnice su ove godine dobile posebno čaroban početak blagdanske sezone – u selu bake Mraz je otvorena Delnička adventska bajka, događaj koji je privukao brojnu publiku iz cijele regije
Delnice: Otvorenje delničke adventske bajke
Posjetitelje su dočekale svjetleće lampice, božićni štandovi i brojni zabavni sadržaji za djecu i odrasle, koji su odmah dočarali pravu prazničnu atmosferu. Selo bake Mraz, poznato po svom bajkovitom ambijentu i kreativnom uređenju, ove godine još je bogatije ukrasima i tematskim scenama koje posjetitelje vode kroz priču o Božiću. Svjetlucave staze, ukrašene kućice, jaslice i interaktivne zone za djecu stvaraju dojam da su posjetitelji zakoračili u pravu božićnu bajku. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
