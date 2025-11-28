FOTO Čarolija adventa stigla u Delnice: Bajka bake Mraz oduševila sve uzraste

Posjetitelje su dočekale svjetleće lampice, božićni štandovi i brojni zabavni sadržaji za djecu i odrasle, koji su odmah dočarali pravu prazničnu atmosferu. Selo bake Mraz, poznato po svom bajkovitom ambijentu i kreativnom uređenju, ove godine još je bogatije ukrasima i tematskim scenama koje posjetitelje vode kroz priču o Božiću. Svjetlucave staze, ukrašene kućice, jaslice i interaktivne zone za djecu stvaraju dojam da su posjetitelji zakoračili u pravu božićnu bajku. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL