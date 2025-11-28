FOTO Čarolija adventa stigla u Delnice: Bajka bake Mraz oduševila sve uzraste

Delnice su ove godine dobile posebno čaroban početak blagdanske sezone – u selu bake Mraz je otvorena Delnička adventska bajka, događaj koji je privukao brojnu publiku iz cijele regije
Posjetitelje su dočekale svjetleće lampice, božićni štandovi i brojni zabavni sadržaji za djecu i odrasle, koji su odmah dočarali pravu prazničnu atmosferu.
Selo bake Mraz, poznato po svom bajkovitom ambijentu i kreativnom uređenju, ove godine još je bogatije ukrasima i tematskim scenama koje posjetitelje vode kroz priču o Božiću. Svjetlucave staze, ukrašene kućice, jaslice i interaktivne zone za djecu stvaraju dojam da su posjetitelji zakoračili u pravu božićnu bajku.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Organizatori ističu da je cilj manifestacije oživjeti duh zajedništva i tradicije, ali i pružiti zabavu i inspiraciju za sve generacije. Uz tematske radionice, glazbeni program i prigodnu gastronomsku ponudu, posjetitelji mogu uživati u svakom kutku sela, fotografirati se uz Djeda Mraza i doživjeti pravu prazničnu čaroliju.
Delnička adventska bajka otvorena je svakodnevno do 6. siječnja 2026., a organizatori pozivaju sve da posjete selo i dožive magiju Božića u punom sjaju. Ovogodišnje izdanje obećava biti nezaboravno iskustvo, idealno za obitelji, prijatelje i sve koji žele osjetiti toplinu i veselje blagdana.
