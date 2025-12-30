Advent u je Varaždinu treći put zaredom najljepši u Hrvatskoj

U ovogodišnjem izboru sudjelovalo je 46 gradova i 18 općina, a Varaždin je uvjerljivo pobijedio u kategoriji velikih gradova osvojivši 8298 glasova. Iza njega plasirali su se Bjelovar i Zadar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 38:50 Adventski sajmovi po Europi | Video: 24sata/Reuters

Glasanje je trajalo tjedan dana, a ukupno je prikupljeno 51.285 glasova, što tom priznanju daje dodatnu težinu.

- Treća uzastopna titula potvrđuje da Advent u Varaždinu, smješten u ambijentu povijesne gradske jezgre, uz bogat kulturno-zabavni program, raznovrsne sadržaje i prepoznatljiv blagdanski ugođaj, kontinuirano privlači velik broj posjetitelja i pozitivne ocjene struke i publike - poručuje organizator Turistička zajednica grada Varaždina.

Varaždin: Svečano otvorenje ledenog parka Ice Wonderland | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zahvaljuju svima koji su svojim glasovima prepoznali trud i kreativnost uložene u manifestaciju, ističući kako već započinju pripreme za sljedeće izdanje Adventa u Varaždinu koje će, najavljuju, donijeti nova iznenađenja i još sadržajniji program.