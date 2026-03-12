Otvoren dio Name u Radićevoj: Evo kako izgleda i što sve nudi

Kad se legendarna robna kuća Nama u Ilici zatvorila nakon desetljeća rada, društvene mreže bile su pune nostalgije. Zagrepčani su pisali kako je riječ o kraju jedne gradske institucije, prisjećali se kupovine s roditeljima i govorili da takvih trgovina više nema. No prizor na Radićevoj, u izdvojenom objektu Name na Kvaternikovu trgu, već je prvog dana pokazao potpuno drugačiju sliku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:32 Otvorena NAMA u Radićevoj | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Na dan otvorenja trgovine u samom centru Zagreba nije bilo gužve kakvu bi mnogi očekivali. Dapače, tijekom duljeg vremena u trgovinu je ušlo tek desetak kupaca. Ispred ulaza nije bilo redova, a ni unutra nije bilo posebne navale, iako je riječ o brendu koji je desetljećima bio dio gradske svakodnevice.

Nostalgija na internetu, tišina na otvorenju

Otvorenje nove trgovine najavljeno je dan ranije. Vrata su se trebala otvoriti u 8 sati ujutro, a kupce je čekala i akcija, 20 posto popusta na žensku konfekciju. Ponuda uključuje različite odjevne komade i modne dodatke, a tu je i razna obuća te kožna galanterija.

Zagreb: Otvorena NAMA u Radićevoj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nama nije bila samo još jedna trgovina u centru grada. Za mnoge Zagrepčane bila je dio svakodnevice: mjesto gdje se kupovala odjeća za školu, gdje su roditelji vodili djecu u kupovinu ili gdje su se tražili pokloni za blagdane.

Zagreb: Otvorena NAMA u Radićevoj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

No, prvi dan rada nove trgovine pokazao je zanimljiv kontrast između nostalgije na internetu i trenutnog interesa kupaca. Unatoč medijskoj pozornosti i popustima, trgovina nije bila puna.