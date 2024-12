Adventski kalendar kolača, 20. dan: Evo kako se rade pusle

HOROR U PREČKOM

VIDEO Šokirani roditelj: 'Uletio sam u školu po svoje dijete... Ovo je katastrofa, katastrofa!' ZAGREB: Uletio sam u školu, vidio sam krv i tražio sam svoje dijete. Jedino mi je to bilo na pameti. Srušio bi svijet. Nedopustivo mi je da škola nema krizno postupanje i da ne znaju gdje su djeca. To mi je katastrofa. Država to mora uvesti. Rekao sam ministru Fuchsu da trebaju staviti detektore za metal u školu, on je meni reko "koliko će djeca ulaziti u školu?". Ne zanima me, neka ulaze u školu dva sata, kazao je otac čije dijete pohađa OŠ Prečko. "Imamo radare, detektore, umjetnu inteligenciju... O čemu pričamo. Ovo je katastrofa. Za sve ima novca, za škole nema! Ljut sam na državu i grad. Nakon napada u Beogradu govorili su da smo sigurni", dodao je...

