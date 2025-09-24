Obavijesti

PRIPAZITE NA OVE STVARI

Afrička svinjska kuga za ljude nije opasna – ali ove bolesti iz svinjskog mesa jesu

Afrička svinjska kuga posljednjih mjeseci hara Europom i regijom, a iako ne predstavlja nikakvu prijetnju za ljude, donosi goleme gubitke svinjogojstvu i gospodarstvu. Virus je izuzetno zarazan i smrtonosan za svinje, a širi se brzo, bilo izravnim kontaktom među životinjama, bilo putem kontaminirane hrane, odjeće ili vozila
20.10.2023 Schweinemast Auf einer Freifläche gehaltene Mastschweine nahe Heidelberg Heidelberg Wieblingen Baden Württemb
Upravo ova epidemija podsjetnik je koliko su bolesti povezane sa svinjama opasne, bilo za ljude, bilo za životinje, te koliko je važno odgovorno rukovati mesom i pridržavati se higijenskih pravila. | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
