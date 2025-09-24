Afrička svinjska kuga za ljude nije opasna – ali ove bolesti iz svinjskog mesa jesu

Afrička svinjska kuga posljednjih mjeseci hara Europom i regijom, a iako ne predstavlja nikakvu prijetnju za ljude, donosi goleme gubitke svinjogojstvu i gospodarstvu. Virus je izuzetno zarazan i smrtonosan za svinje, a širi se brzo, bilo izravnim kontaktom među životinjama, bilo putem kontaminirane hrane, odjeće ili vozila
Upravo ova epidemija podsjetnik je koliko su bolesti povezane sa svinjama opasne, bilo za ljude, bilo za životinje, te koliko je važno odgovorno rukovati mesom i pridržavati se higijenskih pravila.
Iako afrička svinjska kuga ne prelazi na čovjeka, postoje druge bolesti koje ljudi mogu dobiti konzumacijom sirovog ili nedovoljno termički obrađenog svinjskog mesa.
U nastavku pogledajte koje su to bolesti i opasnosti koje ljudi mogu dobiti od svinjskog mesa:
1. Trihineloza.
Trihineloza je parazitska bolest koju uzrokuje crv Trichinella spiralis. Dovoljno je pojesti i malu količinu zaraženog mesa da se razviju simptomi poput proljeva, mučnine, bolova u mišićima i oticanja lica. Jedina sigurna zaštita je temeljito pečenje ili kuhanje mesa, jer zamrzavanje ili dimljenje ne uništavaju uvijek parazita.
2. Salmoneloza.
Salmonela je najčešći uzročnik trovanja hranom, a svinjsko meso može biti njen izvor ako nije dobro termički obrađeno ili ako dođe do kontaminacije tijekom rukovanja. Infekcija kod ljudi uzrokuje jake bolove u trbuhu, proljev i visoku temperaturu. Najugroženiji su djeca, stariji i osobe slabijeg imuniteta.
3. E. coli.
Neke vrste bakterije Escherichia coli također se mogu prenijeti putem svinjskog mesa. Osim proljeva i bolova u trbuhu, opasne sojeve karakterizira i mogućnost oštećenja bubrega, što može imati ozbiljne posljedice, osobito kod djece. Dobra higijena i pravilna priprema mesa ključni su za sprječavanje zaraze.
4. Jersinioza.
Infekcija bakterijom Yersinia enterocolitica povezuje se ponajviše s konzumacijom nedovoljno obrađene svinjetine, osobito jezika i iznutrica. Bolest izaziva proljev, groznicu i bolove u trbuhu koji ponekad nalikuju na simptome upale slijepog crijeva. U većini slučajeva simptomi prolaze sami, ali kod osjetljivijih osoba mogu potrajati dulje.
5. Hepatitis E.
Hepatitis E širi se konzumacijom sirove ili nedovoljno pečene svinjske jetre. U većini slučajeva bolest prolazi s blagim simptomima poput umora, povišene temperature, mučnine i žutice. No, za trudnice i osobe oslabljenog imuniteta infekcija može biti vrlo opasna pa čak i životno ugrožavajuća.
6. Svinjska trakavica.
Svinjska trakavica (Taenia solium) prenosi se konzumacijom mesa koje sadrži njene ciste. Kod ljudi može izazvati probavne smetnje, gubitak apetita i mršavljenje. U najtežim slučajevima ličinke dospijevaju u mozak, što dovodi do ozbiljnih neuroloških poremećaja i epileptičnih napadaja.
Psima i mačkama sirovo svinjsko meso također može predstavljati značajan zdravstveni rizik, jer životinje mogu biti osjetljive na iste patogene koji pogađaju ljude, ali i na dodatne infekcije specifične za životinje. U nastavku pogledajte koje su to bolesti koje mogu dobiti.
1. Trihineloza. Psi i mačke mogu se zaraziti konzumacijom sirovog zaraženog mesa. Simptomi uključuju proljev, povraćanje, bolove u mišićima, opću slabost i smanjenu aktivnost. Bolest može biti ozbiljna, a u težim slučajevima zahtijeva veterinarsku intervenciju.
2. Salmoneloza.
Sirovo svinjsko meso može sadržavati bakteriju Salmonella, koja izaziva proljev, mučninu, povišenu temperaturu i dehidraciju kod pasa i mačaka. Mladim, starijim ili imunokompromitiranim životinjama infekcija može biti vrlo opasna. Pravovremeno liječenje je ključno za izbjegavanje komplikacija.
3. E. coli. Kod pasa i mačaka uzrokuje proljev, bolove u trbuhu i slabost. Teži sojevi mogu dovesti do ozbiljnijih komplikacija, osobito kod osjetljivih životinja.
4. Jersinioza.
Infekcija bakterijom Yersinia enterocolitica javlja se kod pasa i mačaka nakon konzumacije zaraženog mesa. Simptomi uključuju proljev, bolove u trbuhu i smanjen apetit. Kod zdravih životinja simptomi često prolaze sami, ali kod osjetljivih ili starijih životinja može biti potrebna veterinarska pomoć.
5. Opasnost od općenitih bakterija i parazita.
Sirovo svinjsko meso može sadržavati i druge bakterije i parazite koji se ne pojavljuju kod ljudi, ali mogu uzrokovati probavne smetnje, slabost ili infekcije kod kućnih ljubimaca. Redovita veterinarska kontrola i davanje termički obrađenog mesa ili komercijalne hrane osiguravaju da psi i mačke ostanu zdravi.
