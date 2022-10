Afroamerikanac patentirao prvi bicikl koji se mogao rastaviti

Afroamerikanac Isaac R. Johnson na današnji dan 1890. godine patentirao je prvi okvir bicikla koji se mogao rastaviti radi lakšeg skladištenja, vrlo sličan okviru kakav poznajemo na današnjim biciklima. Patent je prijavio u travnju te godine, a 10. listopada stigla je potvrda o broju patenta US634823 A, pod kojim se vodi u patentnom zavodu.

Iako je bicikl kao vozilo na dva kotača predstavljen još davne 1817. godine i njegov je autor njemački aristokrata i izumitelj Karlo Von Drais, Johnsonov izum je vrlo značajan za one koji biciklima puno putuju i povremeno na putu trebaju prespavati, jer omogućava da se bicikl relativno lako rastavi i tako zauzme manje mjesta za pohranu. Na taj način može ga se skloniti u nekom manjem skladištu, ili, primjerice, prevesti u kamionu, što je posebno važno ako je riječ o dalekom putovanju koje nije moguće prijeći samo biciklom.

Mnogima je ta mogućnost korisna i ako nemaju kuda s biciklom usred zime, nego ga unijeti na balkon u stanu, iako danas postoje i puno jednostavnije opcije, poput posebnih mehanizama zahvaljujući kojima se bicikl može objesiti na zid.

Nema puno informacija o Johnsonu, i tome kako je i zašto počeo razmišljati o tome da bi se bicikl trebao lako rastaviti, poznato je tek ono što je sam ispisao u prijavi patenta. Tako se zna da je živio u Manhattanu u New Yorku. Riječ je o vremenu kad nije bilo puno izuma koje 'potpisuju' Afroamerikanci, odnosno Johnson je bio prvi Afroamerikanac s tim uspjehom, pa je ovaj patent i zbog toga iznimno značajan. Vrijedi podsjetiti da je pokret za građanska prava Afroamerikanaca krenuo tek 1954. godine, dakle više od 60 godina nakon što se on upisao među izumitelje.

U Johnsonovoj prijavi patenta je i detaljan opis svakog dijela okvira bicikla te načina na koji se rastavlja, odnosno ponovo spaja, ilustracijama koje je izradio sam Johnson. Tako znamo da se na tom modelu mogao odvojiti dio glave upravljača, zahvaljujući spoju s utorima i svornjacima (upotrebljava se za zlobno spajanje strojnih dijelova), a slilan sistem omogućavao je da se zadnji dio bicikla odvoji od osovine na kojoj je smješteno sjedalo.

U to vrijeme u Hrvatskoj je nastajao biciklistički savez. Osnovan je 14. travnja 1894. u Zagrebu pod imenom “Savez hrvatskih biciklistah”. Osnovala su ga tri zagrebačka kluba te po jedan klub iz Karlovca, Varaždina i Siska

'Hire I Go Again', prerađena u nešto bržem ritmu postala hit

Remake moćne balade benda Whitesnake, pjesma 'Here I Go Again', koja je prvotno objavljena na albumu 1982. na današnji dan 1987. postala je hit broj 1 na Bilboard Hit 100 ljestvici, nakon što je na albumu objavljenom te godine snimljena u novoj, radip-mix verziji. Isti dan vrtila se i na ljestvici UK Singles Chart, ali na 9. mjestu, a veliki uspjeh pripisuje se zapravo vrlo maloj promjeni u tekstu i ritmu pjesme.

Richard Burton i Elizabeth Taylor vjenčali se po drugi put

Na današnji dan1975. godine, filmske zvezde Ričard Berton i Elizabet Tejlor venčali su se po drugi put, nakon otprilike 16 mjeseci od prvoga razvoda. U prvom braku proveli su punih 10 godina, no strasni odnos nije izdržao brojne ispade slavne glumice. Drugo vjenčanje održano je u afričkoj državi Bocvani, a ovaj put su izdržali oko godinu dana.

