Najgore je da čovjek na prvu kupi bicikl i izađe van, a onda se predomisli jer mu se ne sviđa boja, zato što shvati da je previše na njemu pogrbljen i onda bi ga vratio. Ali za takve stvari, gdje ne postoji greška na biciklu, on se ipak ne može zamijeniti. Zato o biciklu treba dva puta razmisliti, malo ga isprobati, napraviti 'đir', a onda ga kupiti.

Govori nam to Danijel Švaljek (32) iz Marko-projekt dućana u Zagrebu s bogatim iskustvom prodaje bicikla. S proljećem i prvim suncem na sve strane niču i kupci, u Marko-projektu kažu da ima dana kad 'ne mogu disati', samo na kišne dane malo je lakše. A da ne bi pogriješili u odabiru, Danijel nas upoznaje da postoje tri osnovne vrste bicikla. To je gradski, cross ili trekking, te mountain bikeovi ili jednostavno "montići". Pravi gradski bicikli vuku na retro izgled.

- Oni su za čisto rekreativnu vožnju, od doma do posla, do dućana ili placa. Nešto su jeftiniji, nemaju amortizere niti brzine. Njime se ne može brzo voziti, možda bi ga usporedio s old school Ponyjem. Cijene za njih kod nas idu od 1700 kuna. On je za nezahtjevne i ravne terene, odnosno cestu i vožnju po ravnom, vožnja nije prelagana, ali ni preteška. Noge rade, ali nema brzina koje bi olakšale ili nadodale težinu vožnje - otkriva Danijel.

Za ovu cijenu bicikl će imati blatobran i "gepek", odnosno prtljažnik na zadnjem kotaču što je zgodno za nježniji spol i njihove torbice. Za oko 2000 kuna već se može dobiti model s nekoliko brzina i nešto većim kotačima, a što su kotači veći to je vožnja lakša. Postoje varijante kotača od 26 i 28 cola.

Vožnja na njemu je udobna jer su leđa ravno, a i okvir je napravljen tako da haljina manje zapinje pri penjanju i silasku s bicikla. Postoji i zaštite na lancu, što je dobro ako ne želite da vam lanac "pojede" dugačku suknju, a u nešto skupljoj varijanti dobiva se i prednja košarica. Karakteristično za gradske bicikle je da imaju stražnje i prednje svjetlo.

Danijel otkriva još nešto, za sve one koji su teži od 100-tinjak kg, dobro je uzeti bicikl koji imaju na kotačima dvostruke obruče na felgama.

- Pogotovo je to važno na gradskim biciklima, koji nemaju amortizere, a bicikl ipak podnosi udarce kada se ide gore-dolje preko rinzola. Bicikli s duplom stijenkom na kotačima bolje će podnijeti te udarce - kaže Danijel.

Sicevi na gradskim biciklima obično su široki, znalci ih zovu "fotelje" te će i oni podsjetiti na 'old school' ili retro siceve.

- No prve vožnje su uvijek bolne, pogotovo ako netko nije dugo vozio. Treba proći tjedan, pa i 10 dana da se na navikne na sjedalo. Najgore je kad netko odabere za sebe savršeni bicikl, ali pri prvom isprobavanju kaže da mu ne paše sic, pa odustane. Treba mu dati šansu, da se na njega naviknete. A ako se to ipak ne dogodi, nije ništa strašno, jer novi sic košta 100-200 kuna. Najgore je odustati i zbog izgleda guma, jer se nekome možda ne sviđaju ripne. Gume su potrošni materijal i mogu se kasnije staviti šire ili tanje gume, s većim ili manjim ripnama i to za već stotinjak kuna - kaže nam iskusni Danijel.

Kad smo već kod guma - glatke gume bolje su za asfalt i guma će onda "kliziti" gradskim cestama, one s ripnama će bolje hvatati makadam i off-road staze.

Nakon gradskog, druga kategorija su cross ili trekking varijante koje su jedna drugoj vrlo slične.

- One imaju prednje amortizere i puno bolje podnose razne terene, pa ćete lako s tim biciklom moći skrenuti s ceste prema Maksimiru, Jarunu, makadamu... S takvim biciklom može se čak penjati i do Sljemena po pješačkim stazama, ali da se onda vratite po cesti ili autobusom jer ipak ovi bicikli nisu za ozbiljnu brdsku nizbrdicu. To je ipak za montiće - kaže naš sugovornik.

Ova varijanta bicikla ima uže kotače od montića, a početna cijena kreće im se malo iznad 3000 kuna, dok je srednji rang nešto više od 4000 kuna.

- A u skupljoj varijanti već se dobivaju diskovi na hidrauliku, puno jače kočnice, lulica na volanu i ima loc-out, odnosno mehanizam pomoću kojeg se može zaključati vilica, odnosno prednji amortizer, tako da nema "hoda" koji vam može uzimati snagu. Ovisno o cijeni, mjenjači brzina, mašinice i ručke imat će bolju i finiju izradu - kaže Danijel te napominje da će svaki proizvođač u opremi nešto malo dodati, na drugom mjestu malo oduzeti.

Cross varijanta ima malo skromniju dodatnu opremu, dok će u trekking varijanti postojati zaštita na lancu, prtljažnik, malo bolju opremu i to sve namijenjeno za malo duže vožnje.

Ipak, i dalje najpopularniji su montići i to naročito među mlađima. I oni su odabir generalno za sve terene. Nisu prva preporuka za one koji misle voziti samo i jedino po cesti u gradu. No ako netko kombinira cestu i off-road staze, idealni su. Imaju šire gume koje usporavaju vožnju, što se osjeti na asfaltu, ali zato je vožnja na takvom biciklu udobnija što je jako bitno na makadamu i zemljanim terenima.

Na njima se vozi pogrbljenije.

- Često ljudi kupe montića jer su ih vozili kao djeca, a onda se vrate nakon mjesec dana i govore da im je guma preširoka pa kupuju užu ili s manje ripni ili da ih bole leđa pa kupuju lule za volane kako bi bicikl vozili uspravljenije. Zato treba u dućanu prokomentirati gdje ćete bicikl voziti. Ako planirate dva ili tri puta godišnje otići van ceste i grada, onda bih savjetovao montiće - govori Danijel.

Početna cijena im je malo iznad 3000 kuna za što se može dobiti bicikl s mehaničkim kočnicama na sajlu. Za oko 4000 kuna dobivaju se hidraulične kočnice na ulje.

Uz ove glavne kategorije, treba spomenuti i sve popularnije sklopive bicikle koji su "zgodni" jer se mogu lako prenositi, skladištiti, pa su dobra varijanta i za prijevoz na posao. Lako će stati i u prtljažnik auta pa ga možete ponijeti i na more ili u prirodu. Jako su praktični jer ih se ne mora prekoračivati kad se na njih penjete i zato ih vole stariji.

Iako je većini i dalje preskupa, sve zanimljivija varijanta je i elektrobicikla ili po zagrebačkom žargonu "strujića". Cijena im ode od 7500 kuna na više. Kotači im imaju veličinu 20 inča, obično imaju nekoliko brzina, a što je brzina viša, to će bicikl više "juriti". Vole ih ljudi starije generacije jer im olakšava vožnju i da, iako su električni, noge i dalje na njima moraju raditi, odnosno mora se i dalje pedalirati, ali elektromotor olakšava vožnju.

Veličina bicikla ide u rasponu od S do XL (baš kao i kod odjeće), a poneki proizvođači veličinu iskazuju u centimetrima, odnosno inčima. U tablicama će se lakše snaći prodavači, ali evo savjeta za kupce:

- Kad se na bicikl sjedne, prsti noge moraju lagano doticati pod. Ako je stopalo cijelo na podu, nije dobro jer pri vožnji trpe koljena ili mogu čak udarati za volan. Ako je bicikl prevelik i previsok, opet nije dobro jer se gubi na stabilnosti. Zato se mora sjesti i isprobati bicikl. I dok se sic lako može dignuti gore ili dolje te prilagoditi visinu, okvir se ne može promijeniti. Ako je premali bicikl, onda će volan biti preblizu, ako je prevelik okvir, volan će biti predaleko. Zato kod kupovine treba sjesti i malo pedalirati - kaže nam Danijel.

Za kraj kaže da se uvijek isplati uzeti bicikl u srednjem cjenovnom rangu od 4000 do 5000 kuna. Shvaća da je mnogima to velik novac, pa dodaje i to da je za gradski bicikl (koji idu već od 1700 kuna), bolje uzeti ipak onaj koji je 1000 kuna skuplji, ali "konkretniji".

- Čim sjednete, osjetit će se razlika zašto je nešto skuplje, ali bih osobno uvijek preskočio onu početnu i najjeftiniju razinu i ipak možda ušparao dodatnih 1000 kuna pa kupio za nijansu bolji bicikl - kaže Danijel koji preporučuje i da se online kupovina, jednostavno preskoči.

Oko cijene s njim se slaže i Marko Gligorić iz CikloCentra koji otkriva posebnost kupovanja bicikla ove godine.

- U cijelome svijetu je ogromna potražnja otkako je krenula korona. Svugdje nedostaje bicikala i mi svakodnevno primamo upite iz cijeloga svijeta o pojedinim modelima. Ljudi iz Mađarske, Litve, čak Rusije pitaju za pojedine modele jer pretražuju strane web shopove, pa nalete na nas. Spremni su platiti čak i dostavu. Zato je moja preporuka da se kupci fokusiraju i kad nađu što im odgovara, da kupe, jer će ove godine ponuda biti manja, a za pojedine modele bicikla već sad sam siguran da ih neće biti naredne dvije godine - govori nam Marko. Zato, ako netko nađe bicikl koji želi na web shopu, savjetuje da se nazove dućan i provjeri ima li ga.

I on potvrđuje da se najviše prodaju mountain bikeovi.

- Ja ih nazivam 'Katicom za sve' jer njime možete i na posao, a za vrijeme godišnjeg uzimate ga za more. Kod nas općenito ne postoji kultura vožnje na cesti i svi bježimo s ceste jer je njome preopasno voziti. Zato su dobri cross ili Trekking bicikli koji imaju uže gume od mountain bikeova. Dobro ide i prodaja sklopivih bicikla kojih ima već od 2000 kuna pa sve do 3000 eura. Ipak, najprodavaniji cjenovni rang je od 3000 do 5000 kuna općenito za bicikle - kaže naš sugovornik.

Slaže se da bi radije malo uštedio i za bicikl dao 1000 kn više od prvog plana, jer se kod njih te kune isplate.

I on kaže da je najvažnije odrazgovarati u dućanu gdje ćete voziti bicikl, je li to samo od kuće do posla, možda pokoja vožnja uz zagrebački Jarun ili u Maksimiru, ili mislite na zahtjevnije ture vikendom u prirodu.

- Često se susrećemo da ljudi prvo kupe montić, a onda se kasnije vrate još i po gradski bicikl. Imao sam priliku nedavno vidjeti podatak da u zemljama Beneluxa i u Skandinaviji svaki čovjek u prosjeku ima pet bicikala. Ako je to obitelj od troje ljudi, to je 15-ak bicikala. Nevjerojatno, ali oni imaju montić za prirodu, onda gradski za svakodnevnu vožnju, potom električni... Također, tamo će bicikl zamijeniti za dvije do tri godine i za svaki dati od 1000-2000 eura. Naš biciklizam još nije toliko razvijen, ali smo puno bolji nego prije 15-ak godina - govori Marko.

Primjećuje da je bicikliranje postala normala u gradovima kao što su Zagreb, Osijek, Varaždin, Koprivnica, da su se pojavile, da se pogotovo u Zagrebu snažno razvila kultura bicikliranja bez obzira na spol ili dob.

- Kao što su svojedobno niknule škole trčanja, sad se proširio duatlon ili triatlon te obavezno imaju sekciju biciklista. Tu su i škole te treninzi - govori Marko.

Još jednom, ukazuje na to da je tržište bicikla pod pritiskom, da je potražnja daleko veća od ponude i da će to trajati sigurno naredne dvije godine.