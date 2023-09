Agatha Christie u ljekarni je naučila sve o otrovima koje je koristila u svojim romanima

Jedna od najpoznatijih autorica krimi romana u svijetu - Agatha Christie, rođena je na današnji dan, 15. rujna 1890., u Engleskoj. Knjige su joj prodane u više od milijardu primjeraka na engleskom i više od milijardu primjeraka na 45 drugih svjetskih jezika. Najslavniji lik njenih romana bio je Hercule Poirot, do danas jedini izmišljeni lik čija je osmrtnica objavljena u The New York Timesu. U vrijeme Prvog svjetskog rata radila je u bolnici, a nakon toga u ljekarni. Tamo je naučila mnogo o lijekovima, a sve to utjecalo je i na njezina djela jer su mnoga ubojstva izvršena otrovom.