AHA ili BHA: Koje je kiseline bolje izabrati za njegu lica?

Sama riječ kiselina dovoljna je da znamo da je riječ o izuzetno aktivnim sastojcima koje čine razliku u formulama, no svaki tip kože ima svoju idealnu formulu. Najviše se ove kiseline spominju u anti-age tretmanima, pa s godinama, većina nas uzima u obzir AHA ili BHA kiseline.

To su u principu piling formule, a druga varijanta su one mehaničke, koje imaju vidljive čestice za ribanje lica. Kiseline također skidaju sloj mrtvih stanica, no to rade bez da njima trljamo lice.

Popularne su upravo radi ujednačenosti i lakšeg korištenja, ali i efikasnosti. Tražene su i kao dio anti-age kozmetičkih ili dermatoloških tretmana, no sve je konkretnija i ponuda kozmetičkih pripravaka za doma.

- AHA kiseline su najsigurnije za sve tipove kože, no predlažem oprez ako je riječ o tamnijoj puti, neka počnu s manjom koncentracijom, kako bi spriječili opekline - ističe dermatolog Dhaval G. Bhanusali za Goodhousekeeping.

Ne može se reći koja je bolja, odnosno odabir ovisi o problemima koje koža ima. Obje kiseline dolaze u raznim koncentracijama, od 0.2 do 20. Kad se koža navikne na neku koncentraciju, možete je podizati.

Važan savjet je da biste na suncu trebali obavezno nositi kremu sa zaštitnim faktorom, bez obzira idete li na tretmane ili formule s kiselinama koristite kod kuće, navečer prije spavanja. Koža, naime, postaje osjetljivija.

Neki dermatolozi preporučuju AHA kiseline za konkretnije probleme s kožom, pa je to čest prijedlog za zreliju kožu.

AHA kiseline uglavnom dolaze iz šećerne trske, radi čega ih ponekad zovu voćnim kiselinama, iako ima više vrsta. One nagrizaju površinski sloj kože i ostavljaju mladu, lijepu kožu. Stimuliraju i produkciju kolagena te su zato idealne u anti-age tretmanima za zrelu kožu. Također su preporuka za osobe sa suhom kožom.

AHA kiseline utječu na stanje kože s hiperpigmentacijom, aknama, ožiljcima od akni, tamnim mrljama i sličnim nepravilnostima. Ujedno osvježavaju kožu koja je poprimila sivkasti ton.

Najpopularnija AHA kiselina je glikolna, radi efikasnosti i snažnog djelovanja.

Laktična kiselina derivat je laktoze iz mlijeka, a malična kiselina rijetko se koristi jer nema snagu prije spomenutih kiselina.

Često su AHA i BHA kiseline kombinirane u jednom proizvodu, što donosi niz benefita za kožu sklonu borama i isušivanju.

BHA kiseline imaju sličnu strukturu kao AHA, no idu dublje u kožu, odnosno pore. Mogu targetirati žlijezde koje proizvode sebum i smanjiti njegovu proizvodnju te su zato idealne za masne kože. Najpopularnija BHA kiselina je salicilna.

Ovaj tip kiseline eliminirat će uvjete za stvaranje akni - previše masnoće i mrtve stanice te su česta preporuka osobama s aknama ili kožom koja ima tendenciju izuzetnog mašćenja.

- Ovaj sastojak je idealan za pilinge kože s aknama, nalazimo ga u mnogim formulama za problematičnu kožu, naročito salicilnu kiselinu - veli kemičarka Danusia Wnek.

BHA kiseline ujedno smiruju kožu sklonu upalama te otvaraju i dubinski čiste pore te utječu na njihovo stanje.

Salicilna je najpopularnija, a nakon nje tu je i citrična kiselina, često kombinirana sa salicilnom.

Moguće je kombinirati AHA i BHA kiseline, no treba upozoriti na nužnost snažne hidratacije kože, usred ovakvih tretmana ili korištenja kućnih formula. Također obavezno je koristiti kreme sa zaštitnim faktorom, pa makar se samo nakratko nalazili na suncu.

