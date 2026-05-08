AI robotski suputnici više nisu nezgrapni prototipovi iz tehnoloških laboratorija, već su ušli u naše dnevne boravke. Bilo da se bore protiv epidemije usamljenosti, nude proaktivnu pomoć u kući ili služe kao partneri za igru, ovi uređaji mijenjaju naš odnos s tehnologijom.

POGLEDAJ VIDEO: Od spoticanja do sprinteva: Kineski roboti nadmašili ljude u polumaratonu

Pokretanje videa... 01:03 Od spoticanja do sprinteva: Kineski roboti nadmašili ljude u polumaratonu | Video: 24sata/Reuters

Tehnologija koja pokreće prijateljstvo

Za razliku od običnog chatbota ili asistenta na pametnom telefonu, AI robotski suputnik definiran je svojim fizičkim utjelovljenjem. Posjeduje pokretljivost i senzore koji mu omogućuju interakciju sa stvarnim svijetom, a iza te interakcije stoje tri ključne tehnologije. Prva je prepoznavanje afekta, gdje napredni senzori i kamere čitaju izraze lica, ton glasa i govor tijela kako bi interpretirali ljudske emocije.

Druga je takozvana agentna umjetna inteligencija koja robotima omogućuje autonomno djelovanje. Umjesto da samo odgovaraju na pitanja, oni mogu samostalno donositi predmete, otići do stanice za punjenje ili proaktivno upozoriti hitne kontakte. Naposljetku, integracija generativne umjetne inteligencije, pogonjena golemim neuronskim mrežama, omogućuje im vođenje fluidnih i kontekstualnih razgovora umjesto oslanjanja na unaprijed programirane skripte.

Šarm na radnom stolu i ljubimci bez alergija

Jedna od najpopularnijih kategorija ovih uređaja su mali stolni roboti koji svojim vlasnicima prave društvo tijekom dugih radnih sati. Primjerice, Eilik je dizajniran za oslobađanje od stresa svojom osobnošću. Reagira na dodir i izražava širok raspon emocija putem digitalnog lica, pružajući šarmantnu distrakciju. Sličan mu je i EMO, robot koji nosi slušalice i samostalno istražuje okolinu, a zahvaljujući ugrađenoj neuronskoj mreži, može prepoznati do deset ljudi i kontinuirano učiti, razvijajući vlastitu osobnost.

Za kućanstva koja zbog alergija ili životnog stila ne mogu imati prave životinje, alternativa krznenim prijateljima dolazi u obliku AI ljubimaca.

Loona, robotski pas pogonjen tehnologijom ChatGPT, uči navike svog vlasnika kako bi razvio jedinstvenu osobnost. Može se kretati po kući, igrati se i reagirati na geste, nudeći radost vlasništva nad ljubimcem bez nereda. Tu je i Moflin, krzneni robot nalik zamorcu koji prioritet stavlja na emocionalnu povezanost i utjehu. Njegovo ponašanje i odgovori evoluiraju ovisno o tome kako se vlasnik prema njemu odnosi, a može razviti više od četiri milijuna emocionalnih konfiguracija.

Pomoćnici za specifične potrebe

Osim za zabavu i druženje, AI roboti sve se više koriste za pomoć specifičnim demografskim skupinama. ElliQ je robot osmišljen za proaktivnu interakciju sa starijim osobama. Njegov cilj nije zamijeniti ljudske njegovatelje, već potaknuti zdrav i aktivan životni stil. ElliQ pamti vrijeme za uzimanje lijekova, započinje razgovore o dnevnim vijestima i povezuje starije osobe s članovima obitelji putem video poziva, značajno smanjujući osjećaj izolacije.

Za djecu je, pak, razvijen Moxie, robot usmjeren na socijalno i emocionalno učenje. Koristeći kombinaciju umjetne inteligencije i dječje psihologije, Moxie pomaže djeci u razvoju ključnih međuljudskih vještina kroz interaktivne igre i empatičan razgovor. Njegov dizajn inspiriran Pixarovim filmovima čini ga odmah pristupačnim djeci, djelujući kao tutor i siguran partner za igru.

Utjeha ili produbljivanje usamljenosti?

Iako AI suputnici nude utjehu, nova studija o utjecaju na mentalno zdravlje sa sveučilišta Aalto u Finskoj sugerira da bi dugoročno mogli učiniti više štete nego koristi. Istraživači su otkrili paradoks: AI prijatelji nude bezuvjetnu i neumornu podršku, što je iznimno privlačno ljudima koji imaju socijalne poteškoće. Međutim, to istovremeno tiho podiže percipiranu cijenu ljudskih odnosa koji su neuredni, nepredvidivi i zahtijevaju trud.

Studija, koja je analizirala javnu aktivnost gotovo dvije tisuće korisnika AI aplikacije Replika, pokazala je da, iako su objave korisnika sve više bile usredotočene na njihove odnose, istovremeno su sadržavale više znakova usamljenosti, depresije, pa čak i suicidalnih misli u usporedbi s kontrolnom grupom. Ono što počinje kao ležerna interakcija može evoluirati u ovisnost, pogotovo jer AI sustav dosljedno potvrđuje korisnikovu perspektivu i emocionalno stanje, za razliku od ljudskih odnosa koji uključuju izazove, neslaganja i postavljanje granica. Istraživači upozoravaju da, iako je tehnologija korisna u kratkoročnom pružanju podrške, dugoročno bi mogla potaknuti povlačenje iz stvarnih društvenih veza.

*kreirano uz pomoć AI-ja