Ljudi ponovno otkrivaju sušenje rublja na zraku - evo koliko se može uštedjeti bez sušilice

Piše Bruno Serdar,
Istraživači su otkrili kako čak i djelomični prelazak na sušenje na zraku donosi veće ekonomske i ekološke koristi od kupnje novog, energetski učinkovitijeg modela sušilice

U modernim kućanstvima sušilica za rublje postala je sinonim za praktičnost i brzinu. Ipak, u vrijeme rastućih cijena energenata i sve veće ekološke svijesti, mnogi se pitaju je li ta praktičnost doista vrijedna svoje cijene. Povratak staroj, jednostavnoj metodi sušenja na zraku pokazuje se ne samo kao nostalgija, već kao pametan financijski i ekološki potez koji donosi niz neočekivanih prednosti. Dok više od 80 posto američkih kućanstava posjeduje sušilicu, u Njemačkoj je taj postotak tek nešto iznad 40 posto, što ukazuje na to da je ovisnost o ovom uređaju više stvar navike nego stvarne potrebe.

Skriveni trošak u svakom ciklusu

Iako se čini kao neznatan trošak, rad sušilice značajno opterećuje kućni budžet. Uređaj koji najčešće koristimo svega nekoliko sati tjedno jedan je od najvećih potrošača električne energije u domu, često trošeći i do šest puta više energije od perilice rublja. Ovisno o modelu i energetskoj učinkovitosti, jedan ciklus sušenja može koštati i do 0,70 eura. Na godišnjoj razini, za prosječno kućanstvo koje sušilicu koristi nekoliko puta tjedno, taj se iznos lako penje na više od 150 eura.

No, financijski trošak samo je dio priče. Utjecaj na okoliš daleko je veći. Znanstvenici s američkog Sveučilišta u Michiganu izračunali su da rad sušilica u SAD-u godišnje u atmosferu ispusti ekvivalent od preko 27 milijuna tona ugljičnog dioksida. Proizvodnja energije potrebne za rad jedne prosječne električne sušilice tijekom njezinog životnog vijeka odgovara emisiji od otprilike 3,8 tona CO2, što je teret koji se lako može izbjeći.

Uštede koje nadmašuju očekivanja

Prelazak na sušenje rublja na zraku donosi direktne i značajne uštede. Ista studija Sveučilišta u Michiganu pokazala je da potpuno odbacivanje sušilice kućanstvu može tijekom životnog vijeka uređaja uštedjeti više od 2000 eura. Zanimljivo je da su istraživači otkrili kako čak i djelomični prelazak na sušenje na zraku donosi veće ekonomske i ekološke koristi od kupnje novog, energetski učinkovitijeg modela sušilice.

- Skloni smo fokusirati se na tehnološka poboljšanja, ali promjene u ponašanju često mogu imati veći utjecaj - istaknula je Shelie Miller, profesorica i jedna od voditeljica istraživanja.

Ovaj podatak sugerira da rješenje za smanjenje troškova i ekološkog otiska nije nužno u skupljoj tehnologiji, već u promjeni svakodnevnih navika.

Više od novca: neočekivane prednosti povratka štriku

Osim financijske uštede, sušenje na zraku nudi niz prednosti koje često zanemarujemo. Jedna od najočitijih je očuvanje odjeće. Sadržaj filtera za mucice u sušilici doslovno su komadići vaše odjeće koja se raspada uslijed topline i trenja. Sušenje na zraku puno je nježnije prema tkaninama, čime se značajno produljuje vijek trajanja omiljenih komada odjeće i smanjuje potreba za kupovinom nove.

Nadalje, odjeća sušena na užetu često je gotovo bez nabora, što smanjuje ili potpuno eliminira potrebu za glačanjem, čime se dodatno štedi i vrijeme i energija. Sunčeve UV zrake djeluju kao prirodni dezinficijens i izbjeljivač za bijelo rublje, a svjež miris odjeće osušene na vjetru ne može se mjeriti ni s jednim omekšivačem. Ne treba zanemariti ni sigurnosni aspekt; začepljeni filteri i odvodne cijevi sušilica jedan su od čestih uzroka požara u kućanstvima, a taj rizik potpunim prelaskom na sušenje na zraku nestaje.

Praktična rješenja za svaki dom

Najčešći prigovori sušenju na zraku su nedostatak prostora i dugo vrijeme sušenja. Međutim, moderna rješenja nude odgovor na oba izazova. Ako nemate dvorište ili balkon, na raspolaganju su brojni unutarnji stalci za sušenje. Od klasičnih sklopivih, preko modela koji se montiraju na zid ili vrata, do višeslojnih visećih mreža za osjetljivo rublje, postoji opcija za svaki, pa i najmanji prostor. Kao što je primijetio jedan od istraživača koji je rublje sušio u svom malom studentskom stanu, većina ljudi ima više kapaciteta nego što misli.

Proces sušenja može se ubrzati s nekoliko trikova. Dobro centrifugirano rublje u perilici znatno skraćuje vrijeme sušenja. Pravilno vješanje, uz dovoljno razmaka između komada odjeće, ključno je za cirkulaciju zraka. Kod sušenja u zatvorenom prostoru, otvaranje prozora ili korištenje ventilatora na niskoj brzini može drastično ubrzati proces. A za one kojima smeta krutost ručnika ili traperica, rješenje je kratki, desetak minuta dug ciklus u sušilici bez grijanja, koji će omekšati tkaninu bez značajne potrošnje energije.

