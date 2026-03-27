U HRVATSKOJ BOLUJE 40 000

Akcija 'Bicikliraj za epilepsiju' ove subote u centru Zagreba

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Održana manifestacija "Bicikliraj za epilepsiju!" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Svake godine 26. ožujka diljem svijeta obilježava se Ljubičasti dan, posvećen podizanju svijesti o epilepsiji i pružanju podrške osobama koje žive s ovom kroničnom neurološkom bolešću

U Hrvatskoj se procjenjuje da epilepsijom živi oko 40.000 ljudi, uključujući 10.000 djece i mladih – što znači da otprilike svaki stoti Hrvat boluje od ove bolesti. Ipak, mnogi skrivaju svoju dijagnozu kako bi izbjegli stigmatizaciju, diskriminaciju pri upisu u vrtiće, škole ili u izboru zanimanja, pa čak i na radnom mjestu.

Epilepsija je jedna od najčešćih kroničnih neuroloških bolesti u svijetu, s više od 50 milijuna oboljelih, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u oko 70 posto slučajeva uz pravilno uzimanje lijekova moguće je izbjeći napadaje. Unatoč tome, više od 60 posto osoba s epilepsijom osjeća se stigmatizirano jer javnost često ne zna kako reagirati na epileptički napadaj, a prisutna su i kriva uvjerenja da se radi o zaraznoj ili psihičkoj bolesti.

Svaki stoti Hrvat ima epilepsiju: Skrivaju da zadrže posao

Prim. dr. sc. Ana Sruk, specijalistica neurologije i epileptologije te predsjednica Hrvatske udruge za epilepsiju (HUE), ističe:

- Najveći izazov često nije samo bolest, nego odnos društva prema njoj. Pogrešna uvjerenja da osobe s epilepsijom ne mogu raditi, sudjelovati u društvenim aktivnostima ili voditi ispunjen život dodatno opterećuju oboljele.

Kako bi se mijenjala svijest i uklonile stigme, Hrvatska udruga za epilepsiju od 2015. organizira manifestaciju „Bicikliraj za epilepsiju“. Ove godine događaj će se održati u nedjelju, 29. ožujka, na Europskom trgu u Zagrebu, s početkom u 10:30 sati, a rekreativna biciklijada kreće u 12 sati kroz središte grada.

Zagreb: Održana manifestacija "Bicikliraj za epilepsiju!" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
SIMBOL PODRŠKE Hrvatska pod ljubičastim svjetlom povodom Međunarodnog dana epilepsije
Hrvatska pod ljubičastim svjetlom povodom Međunarodnog dana epilepsije

Uz biciklijadu, posjetitelji mogu obići edukativno-promotivni štand s informativnim materijalima o epilepsiji i savjetima o pravilnom postupanju tijekom napadaja.

Posebnost manifestacije čini i „ljubičasta himna“, izvedba djece s epilepsijom i učenika Glazbene škole El Musicante, te plesna točka prijatelja kampanje „Malo ljubičastiji“.

Pjesma i spot, u kojima sudjeluju djeca iz osnovnih škola i centara HUE, nastali su kako bi se smanjila stigmatizacija i potaknula veća društvena osjetljivost prema osobama s epilepsijom.

U sklopu događaja bit će moguće kupiti i knjigu „Djevojka sa slovom više“, u kojoj glavna junakinja ima epilepsiju, a sva sredstva od prodaje donirat će se udruzi.

Epilepsija je kronična neurološka bolest uzrokovana nekontroliranom električnom aktivnošću u mozgu, što dovodi do ponavljanih napadaja. Iako uzrok često nije moguće utvrditi, pravilna terapija omogućuje da napadaji izostaju kod oko 70 posto oboljelih. Podizanje svijesti i razumijevanje bolesti ključni su za osiguravanje da osobe s epilepsijom žive ravnopravno, dostojanstveno i bez stigme.

TRAŽE IZMJENE ZAKONA Udruga Dravet: Djeca s najtežim invaliditetom postaju odrasli s 18, a njihovi roditelji nemoćni
Udruga Dravet: Djeca s najtežim invaliditetom postaju odrasli s 18, a njihovi roditelji nemoćni

