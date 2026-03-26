Svaki stoti Hrvat ima epilepsiju: Skrivaju da zadrže posao

Međunarodni dan posvećen podizanju svijesti o epilepsiji i pružanju podrške osobama koje žive s tom bolešću obilježava se 26. ožujka, podsjetila je Hrvatska udruga za epilepsiju (HUE) i upozorila da svaki stoti Hrvat živi s epilepsijom te da skrivaju dijagnozu kako ne bi ostali bez posla. Procjenjuje se da u Hrvatskoj s epilepsijom živi oko 40.000 osoba, od čega je 10 tisuća djece i mladih, što znači da otprilike svaki stoti boluje od te bolesti, priopćila je Udruga u četvrtak, na tzv. Ljubičasti dan.

To je populacija jednaka broju stanovnika grada kao što je Dubrovnik. Mnogi od njih zbog svog zdravstvenog stanja trpe stigmatizaciju i diskriminaciju u društvu - od upisa u vrtiće, škole, u odabiru zanimanja i zapošljavanja, dodaje Udruga.

Epilepsija je jedna od najčešćih kroničnih neuroloških bolesti koja pogađa više od 50 milijuna ljudi diljem svijeta, no, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u 70 posto slučajeva osoba uz lijekova može biti bez napadaja. Unatoč tome, znatan broj oboljelih suočava se s predrasudama, a znanstvene studije potvrđuju da se više od 60 posto osoba s epilepsijom na neki način osjeća stigmatizirano.

Ljudi često ne znaju kako reagirati na epileptički napadaj, što izaziva strah i nelagodu. Postoje čak i kriva uvjerenja da je riječ o zaraznoj ili psihičkoj bolesti, što može dovesti do problema već pri upisu djece u vrtić i pojave socijalnog isključivanja. Osobe s epilepsijom često teže dolaze do zaposlenja, a mnogi skrivaju dijagnozu na radnom mjestu kako bi izbjegli diskriminaciju ili gubitak posla, upozoravaju iz Udruge.

“Još su uvijek prisutna pogrešna uvjerenja da osobe s epilepsijom ne mogu raditi, preuzimati odgovornost, sudjelovati u društvenim aktivnostima ili voditi ispunjen, kvalitetan i samostalan život. Najveći izazov često nije samo bolest, nego odnos društva prema toj bolesti, a samo informirano i osjetljivo društvo može stvoriti okruženje u kojem će osobe s epilepsijom živjeti ravnopravno, dostojanstveno i bez stigme”, istaknula je Ana Sruk, specijalistica neurologije i epileptologije Klinike za neurologiju KB-a Sveti Duh te predsjednica Hrvatske udruge za epilepsiju.

„Bicikliraj za epilepsiju" u nedjelju na Europskom trgu

Kako bi proširili svijest u društvu o epilepsiji i uklonili mnoge predrasude i stigme vezane uz nju, HUE s partnerima organizira manifestaciju „Bicikliraj za epilepsiju“ koja svake godine okuplja velik broj građana, volontera i zdravstvenih djelatnika koji simbolično pružaju podršku osobama s epilepsijom i njihovim obiteljima. Održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Zorana Milanovića, Ministarstva zdravstva RH i Grada Zagreba.

Manifestacija će se ove godine održati u nedjelju, 29. ožujka, na Europskom trgu u Zagrebu s početkom u 10, 30 sati, dok će rekreativna biciklijada krenuti u podne i sudionici će napraviti kratki krug po užem centru grada.

Bit će postavljen edukativno-promotivni štand Hrvatske udruge za epilepsiju s informativnim materijalima o epilepsiji i savjetima o pravilnom postupanju tijekom epileptičkog napadaja. Bit će moguće kupiti ljubavni roman za mlade „Djevojka sa slovom više“, književni prvijenac autora Matije Boltižara u nakladi Naklade Calliope, u kojemu glavna protagonistica ima epilepsiju, a njen je lik kreiran na autentičnom iskustvu više osoba s epilepsijom. Sva sredstva prikupljena od prodaje bit će donirana udruzi.

Posebnost ovogodišnjoj manifestaciji dat će i „ljubičasta himna“ u izvedbi djece s epilepsijom i učenika Glazbene škole El Musicante, uz plesnu točku prijatelja kampanje „Malo ljubičastiji“, stoji u priopćenju HUE-a.