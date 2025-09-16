Modni savjeti koji skidaju kile: Evo kako odjećom sakriti trbuh

Bez obzira na to muči li vas nadutost ili biste rado prikrili trbuščić, odjeća može biti vaš najbolji saveznik. Pametnim odabirom krojeva, boja i materijala postignite vizualni efekt koji naglašava ono najbolje, a skriva ono s čime niste zadovoljni
1. HALJINE NA PREKLOP.
Modeli na preklop pravi su čarobnjaci kad želite stvoriti uravnoteženu figuru. Njihov kroj naglašava ono što treba, a suptilno prikriva sitne nesavršenosti.
| Foto: Pinterest
2. SAKO PO MJERI.
Dobro krojen blejzer savršeno oblikuje liniju tijela i podiže svaku kombinaciju, od dnevne do večernje. Zaboravite predimenzionirane krojeve i uložite u onaj koji vam pristaje poput rukavice.
| Foto: 123RF
3. TAMNE NIJANSE – OPTIČKA ILUZIJA. Crna i ostale tamnije boje vizualno izdužuju i sužavaju siluetu, dok jarke nijanse privlače pažnju. Zato ih radije ostavite za dijelove tijela koje želite naglasiti, a ne prikriti.
| Foto: Pinterest
4. PEPLUM TOP ILI HALJINA.
Volani koji se šire iznad bokova mogu odlično prikriti trbuščić i stvoriti ženstvenu figuru. Ipak, uvijek isprobajte ovaj kroj jer neće laskati baš svakome jednako.
| Foto: Pinterest
5. HLAČE VISOKOG STRUKA.
Modeli niskog struka znaju naglasiti upravo ono što želite skriti. Zato birajte hlače i traperice sa srednjim ili visokim strukom koji će vizualno zagladiti liniju.
| Foto: Pinterest
6. REMEN PRESKOČITE. Iako se čini da remen u struku može oblikovati figuru, on zapravo dodatno naglašava trbušni dio. Umjesto njega radije birajte krojeve koji prirodno definiraju liniju.
| Foto: AFP
7. MINIMALIZAM UMJESTO DETALJA. Veliki džepovi, aplikacije i ukrasi oko trbuha samo će privući pogled tamo gdje ga ne želite. Birajte jednostavne krojeve bez suvišnih detalja.
| Foto: Pinterest
8. STRUKTURIRANE TKANINE.
Elastične i tanke tkanine lako istaknu svaku nepravilnost. Umjesto njih birajte materijale koji lijepo padaju i klize po tijelu bez da ga stežu.
| Foto: Pinterest
9. RUBLJE ZA OBLIKOVANJE.
Možda nije najzanimljiviji komad garderobe, ali donje rublje za oblikovanje može učiniti čuda. Idealno je za posebne prigode kad želite da odjeća na vama izgleda besprijekorno.
| Foto: Pinterest
10. TUNIKE I DULJE BLUZE.
Lepršave tunike i duže bluze koje lagano padaju preko bokova mogu vizualno izdužiti tijelo i diskretno prekriti trbuščić.
| Foto: Pinterest
11. ASIMETRIČNI KROJEVI.
Bluze i haljine s asimetričnim rubovima odvlače pažnju od područja trbuha i stvaraju zanimljiv vizualni efekt.
| Foto: Pinterest
12. A-KROJ HALJINE I SUKNJE.
Kroj koji se širi od struka prema dolje može uravnotežiti proporcije i skrenuti pozornost s trbuha.
| Foto: Pinterest
13. V-IZREZ. Topovi i haljine s V-izrezom vizualno izdužuju gornji dio tijela i naglašavaju dekolte, čime se fokus miče s trbuha.
| Foto: Pinterest
14. PENCIL SUKNJA VISOKOG STRUKA.
Kada je uparen s bluzom koja se lagano spušta preko struka, ovaj model može savršeno izdužiti figuru i učiniti da struk izgleda uži.
| Foto: Pinterest
15. KIMONO ILI LAGANI KARDIGAN.
Slojevito odijevanje uvijek pomaže. Kimono ili dugački kardigan nose se otvoreni, pa stvaraju okomite linije koje vizualno sužavaju figuru.
| Foto: Pinterest