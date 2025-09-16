Obavijesti

BEZ DIJETE I TERETANE

Modni savjeti koji skidaju kile: Evo kako odjećom sakriti trbuh

Bez obzira na to muči li vas nadutost ili biste rado prikrili trbuščić, odjeća može biti vaš najbolji saveznik. Pametnim odabirom krojeva, boja i materijala postignite vizualni efekt koji naglašava ono najbolje, a skriva ono s čime niste zadovoljni
1. HALJINE NA PREKLOP. Modeli na preklop pravi su čarobnjaci kad želite stvoriti uravnoteženu figuru. Njihov kroj naglašava ono što treba, a suptilno prikriva sitne nesavršenosti. | Foto: Pinterest
