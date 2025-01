Ako često jedete nakon ovoliko sati, imate veći rizik za pretilost

Novo istraživanje proučavalo je vezu između metabolizma, cirkadijalnih ritmova i vremena obroka, otkrivajući da jedenje izvan prirodnog ritma našeg tijela može poremetiti ključne metaboličke procese poput lučenja inzulina i obrade glukoze. Ne samo to, nego može i rezultirati debljanjem.

Gledajući u polje krononutricije, koja istražuje - osim onoga što ili koliko jedemo – kako vrijeme obroka utječe na naše zdravlje, istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Ewha Womans u Seulu, Južna Koreja, objavljeno u Physiology & Behavior, otkrilo je da jedenje u kasnim noćnim satima može imati ozbiljne implikacije na metaboličko zdravlje i značajno povećati rizik od pretilosti. To se osobito odnosi na jedenje nakon 21 h.

Istraživanje također sugerira da konzumiranje više kalorija tijekom doručka potiče gubitak težine u usporedbi s unosom za večeru. Istraživanje je proučavalo podatke 9474 odraslih Korejaca čija je prosječna dob 54 godine, pružajući sveobuhvatan uvid u interakciju vremena obroka, trajanja spavanja i tjelesne težine.

Istraživanje je također uzelo u obzir specifične hormonske čimbenike kao što je menopauzalni status kod žena. Otkrilo je da jedenje visokokalorične hrane kasno navečer, poput hamburgera, može poremetiti biološki sat i povećati rizik od pretilosti.

Tijekom tri i pol godine praćenja, znanstvenici su otkrili da su oni koji su jeli nakon 21 sat imali 20% veću vjerojatnost da će razviti pretilost. Taj je rizik bio čak i veći kod muškaraca gdje je uočeno povećanje od 34% u usporedbi s drugim skupinama. I ne samo to, nego kasnovečernje jedenje može dovesti do inzulinske rezistencije, kronične upale i povišene razine LDL kolesterola, poznatog i kao „loš kolesterol.", prenosi infobae.com.

Kod žena, unatoč nižem ukupnom postotku, bio je zamjetan trend nakupljanja abdominalnog sala, što je ključni znak metaboličkog i kardiovaskularnog rizika. Tijekom noći tjelesni biološki sat, koji kontrolira bitne hormonske procese, nije spreman za probavu i metabolizam hrane, osobito one bogate kalorijama.

Jasno je da konzumiranje mesa noću može otežati probavu i pridonijeti debljanju ako se jede izvan optimalnog metaboličkog ritma. Također utječe na izlučivanje hormona poput inzulina, vitalnog za preradu glukoze, što rezultira smanjenom tolerancijom na ugljikohidrate u usporedbi s dnevnim satima.

To je potkrijepljeno brojnim studijama, uključujući ono objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition, koje je primijetilo da je osjetljivost na inzulin veća tijekom dana, što omogućuje bolju preradu ugljikohidrata. Daljnja istraživanja pokazuju da raspored obroka tijekom dana povećava toleranciju na ugljikohidrate i osjetljivost na inzulin. Što se tiče spavanja i prehrane, prethodna istraživanja pokazuju da je potrebno najmanje osam sati nakon večere i da je to povezano s manjim rizikom od pretilosti zbog poboljšane regulacije hormona povezanih s apetitom, poput grelina i leptina.

Promatrajući zašto kasni noćni obroci mogu dovesti do nakupljanja trbušne masnoće, osobito kod žena, znanstvenici objašnjavaju kako bi to moglo biti zbog hormonalne deregulacije do koje dolazi kada jedemo u vrijeme kada bi naše tijelo trebalo metabolički mirovati.

Dodaju da su „suvremeni društveni čimbenici kao što su produljeni radni dani, rad u noćnim smjenama i široko rasprostranjena uporaba elektroničkih uređaja omogućili deprivaciju sna i noćno jedenje, pogoršavajući cirkadijalnu neusklađenost i s njom povezane zdravstvene rizike", poput kronične upale i povećanja rizika autoimunih bolesti.