Ako ih imate - bacite ih! 9 stvari koje će u dom 'navući' nesreću

Osjećate se praznovjerno? Prema feng shuiju i drugim kulturnim tradicijama diljem svijieta, ovo su izbori za uređenje doma koji bi vaše prebivalište mogli izložiti nesreći te zloj sudbini

<p>Pogledajte dobro prostor u kojem živite jer možda se upravo ondje krije rješenje vaše nevolje. Naime, prema mnogim vjerovanjima, postoje predmeti koji domu donose nesreću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Feng shui za početnike</strong></p><p>Feng shui je drevna kineska vještina uređenja prostora koja izričitu pažnju posvećuje življenju u skladu s okruženjem i predmetima koji donose sreću i pozitivne vibracije. Zbog toga, postoje predmeti za koje čvrsto drže da donose nesreću i da su potpuno nepoželjni ako ne želiš privlačiti negativnu energiju i nesretne događaje.</p><p>Evo koji su to:</p><h2>1. Stolac za ljuljanje</h2><p>Dovoljno je zamisliti stari škripavi stolac za ljuljanje koji se polako kreće naprijed-nazad u mračnoj, napuštenoj sobi i već možemo razumjeti zašto ih praznovjerni ljudi izbjegavaju. Prema irskoj legendi, prazan stolac za ljuljanje je otvoreni poziv zlim duhovima da zauzmu mjesto. Ako se stolac pomakne sam od sebe, to je znak da su zli duhovi već doselili u dom, piše <a href="https://www.rd.com/list/unlucky-things-in-home/?fbclid=IwAR1KtuhnXAUF57vi1l01JB3LOYeRm7N1O2dSJmK8gMLTpgg6cYDDHuRWNr4&trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest</a>.</p><h2>2. Zelena boja na zidovima</h2><p>Ovo praznovjerje zapravo ima čvrstu osnovu u povijesnoj činjenici jer je, u jednom trenutku, zelena boja bila smrtonosna. Naime, kroz 18. su se stoljeće izrađivale sintetičke zelene boje s novootkrivenim spojem arsenovog vodika. Zbog toga su vlažni zidovi ili podovi obojeni zelenom bojom mogli ispuštati otrovne plinove, a neki su se tvornički radnici u to vrijeme razboljeli i umrli od izlaganja zelenoj boji. Iako je još 1822. godine javnost upozorena na opasnost ovog kemijskog spoja, neki je vlasnici kuća i dalje smatraju lošim predznakom.</p><h2>3. Sat koji ne radi</h2><p>Feng shui upozorava i na čuvanje potrganih i razbijenih predmeta u domu jer oni predstavljaju unutarnji i vanjski nered u nečijem životu. Razbijeni ili potrgani satovi su osobito loš znak jer alati za pokazivanje vremena uvijek moraju biti ispravni kako se osoba ne bi prestala kretati naprijed u životu. Prema praznovjerju, ako imaš potrgani sat koji uz to ne radi, priziva se smrt u kućanstvu.</p><h2>4. Kaktusi</h2><p>Loše vijesti za ljubitelje bodljikavih biljki: feng shui tvrdi da su biljke sa šiljastim ili bodljikavim dijelovima magnet za loše vibracije. Uz kaktuse, nepoželjne su još i agave jer mogu unijeti napetosti u dom i odnose s bliskim ljudima. Izuzetak su ruže zbog svojih malih bodlja na stabljici koje nisu dovoljno velike da bi utjecale na pozitivnu energiju u domu. </p><h2>5. Nepospremljeni krevet</h2><p>Prema starim vjerovanjima, ako ujutro ne pospremimo krevet - riskiramo nesanicu. Savjetuju da bez ometanja svako jutro pažljivo izravnamo plahte i jastuke te složimo prekrivač kako bi se iduće jutro probudili svježi i odmorni. </p><h2>6. Otvoreni kišobran </h2><p>Ovo praznovjerje potječe još iz drevnog Egipta. Unošenje predmeta koji štite od vanjskih pojava u zatvoreni prostor je značilo nepoštivanje duha čuvara koji čuva nečije kućanstvo - time su mu ljudi dali do znanja da njegova zaštita nije dovoljno dobra pa je postao ljut i ljubomoran. </p><h2>7. Uvenule ili suhe biljke </h2><p>Ako želiš živjeti u domu ispunjenom pozitivnom energijom, feng shui nalaže da ne čuvaš suhe i beživotne biljke. Smatra se da beživotni predmet u domu unosi lošu energiju i kvari pozitivne vibracije. Uostalom, otpali i suhi listovi te uvenule biljke ne čine dom ljepšim ili privlačnijim.</p><h2>8. Preparirane životinje </h2><p>S obzirom da mrtve biljke donose negativnu energiju, možemo zamisliti kakva je situacija s prepariranim životinjama. Zar stvarno želite da beživotna glava životinje bulji u vas dok ležite na kauču i gledate TV? Čak će i manje praznovjerni vlasnici kuća razmisliti prije no što okače na zid glavu neke životinje. </p><h2>9. Stari kalendari</h2><p>Čini se da držanje starog kalendara u domu donosi nesreću isto kao i pokvareni sat. Smatra se da stari kalendar smanjuje prosperitet i skraćuje život.</p>