Naime, ako primijetite da se pojavljuje vi\u0161e sijedih lasi, to je naprosto posljedica starenja kose i tijela, napominje stru\u010dnjak.

- Smatram da ljudi vjeruju u taj mit jer se sijeda las vi\u0161e primijeti, naro\u010dito kad kosa kre\u0107e u takve promjene. Ona ima druga\u010diju teksturu, suha je, stoga ljudima upada u o\u010di - dodaje Rez za MBG.

No, to nije razlog da ih \u010dupate, jer sve to uzrokuje stres folikule, radije je ostavite na miru i promijenite boju kose ako vam smeta.

Uostalom, ve\u0107 neko vrijeme sijede su u modi i to ne samo prirodne, koje treba vi\u0161e njegovati, ve\u0107 i razne umjetne sive, plavi\u010daste nijanse, koje izgledaju jako cool i mogu \u010dak pomladiti izgled.