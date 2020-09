Biljka koja je klonula možda se još može spasiti

<p>Toliko je ljudi koji objavljuju fotografije svog savršeno njegovanog sobnog bilja te toga kako su se biljke lijepo uklopile u interijer, da se čovjek lako osjeti frustrirano kad pogleda tužnu biljčicu na svome stolu. No, evo dobre vijesti: Biljka koja izgleda kao da nema volje rasti i cvjetati, odnosno pustiti nove mladice, ne mora uvijek uvenuti. I biljke su živa bića i ne moraju uvijek izgledati savršeno, kažu stručnjaci. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kukuta, biljka koja sama sebe uništava</p><p>- Nama biljka može izgledati opušteno, ali za samu biljku to bi mogla biti posve normalna faza - kaže Darryl Cheng, inženjer koji se bavi njegom sobnog bilja u House Plant Journal. Na temelju površnog pregleda ne možemo reći da s biljkom nešto nije u redu, jednostavno zato što će lišće nekih biljnih vrsta prirodno padati i dizati se, kao odgovor na sunčevu svjetlost. Dakle, kad biljka spusti lišće, to je ponekad prirodna funkcija povezana s njihovom biologijom. </p><p>Cheng također dodaje kako će neke biljke s vremenom okretati lišće pod različitim kutevima, što bi nam moglo izgledati kao problem, a zapravo nije. Dakle, prije nego što prijeđete na zaključak, malo istražite kako izgleda standardni proces rasta te biljke, jer ćete možda otkriti da nema razloga za brigu. </p><p>Ako i dalje sumnjate da nešto nije u redu, sljedeći korak treba biti da provjerite zalijevate li biljku pravilno. Korijenje biljke koja je predugo u suhom tlu ne voli previše vode odjednom i može se dogoditi da odbaci koji list iz prosvjeda. Dakle, pretjerano zalijevanje biljke nije dobro. </p><p>Da biste to ispravili, promijenite raspored zalijevanja i prilagodite onome što vaša biljka treba. Prije zalijevanja provjerite gornji sloj zemlje, te imajte na umu da biljke koje su više na suncu trebaju više vode. Kad zalijevate, pobrinite se da količina vode odgovara onoj koju bi imala u prirodnom staništu.</p><p>- U prirodi, kad padne kiša, biljka dobije vodu i zemlja se natopi. U tom trenutku prestanite sa zalijevanjem. Ipak, kada biljka pušta nove mladice i lišće, moglo bi joj trebati nešto više vode, pa treba paziti na to - kaže. U slučaju, pak, da je biljka dulje vrijeme klonula, pokušajte razmisliti o presađivanju, kako biste pročistili korijenje i dali joj novu priliku, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/drooping-plant-leaves-what-they-mean">MindBodyGreen.</a> </p>