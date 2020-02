Ako naletite na medvjeda, ovi vam savjeti mogu spasiti život

Medvjedi su oprezna stvorenja koja će se pred čovjekom vjerojatno skloniti, no to nije uvijek slučaj. Zabilježeno je više napada medvjeda koji su tragično završili pa da biste izbjegli nepotrebne rizike, izbjegavajte staze koje izgledaju kao dvije paralelne plitke jame udaljene jedna od druge 20 centimetara. Evo što preporučuje The Guardian:

- Nemojte biti sami u šumi. Buka koja dopire od velikih skupina drži medvjede na udaljenosti.

- Uklonite ostatke hrane, mogu privući medvjeda.

- Budite glasni kako biste dali do znanja da ste tu. Možete i pričvrstiti zvonce na ruksak. Medvjed je vrlo oprezan i neće vam se približiti ako može otići negdje drugdje.

- Izbjegavajte mjesta gdje bi medvjed potencijalno mogao loviti - to su, kao najvažnije, mjesta uz rijeke u jutarnjim satima, ranim večernjim satima i tijekom noći.

Ako ipak naletite na medvjeda, ovo imajte na umu:

- Nemojte paničariti. Ako vas ne vidi, pokušajte otići bez privlačenja pozornosti. Što ste mu bliži kad vas ugleda, to je veći rizik od njegove reakcije. Ako vas je medvjed ugledao, najvjerojatnije vas se boji.

Životinje obično napadaju kada su ozlijeđene, prestrašene ili kad štite svoju mladunčad. Ako medvjed ne pokazuje znakove agresije, dajte mu priliku da ode.

- Nemojte trčati. Medvjedi izgledaju tromo, ali mogu trčati 60 km/h, tako da ga nećete moći preteći. Oni su također dobri u penjanju na stabla, tako da ni pokušaj da se sakrijete od medvjeda na stablu nije dobar izbor. Samo ostanite stajati gdje jeste i nemojte raditi nikakve nagle pokrete. Krenite unatrag dijagonalno i što polaganije možete. Ne okrećite leđa, uvijek mu budite okrenuti licem. Ako vas pokuša slijediti, zaustavite se i ostanite nepomično stajati.

- Izbjegavajte kontakt očima jer označava agresiju, pričajte smireno i samouvjereno.

- Ako vam ne dopušta da odete i priprema se za napad, možete ga pokušati uplašiti bukom, glasnim zviždanjem ili pljeskanjem. Ovakvo neočekivano ponašanje bi ga moglo uvjeriti da ode.

- Ako vas medvjed napadne, pretvarajte se da ste mrtvi - položite lice prema tlu, a ruke stavite na vrat. Time ćete medvjedu dati do znanja da ne predstavljate prijetnju pa bi mogao otići.

Ostanite u tom položaju dvadesetak minuta jer bi se medvjed mogao zadržati u blizini kako bi provjerio jeste li zaista mrtvi ili se samo pretvarate.

