Ako niste sigurni: 16 znakova koji pokazuju da vas netko voli

Kada je u pitanju upoznavanje nekog novog, nakon nekoliko spojeva, jedno od najčešćih pitanja je kako znati sviđate li se nekom, ili voli li vas netko. Možda ćete početi obraćati pozornost na poneke detalje ili pitati zajedničke prijatelje, ali dobra je vijest da je lakše nego što mislite saznati je li netko zaljubljen u vas.

16 znakova na koje treba obratiti pažnju kada želite shvatiti jeste li doista voljeni:

1. Netko tko vas voli ponašat će se prirodno

Prvo od čega morate krenuti kada pokušavate shvatiti je li netko zaljubljen u vas je njegovo ponašanje kada je u vašoj blizini. Većina se ponaša drugačije kada su u javnosti nego kada su s nekim tko ih čini sretnima. Ako vidite partnera da se ponaša sramežljivo u javnosti, ali vam se otvara pokazujući iskreniju stranu, velike su šanse da vas voli.

Pokazivati ​​iskreniju stranu znači ne izgledati savršeno cijelo vrijeme - to samo znači srušiti sve zidove i ne bojati se ispasti 'blesav'. Također, mogućnost dijeljenja svojih najdubljih emocija dobar je pokazatelj da vas netko voli.

2. Oboje se zajedno zabavljate u svakoj situaciji

Zabava je jedan od znakova ljubavi na koji trebate obratiti pozornost. Sljedeći put kad budete vani s posebnom osobom, provjerite zabavljate li se zajedno, čak i kada ne radite nešto zabavno. Jednostavno se radi o činjenici da vas dvoje možete kvalitetno provesti vrijeme kada ste skupa. Kad su osjećaji obostrani, bez obzira što radite, bit ćete sretni. Ako vas netko istinski voli, rado će vam pomoći dok na primjer provodite cijelu noć radeći na projektu. Iako se čini dosadna situacija, voljena će vam osoba rado pomoći i dijeliti vrijeme s vama.

3. Netko tko je zaljubljen u vas ispravlja vaše pogreške

Iskrenost je sve kada se pitate kako znati je li netko zaljubljen u vas. Kada osoba gaji iskrene osjećaje prema vama, željet će ono što je najbolje za vas. To znači da će vam dati pozitivne povratne informacije i ispraviti vaše pogreške na zdrav način. Dobro obratite pozornost na ovaj signal, jer netko tko vas voli nikada vas neće omalovažavati isticanjem vaših mana cijelo vrijeme. Stvar je u tome da međusobno poboljšate svoje najbolje kvalitete i potaknete jedan drugog da postanete bolja verzija sebe.

4. Oboje se osjećate ugodno kada dijelite tajne

Kada čujete da vam netko govori da ste prva osoba s kojom je nešto podijelio onda je to jedan od dobrih znakova da vas voli. Otvoriti se nekome nije lako. Potrebna je doza ljubavi da partneru ispričate svoje tajne, strahove i sve posebne trenutke svog života, dok se oboje osjećate ugodno u dubokim razgovorima.

5. Ako vas netko stvarno voli neće prestati buljiti u vas

Neki kažu da ljubav počinje 'očima'. Ono što znamo da je istina je da kada vas netko stvarno voli, većinu vremena pokušava uspostaviti kontakt očima. Sljedeći put pozovite partnera na spoj i pažljivo mu gledajte u oči dok razgovarate. Kad je netko zaljubljen u vas, gledat će vas direktnije i dulje. To se pretvara u emocionalnu povezanost.

6. Žele da budete dio njihove budućnosti i obitelji

Još jedan znak da vas netko voli je kada taj netko razgovara s vama o budućnosti. Kad uhvatite partnera kako često razgovara o zajedničkim planovima za budućnost, poput putovanja, ili o tome kako bi izgledala vaša djeca ili vas želi upoznati sa svojom obitelji, tada vam se želi stvarno posvetiti.

7. Ako vas netko istinski voli, pitat će vas za mišljenje

Kad nekoga istinski volite, stalo vam je do njega. Dakle, trebali biste očekivati ​​isto od suprotne strane. Čak i kada je riječ o donošenju malih odluka, nekome tko vas voli bit će stalo do vašeg mišljenja. Pitat će vas za savjet i cijeniti vaše gledište.

8. Na tu osobu uvijek možete računati

Kada se borite s različitim situacijama, netko tko je zaljubljen u vas pružit će vam emocionalnu podršku. To ne znači da će oni riješiti sve vaše probleme, ali će putovanje učiniti lakšim i manje bolnim. Kad te netko voli, pomoći će ti i razveseliti te u najgorem trenutku. Što god se dogodilo, imat ćete ih uz sebe da vas saslušaju.

9. Poruke i pozivi kada ste odsutni znakovi su da vas netko voli

Kada se udaljite od voljene osobe i kada vam partner šalje gomilu poruka kad ste razdvojeni, to je jedan od znakova da ste voljeni. Ako je to prava ljubav, očekujte pozive i poruke u kojima će vam reći koliko im nedostajete. Ali nemojte se zbuniti - ne radi se o količini, već o kvaliteti. Ako vas netko istinski voli, trudit će se ostati u kontaktu s vama, ali vas neće 'zatrpavati'.

10. Onaj tko te stvarno voli dat će ti i slobodu

No koliko god nekome nedostajao kad si odsutan, netko tko te voli zna kada ti treba dati prostora. Održavanje određene neovisnosti dio je zrele ljubavi. Ne morate biti zajedno cijelo vrijeme da biste jedno drugom pokazali ljubav. Kada želite otkriti voli li vas netko, pobrinite se da vam daje slobodu da radite 'svoje stvari'. Zapamtite da se ljubav ne smije osjećati kao kavez.

11. Upoznaju vas sa svojim najužim krugom prijatelja i obitelji

Predstavljanje nekoga užem krugu prijatelja i obitelji nije nešto što biste učinili s bilo kime. Isto vrijedi i za drugu osobu. Ako vas netko voli, željet će da upoznate one koji su mu važni. Vaš će partner željeti da se povežete s njegovom obitelji i prijateljima kako biste mogli izgraditi jaču vezu.

12. Vaša inteligencija može biti razlog zašto vas netko voli

Značajni komplimenti znak su da je netko zaljubljen u vas. Kada cijene vaše kvalitete i ističu vašu osobnost kroz smislene komplimente, poput uvažavanja vaše inteligencije ili načina na koji činite neke stvari, tada je to prava ljubav. Treba vas cijeniti zbog toga što jeste, a ne samo zbog toga kako izgledate. Pravi kompliment dobit ćete za ono što se ne vidi, ali se osjeti.

13. Ako vas netko stvarno voli, neće vam reći na drugom spoju

Ljubav na prvi pogled više je od obične privlačnosti. Prije nego kažete da trebate nekoga tko će vas voljeti, razmislite o činjenici da trebate nekoga tko je predan ostvarivanju istih ciljeva kao i vi. Prava ljubav dolazi u obliku posla. Kad vas netko istinski voli, bit će svjestan da je ljubav progresivni rad dvoje ljudi i da se ne događa u danu. Razgovor o ljubavi zahtijeva izgradnju odnosa, ulaganje vremena, izražavanje osjećaja i spremnost na rješavanje nesuglasica zajedničkim pristankom.

14. Možete reći voli li vas netko po načinu na koji se ponaša u vašoj blizini

Kada ste još u fazi upoznavanja i pitate se kako znati da vas netko voli, evo jednog jednostavnog trika. Kada se nekome stvarno sviđate i ako vidi vas kao nekoga tko mu je više od prijatelja, ponašat će se vrtoglavo. Kad god ste zajedno, možete znati postoji li nešto više od prijateljstva ako se osoba smije bez razloga, jako je uzbuđena i smiješi se većini stvari koje kažete. Ova nervozna energija može biti znak da vas netko voli. Čak i kada ne kažete nešto super smiješno - njihovo hihotanje to odaje.

15. Onaj tko te stvarno voli pamti male stvari

Nije važno ako ste to spomenuli samo jednom, ali onaj tko vas voli zapamtit će i potpuno nevažnu sitnicu o vama. Radi se o istinskom slušanju tijekom razgovora. Slušanje i pamćenje znakovi su da je netko zaljubljen u vas. Čak i kada to smatrate sitnim detaljem, partner će to prepoznati i sjetiti se kada bude htio učiniti nešto posebno za vas. Od vaše omiljene TV emisije, do najčudnije hrane koju volite, ako vas netko voli, pobrinut će se da mu budete uvijek na umu.

16. Po govoru tijela možete prepoznati voli li vas netko

Konačno, ako vas netko stvarno voli, tajna otkrivanja njegovih pravih osjećaja krije se u malim detaljima. Kada je netko zaljubljen u vas, svoju će ljubav pokazati fizičkim kontaktom. Ali ovaj fizički kontakt je poseban - ne radi se o grljenju ili držanju za ruke, već o načinu na koji se to radi. Kada vas partner dodatno slatko stisne dok vas drži za ruku, grli vas s leđa ili su mu noge okrenute prema vama dok razgovarate, to su mali, ali iskreni znakovi da je netko zaljubljen u vas, prenosi Bright Side.

