Skine se, a dole - mini, mikro

Pišem ove priče jer želim ispisati događaje iz prve ruke, svoja iskustva s Tindera. Otvorila sam profil kako bih napisala scenarij za jednominutni film na temu "potrošačke ljubavi", naslov filma je trebao biti "Ljudi ovo moraju znati". Mnogi ili svi su na Tinderu, neki javno/otvoreno, neki potajice. Neki traže ljubav, drugi požudu, treći drže opcije otvorene, četvrti su perverzni. Sama ideja društvenih mreža kao platforme za zavođenje i ljubavne igre u skladu je sa suvremenim vremenom i potrošačkim navikama, a zapravo, pravi izazov je u svemu tome zadržati vatru koja tinja. U skladu s tim uz malo začina i kuhanja drame priče će biti umalo onakve kakve su u stvarnosti ali svakako će biti moji doživljaji.

Razgovor koji sam vodila s Kumom u birtiji na Kaptolu čekajući sljedeće snimanje, doživjela sam, značajnim.

- Ima svega na Tinderu. Na dvadeset manijaka, jedan će možda biti normalan ako mu daš šansu., dok je popravljala šiške uhvatila sam njezin brižni pogled, nastavila je u revijalnom tonu:

- Al' znam ja tebe... Ti ćeš ih zatuć' još u korijenu jer tebi je zabavno kada padaju.

- Ne mogu to... Čini mi se naporno., davno sam odustala od suvislih razgovora s nepoznatim ljudima.

- Prvo, teško je biti čovjek, a tek čovjek za suvisli razgovor e to iziskuje mnogo truda i rada! Tvoji kriteriji su nemilosrdni. Mada, možda i ti nađeš nešto za šalabrcnut... Ja sam na tom Tinderu najviše naučila o odnosima, osjećam kako sam bolja osoba, ljepše se odnosim prema ljudima., ponosno je pogledala u nebo, maknula šiške i nastavila pokroviteljski.

- Sve ću pomoći, nije meni teško tebi profil napraviti. Moraš to probati., veli Kuma i mahne rukom da zapečati.

- Miroslav Krleža je davno ispisao sve što je značajno o ljudima s ovog područja. Nije lagao., kazala sam sjetno.

Ustala sam i dala znak za polazak na snimanje. Čitavo vrijeme morila me misao o tome što će nekome neka društvena virtualna platforma da bi vodio razgovore.

Nakon snimanja sjele smo na piće i krenule s bildanjem profila.

- Volim vino. Uložila sam u to znanje., kazala sam gordo.

- Znam, da, to je lijepo ali javljat će ti se alkoholičari., završavala je profil koncentrirano.

- Stavit ćemo ovu prirodnu fotku pa onda ovu profi, ne smije biti puno profi fotki jer ćeš ispasti fejk i eto ga!, pružila mi je mobitel zadovoljno, razvukla smiješak i dala znak obrvama.

Krenula sam svajpati lijevo, pa desno, kao da biram artikle koje ću kupiti putem web prodaje. Neki frajeri imali su na svojim profilima pečenog janjca nabijenog na ražanj, drugi su imali kobasice u grahu, treći su imali kotlovine, četvrti nareske kulena, kulenove seke, pršuta, neki su imali veselo tele koje možda tek kane ispeći ispod peke... Neki su imali samo torzo ili poput mrtvih trupla, nema glave samo tijelo, John Doe. Najzanimljivije su bile fotke bez gaća, odmah vidiš što kupuješ.

- Ček, kaj ne bi oni sebe preko tih fotki trebali prezentirati., pitala sam Kumu.

- Tako je, odmah vidiš što voli jesti ili što mu je na pameti, svajpaj dalje., nestrpljivo je mahala rukom.

U temeljitih tri sata mi je bilo jasno kako ih treba birati pa svakoga kojeg sam svajpnula desno se mečirao. I tako sam odjednom imala desetak i više likova u online košarici pripremljene za kupovinu. Svi su imali lica. Izbjegavala sam dijelove tijela i pečene ili narezane životinje. Nisam znala do kada se to treba šopingirati jer oni su se samo multiplicirali pa sam od silne iscrpljenosti neke performanse već zaboravljala provjeriti već sam onako površno birala samo po izgledu. Plavi, crni, plavi, crni, ćelavi. Umorna i iscrpljena od silnog mečiranja, stala sam i razmislila.

- Čekaj malo pa ovo nema smisla, što sad?, stajala sam zbunjeno iznad mobitela kada su krenule stizati poruke.

E bok, kak' si?

E bok, okej.

E a od kud si.

Iz Čakovca.

Ja bi jeb*.

U tom trenutku Kuma mi je objasnila da je to slično onome kao kad uđeš u bar, promatraš ljude i u stvari uvijek se izbor svodi na to tko ti se fizički svidi. Ona je imala i dodatnog iskustva jer je dugo radila na vrućim linijama pa je već sve znala ja sam bila malo poput divljači na proplanku.

- Da ali ti u baru ipak možeš nekome čuti glas, osjetiti miris, znaš i koliko je visok ili nizak, netko te može hraćnut jer ima govornu manu, ovako je to mačak u vreći! Što ako lik izgleda super ali je sajkos i ima glas Majkl Džeksona?, konstatirala sam.

Poruke su se gomilale od njih dvadesetak, bila sam u zaostacima kao činovnice u javnom sektoru. Otvorila sam sljedeću poruku.

E bok, kak' si?

E bok, okej.

E a od kud si.

Iz Karlovca., napišem jer je nebitno.

Jeb* bi.

Neka odstoji pa ću ga eliminirati idem sada na sljedeću poruku.

Bok, kak si?

Dobro sam a ti?

Ja bi jeb*.

Dobro znači nema tu puno manevarskog prostora, idem na sljedećeg.

Što radi ovakva ljepotica ovdje., iznenadio me originalni pristup Mel Gipsona.

Čekam princa na bijelom konju., citirala sam Evu iz Vučjaka.

Jeb* bi.

Sam tak'? Onak' stvarno lik?, imao je potencijala ali me razočarao.

A da, glupo je da se dopisujemo ajmo se naći., odgovori sasvim normalno bez propitivanja.

Odlučila sam uzeti pauzu. Malo sam čak osjećala refluks. Korespondencija i komunikacija je primarnog karaktera. Tako sam zamišljala odnos između Neandertalca iz Krapine i suvremenog čovjeka. Neandertalac nije imao razvijen govor, ali se opet nekako miješao sa suvremenim čovjekom. Možda je to bilo slično ovome trenutku.

- Ajmo se prošetati., nazvala sam prijateljicu pošto me iscrpio aktivni rad na Tinderu.

Prepričavala sam joj korespondenciju s muškarcima, koja je bila prilično kratka i na koji način su se prezentirali a onda je i ona podijelila svoje iskustvo.

- Izašla sam tako s tim likom van a on je ono, neka faca, veliki producent u Hrvatskoj., malo je krivila facu, malo mahala rukom po zraku.

- Pa kaj on radi na Tinderu? Iako sam i ja svajpala Mel Gipsona i on je prihvatio, čak sam bila u susramlju jer kao oboje smo na tome..., ispovijedala sam se konfuzno.

- Da, da, kužim te! Svi su na Tinderu! To je ono nemreš vjerovat... E i onda me on pozvao van i kao krenuo mi pričati o tome kako je on žrtva i sirotanović jer ga žena vara i tako smo mi čitavu večer proveli skupa i veli on...

- Ja bi jeb*!, kažem znalački.

- Da! I zamisli ti kaj je bilo! On se skine i...

- Ti imaš kaj za vidit!, radoznala sam.

- Ne! A ono, stara moja, ovakav., pokaže mi veličinu prstima.

- Ma šališ se... Znači, veliki producent vozi baš Mini mini mini minija. Mikro Mini. , zaključim.

- Kaj je to neka anomalija?, pogleda me zgužvane face.

- Ja ne znam kaj se on ljuti na ženu kaj ga vara pa to je njeno prirodno pravo! Zamisli ti trpiš njega i njegov odnos s majkom i to što mu je toliki..., pokažem prstima u zraku.

- Ma zamisli ti to! I on zapravo navlači tim spikama jer kaj će..., pokaže prstima veličinu i gleda u mene razrogačeno.

- Ma stara pa ja bi to u Ustav stavila, jednu rečenicu koja kaže da je brak između žene i muškaraca s tolikim u stvari brak otvorenog tipa za tu jadnu ženu., pokažem joj u zraku veličinu i obje se zagledamo.

- I kaj ste onda?, pitam.

- Niš... On je odmah svršio., veli ona razočarano.

- Jesi li mu vidjela muda?, zamišljam proporcije.

- Ne... Odmah je svršio pri spajanju., podigne obrve, stane, pogleda me i nakrivi usta. Malo je nalikovala na jednog pokojnog državnika.

- Znači nije se preselila proizvodnja?, u nevjerici sam i pokazujem u zraku proporcije.

- Da, pa ima dvoje djece! On se zadovoljio a ja ništa! Pitala sam ga da kaj je sa mnom?, veli ona dižući ispruženu ruku gore u stavu mirno.

- I još se usudi tračati ženu što ga vara! Sramota., kažem posve rezignirano.

- Zamisli ti tog bahatluka!, veli bijesna.

- Niš', od sad ih pitaj koja im je veličina i nek ti pošalju dick pick!, odlučno ću.

Nastavile smo šetati u tišini dok sam razmišljala o tome kako je Tinder još jedno mjesto koje navlači ljude na krive zaključke.

