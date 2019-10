Nevjera započinje u mislima, a ljudi najčešće varaju na poslu

Prekovremenom radu i svakodnevnoj borbi s nizom iskušenja kojima podliježu moderni brakovi, pridružila se nova prijetnja - emocionalna nevjera. Današnja su radna mjesta, na kojima se provodi sve više vremena i troši mnogo energije, postala velikom opasnošću za odnose koje gradimo godinama.

Veza s ljudima s kojima se provodi veći dio dana ponekad se pojača do razmjera koji postupno prijeđu granice kolegijalnih odnosa. Samo prijateljstvo među različitim spolovima nije ništa neobično, ako je doista samo to. No znakovito je ako se vaš odnos s nekim kolegom ili kolegicom tako intenzivira da prestane biti samo ugodno čavrljanje između poslovnih obveza pa se svakodnevnom druženju pridruži još ponešto. To može biti opasno jer i odnosi bez fizičkog kontakta mogu biti intenzivni kao seksualne veze.

Čak 80 posto takvih odnosa, pokazalo je istraživanje psihologinje dr. Shirley Glass, prije ili poslije preraste u nešto više. To je, pojašnjava ona, manje zbog posebnosti osobe s kojom se družimo, a više zbog neurospojeva. Za iluziju da vas netko posebno razumije i da se ostvarila “posebna” veza među vama krivi su spojevi, ponajprije hormon oksitocin. A kad jednom proradi kemija, prepustite li joj se, počinjete se ponašati na određeni način koji vas dovodi u opasnu zamku.

Ovisnost o određenom dnevnom ritmu, aktivnostima i druženjima, s jedne strane sprečava osobu da jasno razmišlja, a s druge osjeća ugodu i manje osjeća krivnju ili stid zbog svojih postupaka, što dodatno ugrožava vezu ili brak.

Prvo upozorenje da je neki odnos postao jačim od kolegijalnog jest potreba da se češće naglasi kako ste samo prijatelji. Već su te riječi same po sebi opasne za brak jer su zapravo isprika i priznanje da vam je ta osoba zanimljiva, što je vrlo riskantno.

Ako s kolegom, ili kolegicom, razgovarate o intimnim pitanjima i problemima, već ste stvorili emocionalnu vezu. Rasprava o strahovima, željama ili slutnjama znak je da ste uspostavili jaku emocionalnu povezanost kakva je okosnica braka, često i jača od seksualne.

Dijeliti takvo iskustvo s nekim izvan braka, stručnjaci su jednoglasni, prevara je i izdaja partnerova povjerenja. Ako se još tom povjereniku suprotnog spola žalite na muža ili ženu, svjesno ili nesvjesno šaljete poruku da razmišljate o tome da “zamijenite” partnera. Ako pak u nekom trenutku doista počnete uspoređivati u mislima tu osobu s partnerom pa čak sanjariti o njoj, davno ste prešli granicu dopustivoga.

Prije nego povrijedite drage ljude, podvucite crtu. Umjesto da rasipate misli i energiju izvan kuće, riješite probleme u njoj. Tijekom rada na vezi, prisjetit ćete se lijepih trenutaka i shvatiti što sve već imate i ne biste željeli izgubiti.

