Situacije iz kojih će vas ekspresno izvući vaš mobitel

Prošlo je vrijeme u kojem smo mobitele koristili samo kako bismo nazvali ili poslali poruku. Aplikacije na telefonima danas nam olakšavaju svakodnevicu, pa tako slobodno možemo reći kako uz sebe imamo osobnog asistenta. Osim toga, neka su istraživanja pokazala kako čovjek na dan provede čak tri i pol sata na mobilnom uređaju, što nas i ne čudi s obzirom na to da postoje softveri koji uistinu čine život jednostavnijim. Evo koje nam to aplikacije svakodnevno uskaču kao superheroji u izvanrednim situacijama.

Podsjetnik na događaje

Ponekad nam se dogodi da s uma smetnemo nečiji rođendan, zaboravimo na neki dogovor ili čak godišnjicu, što zna biti pomalo nezgodno... No ne brinite se jer postoji rješenje i za to. Remindo će se potruditi da vas podsjeti na svaki budući događaj, a osim što nećete imati problema sa snalaženjem kroz sučelje aplikacije, za svaki datum možete snimiti i audiozapis. Tako, kad vam stigne obavijest o nečijem rođendanu, raskusurajte se s prijateljima, naručite dar u web shopu i pošaljite ga slavljeniku na kućnu adresu!

Pronađite pjesmu

Je li vam se ikada dogodilo da slušate radio ili gledate film i najednom počinje pjesma koja vam odmah uđe u uho, no ne znate kako se zove? Sigurni smo da ste ovo doživjeli već nekoliko puta. No više nećete. Za sve one pjesme koje čujete, a ne znate im naziv i izvođača, koristite Shazam. A ako vam se dogodi da na Smart TV-u čujete stvar koju volite, a ne možete pronaći daljinski kako biste je pojačali, preuzmite aplikaciju Smart TV Remote i mobitelom upravljajte jačinom zvuka ili promijenite na neki drugi program po želji. Osim toga, za sve one koji i aktivno prakticiraju glazbu, pa tako, primjerice, sviraju gitaru, možete skinuti Guitar Tune, odnosno štimer aplikaciju, vrlo sličnu onom pravom.

'La papa' gotovini

Papirnati novac kakav poznajemo sve se manje koristi, što dokazuje i izvješće Banke za međunarodna poravnanja iz prosinca 2017. godine. Naime, broj bezgotovinskih transakcija gotovo se udvostručio u posljednjih deset godina u svim zemljama svijeta.

A osim korištenja kartica, ljudi sve češće koriste mobilne aplikacije za novčane transakcije. Jedna takva je i KEKS Pay, koju je Forbes uvrstio među pet istaknutih europskih aplikacija za mobilno plaćanje, što nas i ne čudi s obzirom na njezinu praktičnost i jednostavnost korištenja.

Naime, KEKS Pay omogućuje brzo slanje i primanje novca bez ikakvih naknada. Tako možete primati ili slati novac putem broja mobitela u imeniku; podijeliti troškove režija sa sustanarima, raskusurati se s kolegama na poslu za gablec, podijeliti troškove rođendanskog poklona ili platiti parkiranje a da se ''borite'' s kovanicama. Da stvar bude još bolja, aplikacija je namijenjena svima, neovisno o tome u kojoj banci imaju otvoren račun.

Spas u zadnji čas

Koliko vam se često zna dogoditi da morate skenirati osobnu iskaznicu, putovnicu ili neki drugi dokument, no u blizini nemate fotokopiraonicu? Nasreću, ova aplikacija rješava problem; CamScanner nudi mogućnost skeniranja dokumenata putem kamere mobitela, pretvaranje slike u tekst (OCR) te stvaranje PDF dokumenta. Osim ove, postoje Screen recorder aplikacije, koje vam omogućuju snimanje zaslona uređaja, pa ako nekome želite objasniti kako, primjerice, funkcionira CamScanner ili bilo koja druga aplikacija, možete mu snimiti kratak videovodič.

Pomoć i roditeljima...

S obzirom na trenutnu situaciju, škola od kuće roditeljima zadaje glavobolje jer često moraju obuti cipele učitelja. Zato, ako vam zatreba pomoć iz nekog predmeta, poput matematike, možete instalirati Photomath. Ova aplikacija uz pomoć kamere prepoznaje zadatke i nudi rješenje, ali i podučava korisnika kako se rješava zadatak kroz nekoliko koraka.

Osim ove, postoje aplikacije koje pomažu djeci u razvoju njihovih vještina. Tako se može pronaći aplikacija Masha and the Bear, odnosno Maša i Medvjed, kreirana prema istoimenom crtiću. Dijete kroz jednostavne igrice uči prepoznavati životinje, brojiti te vježba koncentraciju.

A koje vi korisne aplikacije svakodnevno upotrebljavate?