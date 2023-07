Ako prebrodite ove izazove u vezi - ostat ćete skupa zauvijek

Živimo u duboko romantičnoj kulturi opsjednutoj idejama kakva bi ljubav trebala biti. To kod mladih ljudi potiče velika očekivanja, a zatim kad uđu u vezu shvate da filmska verzija nema veze stvarnošću te da ljubavi mogu presuditi svakodnevne banalnosti.

Ne čudi što većina ljudi ulazi u veze prilično nepripremljeno, a da ih potom nakon nekog vremena izazovi svakodnevnog života razočaraju.

Ljubav je samo jedan od sastojaka uspješne veze, a kako bi i dalje bili sretni udvoje treba uzeti u obzir i sljedeće faktore koji imaju veliki utjecaj na sreću, vezu i vašu budućnost.

1. Razlike

Ljudi su individualci i nešto što vas na početku veze privlači s vremenom može postati prepreka.

- Na početku veze duboko me privukla muževa pouzdanost i njegov trijezan temperament. On je, sa svoje strane, uživao u mojoj pustolovnoj prirodi i entuzijazmu za eksperimente. Nekoliko godina kasnije doživljavamo određeni pomak perspektiva. Živcira me njegova ukočenost i tvrdoglavost, a on mene ponekad smatra iracionalnom i impulzivnom - piše psihologinja Ana Asenova, autorica članka.

- Svaki par upozna ružnu stranu privlačnosti. Stvari koje su nas u početku spojile sada nas razdvajaju. To je normalno i te činjenice treba koristiti kao priliku da izađete iz svoje zone udobnosti kako biste vidjeli razlog stajališta partnera - objašnjava.

Foto: Dreamstime

2. Dosadan seksualni život

Nakon što vatromet hormona u svitanju veze završi, svi postupno klize u seksualnu rutinu koja je predvidljiva i nije uzbudljiva. Zahtjevi posla, male svakodnevne svađe, umor - sve to utječe na odnos.

- Dobar seks je zamršen čin odgovorne koordinacije i usklađenosti. Teško je imati uzbudljivi seksualni život kad je većina vaše pažnje zaokupljena praćenjem dolazećih prijetnji i posezanjem za oklopom. Za dobar seks je potrebno otvoriti se partneru i podijeliti ono što je dobro, što uzbuđuje, što vas odbija i koji trenuci vas zaista zadovoljavaju. Dobar seks počinje preuzimanjem rizika i otvorenim razgovorom o željama i potrebama - kaže dr. Sue Johnson iz ICEEFT-a (Međunarodnog centra za izvrsnost u emocionalno usmjerenoj terapiji).

Rad na drugim aspektima veze također može utjecati na kvalitetu vašeg seksualnog života. Razgovor o seksu inače je osjetljiva tema i za muškarce i za žene. Stvaranje osnovne sigurnosti kod para može olakšati izražavanje seksualnih želja i potreba.

3. Gubitak povezanosti s partnerom

Čak se i u zdravim, stabilnim odnosima događaju trenuci kad se ljudi osjećaju da se ne mogu povezati sa svojim partnerom. Bitno je kako se nosimo s tim i kako pratimo razloge emocionalne udaljenosti.

- Postoje samo tri načina da se nosimo s osjećajem nadolazećeg gubitka i izolacije. Ako smo u sretnoj, u osnovi sigurnoj zajednici, prihvaćamo potrebu za emocionalnom vezom i izravno pričamo o tim potrebama na način koji pomaže partneru da pozitivno odgovori na naše potrebe. Međutim, ako smo u klimavoj vezi i nismo sigurni kako izraziti svoju potrebu, ili ljutito zahtijevamo i pokušavamo natjerati partnera na neku vrstu odgovora, ili se zatvaramo i povlačimo iz komunikacije kako bismo se zaštitili. Bez obzira na točne riječi koje koristimo, ono što doista govorimo je: 'Primijeti me. Budi sa mnom. Trebam te'. Ili: 'Neću dopustiti da me povrijediš, pokušat ću zadržati kontrolu' - objašnjava dr. Johnson.

Foto: Dreamstime_

Želja za prekidom se pojavljuje u svakoj vezi, ali to nije smrtna presuda. To je simptom s kojim se moramo baviti, a ne ignorirati, kako bismo spriječili da nas potpuno preuzme i započne negativnu spiralu povlačenja i ogorčenosti prema partneru.

4. Sumnja

- Prije sam na fakultetu imala jako zgodnog, neodgovornog i romantičnog dečka. Znao me je odvesti na vrh svoje zgrade kako bismo gledali izlazak sunca i vodili ljubav. Onda me ne bi nazvao tjedan dana - piše psihologinja Asenova.

- Ponekad, nakon napornog dana na poslu i posebno gadne svađe sa suprugom oko novca, mogu provesti cijelu večer razmišljajući o tome kako bi moj život mogao biti drugačiji (naravno, puno bolji) da sam se udala za tog drugog dečka - objašnjava.

Ljudi u dugotrajnim odnosima su jako dobro upoznati sa sumnjom u samog sebe, piše Your Tango.

U svijetu prepunom drugih ljudi, zbog čega ostajemo predani samo svojem partneru, koji nas zna povrijediti i rastužiti?

- Stvar je u tome da sumnja često ne dolazi iz odnosa kojeg imamo s partnerom, već je bazirana na tendenciji opterećivanja partnera s previše vlastitih očekivanja. Zgodno je kriviti partnera za sva nezadovoljstva u životu. A na drugu stranu, partner je voljan podnijeti negativna razdoblja u vezi i sve naše mane te i dalje ostaju u vezi s nama. Dan za danom - rekla je.

Foto: Dreamstime_

- Predodžbe da strast uvijek nestaje, da smo podložni 'sedmogodišnjoj krizi u vezi' i da su medeni mjeseci gotovi kad se pojavi stvarnost, klišeji su koji sadrže zrnce istine. Ali neizbježno slabljenje zaljubljenosti ne znači da ne možemo uživati ​​u dugotrajnoj ljubavi... Ljubavni ciklusi, uključujući sumnju i poricanje, dio su istinske intimnosti, a ne znakovi njezine smrti - objašnjava Linda Carroll, stručnjakinja za dugotrajne veze.