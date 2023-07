Sve nijanse ljubavi: 7 znakova da ste biromantik - to je nova kategorija emocionalnih odnosa

Svemir ljubavi je višedimenzionalan i pun prekrasnih nijansi. Toliko da se naša sposobnost da budemo romantično privučeni drugima može čak razlikovati od naše seksualne orijentacije. Jedan od primjera toga je biromantika. To znači osjećati naklonost i emocionalnu privlačnost prema osobama različitih spolova: heteroseksualnim, homoseksualnim, biseksualnim i nebinarnim.

To otvara novo emotivno područje, ono u kojemu privlačnost isključuje varijablu seksualne želje. Međutim, osjećaji nisu ništa manje duboki, obogaćujući i autentični.

Ipak, biti biromantičan može se pokazati osobnim izazovom i podložnim nesporazumima u odnosima. Istražit ćemo ovu temu, razjasniti njezine koncepte i ponuditi neke korisne strategije. Imati intimnu emocionalnu vezu s nekim, bez seksualne privlačnosti, česta je situacija.

Što znači biti biromantičan?

Biromantizam je novi pojam koji definira psiho-afektivno ponašanje koje je oduvijek postojalo u polju međuljudskih odnosa. Ona nam omogućuje da imenujemo ovo ponašanje s kojim se mnogi ljudi identificiraju. Zapravo, ovaj je koncept često predmet mnogih Google pretraživanja.

Biti biromantičan znači osjećati iznimno intenzivnu emocionalnu povezanost s nekim drugim, bez obzira na njihov spol, i bez osjećaja seksualne želje. No, je li to moguće? Uostalom, tradicionalna (i često pristrana) ideja je da romantična privlačnost i seksualna želja uvijek idu ruku pod ruku.

No, znanstvena literatura pojašnjava ovu razliku i mogućnost odvojenog doživljavanja emocionalne i seksualne veze.

Neuroznanost pruža informacije u složenom svemiru afektivnih i seksualno-afektivnih odnosa. Na primjer, studija objavljena u časopisu Psychological Science navodi da su romantična ljubav i seksualna želja različita iskustva s različitim neurobiološkim supstratima. Zatim ćemo istražiti znakove koji upućuju na to da ste možda biromantični.

1. Netko vam se sviđa, ali ne na seksualni način

Ako ste biromantični, vjerojatno ćete otkriti da vas netko jako privlači, ali ne osjećate seksualnu želju prema njemu. Veza je samo mentalna, emocionalna i afektivna, bez obzira na spol. Imate vlastiti seksualni identitet i ponekad doživljavate posebnu i zadivljujuću bliskost s drugima različitog spola i seksualnih sklonosti.

2. Osjećate intenzivan emocionalni afinitet, ali ne i fizički

Ako ste biromantičar, imate sposobnost vidjeti najljepše aspekte ljudskog bića. Gledate izvan seksa i roda. U pravilu su vaši odnosi izgrađeni s intenzivnim emocionalnim i intelektualnim afinitetom. Postoji sklad u vašim vrijednostima, ukusima i strastima i, iako vaši osjećaji ne dopiru do fizičkog područja, osjećate pravo divljenje prema drugoj osobi.

U nedostatku seksualne privlačnosti, tim vezama dominira serotonin i, iznad svega, oksitocin. Studija koju je provelo Sveučilište Waseda (Japan) pokazuje da ovaj hormon potiče društvenu i emocionalnu povezanost koja je toliko važna za nas, kao ljude.

Odnosima temeljenim na biromantizmu uglavnom dominira oksitocin, a ne toliko neurotransmiteri koji posreduju u seksualnoj želji.

3. Vaše fantazije nisu seksualne

Kao biromantik, maštate o osobi koja vas privlači. Međutim, ti snovi ne dosežu fizički ili seksualni plan. Njima dominiraju druženje, suučesništvo, privrženost i uzajamna briga. Ovo je vrsta ljubavi koja se temelji na divljenju i dubokoj povezanosti koja nadilazi fizičko.

4. Često razmišljate o više veza, ne samo o jednoj

Znate da mnogi ljudi oko vas ne bi razumjeli, ali mogli biste razmisliti o praksi poliamorije. U ovom slučaju, razmislite koliko bi bilo obogaćujuće imati partnera s kojim ste emocionalno i seksualno usklađeni, zajedno s nekim drugim tko vas privlači samo romantično.

5. Vaši osjećaji prema partneru se ne mijenjaju

Ovo je možda najkontroverzniji i najproblematičniji aspekt biromantike. Imate partnera, ali osjećate romantičnu privlačnost prema drugim ljudima. Unatoč ovoj činjenici, vaši osjećaji ljubavi i seksualne želje prema muškarcu ili ženi s kojima dijelite život se ne mijenjaju. To je čvrsta i iskrena veza.

No, možete se naći u situacijama kada vaš partner izražava nelagodu, sumnju, pa čak i ljubomoru zbog vaše romantične orijentacije. Oni to čak mogu obraditi kao prijetnju vašem odnosu s njima.

6. Ponekad se osjećate izgubljeno ili zbunjeno

Uobičajena posljedica biromantizma je sumnja u vaš seksualni identitet. To često može dovesti do osjećaja zbunjenosti, zastrašivanja, pa čak i srama tijekom vašeg života. Štoviše, mogli biste se upitati sljedeće:

- Je li ono što osjećam zaista ljubav?

- Zašto mi se ta osoba sviđa, ali je seksualno ne želim?

- Ako imam te osjećaje prema nekome istog spola, znači li to da sam drugačije seksualne orijentacije?.

Razjasniti svoj seksualni identitet možda neće biti lako. Istraživanje objavljeno u časopisu Frontiers in Psychology tvrdi da seksualne manjine poput queer, panseksualaca i LGBT+ skupina još uvijek nose brojne stigme.

Stoga identificiranje kao biromantičan uključuje samootkrivanje, a razumijevanje i prihvaćanje toga može biti teško.

7. Dugo vam je trebalo da shvatite biromantizam

Možda ste proveli sate pretražujući internet i specijalizirane forume. Možda prije niste čuli za taj izraz, ali ste osjetili da i drugi osjećaju isto što i vi. Dakle, kada ste to konačno identificirali i razjasnili, osjetili ste olakšanje, ali i znatiželju. Sada, ono što najviše želite je upoznati druge biromantike na koje se možete osloniti.

Biti biromantik podrazumijeva ići na duboko putovanje samospoznaje i samoprihvaćanja.

Nekoliko savjeta ako ste biromantični:

- Afektivnost ima mnogo oblika i jezika. Imajte na umu da se romantična orijentacija pojedinca ne mora nužno poklapati sa seksualnom. To nam pomaže razumjeti složenost mehanizama privlačnosti i kako spolna varijabla uopće ne mora biti prisutna.

- Jasno je da nije lako biti biromantičan, utoliko što mnogi ljudi odluče sakriti i potisnuti tu sklonost. Ali to samo uzrokuje patnju. Ako ste biromantični, možda će vam biti teško održavati seksualno afektivni odnos, dok paralelno imate biromantičnu vezu.

Što možete učiniti u takvim situacijama? Evo nekoliko savjeta:

- Da biste imali zdrave i sretne veze, morate postaviti granice i doći do dogovora.

- Morate shvatiti da mnogi vaši partneri neće razumjeti što znači biti biromantičan.

- Imajte na umu da će vaš život definirati i afektivni seksualni odnosi i neseksualni romantični odnosi.

- Proslavite svoju romantičnu orijentaciju bez straha razvijanjem vašeg odnosa, prihvaćanjem zajedničkih izazova i poštivanjem zajedničkih potreba.

- Stupite u kontakt s grupama biromantičara, organizacijama i online grupama putem kojih možete učiti, razjašnjavati nedoumice, ugasiti strahove i nesigurnosti.

- Uvijek morate obavijestiti svoje potencijalne partnere (romantičare ili seksualne) da ste biromantični i što to podrazumijeva.

- Iskrena komunikacija bit će kamen temeljac koji definira svaki vaš odnos. Studija objavljena u časopisu, Frontiers in Psychology, navodi da svaka pozitivna i obogaćujuća veza uvijek počinje iz ove dimenzije.

Samoprihvaćanje i biromantizam

Konačno, ne možete sakriti ili potisnuti svoju romantičnu orijentaciju. Dakle, morate kombinirati samosvijest sa samoprihvaćanjem. To je najbolja polazna točka.

Romantične i seksualne orijentacije su vrlo osobne i mogu se razlikovati od osobe do osobe. Uvijek se trebamo pobrinuti da ih poštujemo i bolje upoznamo jedni druge. Ponekad nam oznake poput biromantike omogućuju da imenujemo ono što osjećamo. Kao takvi, bitni su i dobrodošli, piše Exploringyourmind.com.