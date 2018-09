Ako prvi dan ne skinete mrlju, nećete ju nikad uspjeti skinuti

Odjeća se brže uništava jer je ne peremo onako kako bi se trebala prati. Za dulji vijek trajanja važno je slijediti upute na etiketi, naglašava Josip Jovović, vlasnik Kemijske čistionice “Nina”.

- Osim po boji, odjeću za pranje treba razvrstavati i prema vrsti tkanine te prema stupnju nečistoće. Tako, primjerice, bijelu odjeću još dijelimo s obzirom na vrstu materijala: pamuk, sintetiku i slično, jer se svaki materijal pere na drugačiji način - kaže Jovović.

Objašnjava da je važno obratiti pažnju i na stupanj nečistoće jer se prljavija odjeća pere jačim sredstvima te na višim temperaturama, a za to nema potrebe kod blago prljave odjeće. Što se mrlja na odjeći tiče, one se obavezno moraju već prvi dan tretirati sredstvom za uklanjanje mrlja, i to prije pranja.

U protivnom će mrlja trajno ostati na odjeći te je neće biti moguće u potpunosti ukloniti, dodaje Ivana Lončar, zaposlenica Kemijske čistionice “Nina”.

- Prilikom pranja odjeće gotovo svi koriste omekšivač za miris i mekoću. On je potreban ako se za pranje odjeće koriste deterdženti u granulama jer ga one ne sadrže, no gotovo sva tekuća sredstva za pranje rublja sadrže omekšivač u svojem sastavu pa ga je nepotrebno posebno dodavati - kaže Lončar.

Odjeću na čijoj etiketi piše da se pere ručno obavezno treba prati tako.

- Ako se bojite prati ručno, nemojte uništavati odjeću perilicom. Odnesite je na kemijsko čišćenje jer čistionice imaju mašine koje imaju postavku ‘wet cleaning’, a tad mašina lagano ljulja odjeću uz sredstva koja je ne uništavaju, kao da je ručno prana - tvrdi Jovović.

Dodaje da se vuna ne smije prati kod kuće jer je postupak pranja zahtjevan i teško se pegla. Najviše molbi u čistionici dobiju da spase vunene tkanine koje se zbog oštećenja više ne mogu ispeglati.

- Vunene veste ne smiju se vješati jer ih vješanje može razvući. Za sakoe vješalice moraju biti dovoljno široke kako se ne bi deformirali. Vješalice za sakoe moraju biti i debele jer su teški pa bi im tanke vješalice ostavile trag - kaže Jovović.

GDJE MOŽDA GRIJEŠITE:

1. Ne čitate etikete

Odjeća se razlikuje po brojnim karakteristikama, a svaka se vrsta drugačije pere. Ne zanemarujte etiketu, pomoću nje ćete saznati kako točno taj komad treba prati da bi dulje trajao.

2. Razvrstavate samo po boji

Osim boje, kod razvrstavanja odjeće važni su i vrsta tkanine te stupanj uprljanosti jer se svaka tkanina pere drugačije, a zamazanija odjeća na višoj temperaturi.

3. Ne perete odjeću ručno kad treba

Kad na etiketi piše da je tkanina prenježna za pranje u perilici, trebalo bi je prati ručno ili odnijeti u kemijsku. Ručno nećete oštetiti odjeću ako ste oprezni pri pranju.

4. Nježne tkanine sušite u sušilici

Nježne tkanine, poput svile i čipke, ne podnose visoke temperature kakve koristi sušilica. Polegnite ih na stalak za sušenje i sušite u kući na sobnoj temperaturi.

5. Ne okrećete

Odjeća bi se prije pranja trebala izokrenuti izvana prema unutra pa prati prema uputstvima. Tako ćete spriječiti oštećenja do kojih može doći prilikom pranja i nastanak mucica.

6. Vješate veste

Majice se slažu kao i obične traperice. Teške vunene veste važno je složiti i jer ih vješanje može razvući. Prilikom vješanja košulja pričvrstite gornji gumb kako ne bi pala s vješalice i zgužvala se.

7. Svilu, vunu i kožu perete kod kuće

Nabrojene tkanine loše podnose vodeno pranje: vuna nikako, svila nekad, a koža se nekad može čistiti i vodeno, ali još ju je najbolje odnijeti na kemijsko čišćenje.

8. Ne testirate

Prije prvog pranja na spužvicu nanesite malo sredstva za pranje i provjerite otpušta li boju. Postoje haljine s tri boje od kojih jedna pušta boju pa je se ni ne smije prati. Takve haljine nosite u kemijsku - tamo ih se ručno osvježava.

9. Ne pazite na čičak

Odjeća koja ima čičak mora se prati s odjećom koju neće oštetiti te se čičak mora dobro pričvrstiti s mekanim dijelom. Time će se spriječiti nakupljanje nečistoća na čičku, a kad se mucice skupe od svakodnevnog nošenja, ukloniti ih možete češljem.

10. Vješate odjeću na preuske vješalice

Kod vješalica je važno da su dovoljno široke kako ne bi došlo do deformacije odjeće. Vješalica ne smije biti hrđava, a je li baršunasta ili metalna prepušteno je vama. Uz baršunaste vješalice odjeća malo bolje prianja, no nisu nužno bolje od metalnih.