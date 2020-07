Kupac nije uvijek u pravu

Jedna je Amerikanka na Twitteru pokrenula lavinu ispovijedi ljudi koji rade u uslužnim djelatnostima, o najružnijim iskustvima koja su doživjeli s kupcima ili gostima na poslu. Evo čega sve ima

<p>Zaposlenici u službama za korisnike iz cijelog svijeta podijelili su ispod jednog posta na Twitteru najneugodnija iskustva s kupcima ili gostima na poslu, nakon što je Amerikanka <strong>Kirsten</strong> to potaknula, napisavši kako je doživjela da joj kupci prigovaraju da slaže odjeću na policama na krivi način.</p><p>Ubrzo su se počeli javljati ljudi koji rade u uslužnim djelatnostima, razdraženi situacijama koje su sami doživjeli i post je u relativno kratko vremenu dobio 6200 lajkova i podijeljen je više od 15.000 puta. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izabrati najbrži red do trgovine</p><p>Jedna žena doživjela da joj gost izlije šampanjac po cipelama, zato što je zaključio da je boca koju je donijela - pretopao. <strong>Jade</strong> iz Velike Britanije napisala je, pak, kako je radila u lancu koji proizvodi i prodaje čestitke i jednog je dana kleknula na pod kako bi napunila ladice novim čestitkama. </p><p>- Netko mi je sjeo na leđa, uz komentar kako su umorni. Kad sam rekla da još uvijek nisam stolac, samo su odgovorili: 'Kupac je uvijek u pravu'. No, ja se doista još uvijek ne smatram stolcem - piše. </p><p>I <strong>Ari</strong> iz SAD-a, koji je radio u trgovini kućanskim aparatima i dekorom kaže kako je doživio da mu jedna gospođa pokuša vratiti stolac za terasu bez računa i bez obzira na to što je prošao rok za povrat robe. </p><p>- Kad smo joj rekli da to nije moguće, rekla je da je stolac bezvrijedan i doslovno ga bacila na drugi kraj trgovine i izjurila poput furije - napisao je, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8506957/Customer-service-employees-reveal-rudest-things-theyve-experienced-jobs.html">Daily Mail.</a> </p><p>Jedan je čovjek jedva izbjegao šaku u glavu zato što je u drive-in restoranu kupca zamolio za još 25 centi - oko 1,7 kuna - koliko je nedostajalo do pune cijene obroka brze hrane. U jednom od postova čovjek koji je radio u trgovini bicikala i opreme za bicikle kaže kako je jedan kupac došao zatražiti povrat novca na sve što je u protekle dvije godine kupio od njih, jer je guma na biciklu odjednom puna rupa.</p><p>A žena koja piše da je 17 godina radila na poslu koji uključuje odnose s kupcima kaže kako je imala bezbroj loših iskustava. Jedno od najgorih je, kaže, bilo kad je radila za šalterom u banci, kad ju je žena koja je došla na red mrtvo-hladno pitala: 'Jeste li trudni, ili samo debeli?' I <strong>Megan</strong> iz Plymoutha podijelila je situaciju koju je doživjela: </p><p>- Kad sam vodila trgovinu cipelama, lijepo sam zamolila malo dijete da me prestane udarati nogom po licu dok mu obuvam cipelice, na što mi je njegov otac rekao da 'ne bih trebala raditi s djecom'. </p><p><strong>Meg</strong> iz Sydneya radila je u kiosku za prodaju hrane u vrijeme kad je upisivala fakultet, kad je doživjela da jedan kupac svome sinu kaže: 'Ovdje ćete završiti ako ne budete dobri u školi' Kaže kako je samo koji dan ranije prošla na prijamnom s odličnim rezultatom i već bila upisana na faks. </p>