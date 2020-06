Pet tipova kupaca: Tko je lovac na sniženja, a tko društveni tip?

Svaki od pet tipova ima svoje prednosti i mane, a u zamke nepotrebne kupnje često upadaju društveni tipovi i lovci na sniženja kojima je jedini cilj ušteda

<p>Termin 'terapija šopingom' dugo se koristi kako bi se opisao odnos prema šopingu. Bez obzira na to volite li ići u kupovinu ili ne, obično postoji neki emotivan razlog koji stoji iza vaših navika.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vodič za mudro kupovanje</p><p>Kad postanete svjesni svojih navika u kupovini, lakše ćete osvijestiti 'okidače' koji vas tjeraju na takvo ponašanje i ubuduće donositi pametnije odluke prije nego što posegnete za novčanikom.</p><p>Stilistica Susie Hasler, koja pomaže ženama da promijene svoj stil nakon trudnoće ili uslijed menopauze, kaže da postoji pet tipova kupaca, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8403131/What-type-shopper-Stylist-reveals-avoid-common-shopping-pitfalls.html">Daily Mail</a>. </p><h2>Društveni tip </h2><p>U kupovinu odlaze bez jasnog cilja, uglavnom uživaju u druženju s prijateljicom ili prijateljem. Kupovina im je poput izlaska, često uzimaju pauzu za odlazak na kavu ili ručak. </p><p>Prednosti: Zbog osjećaja socijalizacije imaju pozitivan odnos prema kupovini. </p><p>Mane: Budući da nemaju jasan cilj, često kupuju krive stvari jer isključivo slušaju mišljenje svoje pratnje pa kupuju na brzaka, bez dubljeg promišljanja. </p><h2>Terapijski tipovi</h2><p>Šoping je njihova terapija. Kupuju kada se osjećaju i loše i dobro. To je njihov ispušni ventil, i prema njima je skovan termin šoping terapije. </p><p>Prednost: Kupovina doista može imati terapijski učinak ako se njome nagrade kada se osjećaju loše ili ako se požele nagraditi jer su napokon dobili dugo očekivani bonus na plaći. </p><p>Mane: Baš kao i sva brzinska rješenja, i ovo može biti vrlo kratkog daha. To nije zdrav odnos prema kupovini zato što se njime potiskuju emocionalni problemi na kojima treba raditi. </p><h2>Darivatelji </h2><p>Uživaju kupovati darove, uživaju u potrazi za idealnim poklonom za najmilije i često više vole kupovati za druge, a ne za sebe. </p><p>Prednosti: Prekrasan je osjećaj kada nekoga usrećite i uljepšate mu dan. </p><p>Mane: Ako baš nikada ništa ne kupuju sebi, trebali bi utvrditi zašto je tome tako, zašto nisu u stanju pronaći dar ili sitnicu koja će ih usrećiti te zašto misle da oni to možda ne zaslužuju. </p><h2>Lovci na sniženja </h2><p>Iako imaju dovoljno novca da si priušte nešto po punoj cijeni, više uživaju u činjenici da su to nešto dobili na popustu. Njima je šoping poput igre u kojoj moraju pobijediti. </p><p>Prednosti: Ovi tipovi štede novac. </p><p>Mane: Često osjećaju krivnju jer proizvod nisu kupili zato što im doista treba nego zato što je bio na popustu. Vrlo često im se događa da kupuju nešto što nikada ne obuku ili ne iskoriste. </p><h2>Informirani tipovi</h2><p>U kupovinu odlaze s jasnim ciljem i svrhom. Prije izlaska iz kuće rade popis i svaki proizvod isprobaju. Ovo je savjet koji uvijek dajem svojim klijentima, kaže Hasler. </p><p>Prednosti: Dugoročno štede novac i u kupovini donose najbolje odluke. Ovi tipovi imaju najzdraviji odnos prema kupovini. </p><p>Mane: Svatko će poželjeti da je puno prije uspostavio ovakav odnos prema šopingu. </p>