Kakav ste kupac u trgovini? Trendspoterica, investitorica...

Minimalisticu karakterizira nošenje 'uniformi' koje nisu uobičajeno klasične, ali njoj jesu. Njena sklonost kupovanju istih brendova otkriva istančanost, što se vidi iz elegantnih hlača i ozbiljnih haljina. Miješa i usklađuje materijale, oblike te neutralne boje.

Investirajte u minimalistički komad besprijekorna kroja. Bilo da su to tričetvrt hlače (capri), strukirana bluza/košulja ili vesta od kašmira, bezvremenski komad koji vam savršeno pristaje vrijedan je velikog troška. InStyleova stilska direktorica Melissa Rubini otkrila je svoj 'vječni' izbor - midi haljinu u tamnijoj boji.

- Rijetko trošim puno novca na odjeću, no uložit ću u lijepu haljinu za koju znam da ću je često nositi - kaže Melissa. Slijedeći njezin primjer, kupite svilenu ili laganu vunenu haljinu, svjetlucavi komad koji laska figuri ili haljinu koja najbolje pristaje vašem obliku tijela te u kojoj se odlično osjećate. Nikako nećete pogriješiti odlučite li istaknuti omiljene komade detaljima. Štoviše, to je itekako poželjno.

Ako je crni strukirani sako vaš omiljeni i najsigurniji izbor za poslovne, ali i svečanije kombinacije, kupite jedan s kožnatim reverima. To je suptilan pomak, no dovoljan da se osjećate drukčije. A i izgledat ćete modernije te kao da slijedite trendove istodobno se držeći klasike. Slobodno riskirajte s modnim dodacima.

Pravi je trenutak da isprobate komad koji će odskakati od ostatka vašeg outfita poput, na primjer, futurističkih cipela koje su pravo malo arhitektonsko djelo. Učinite look zabavnim, uočljivim i pomalo šokantnim, ali tako da ga možete izvesti još ponekad. Ako ne volite previše riskirati, izaberite manje 'agresivnu' inačicu, no onu koja će svejedno plijeniti pozornost te odjeću kupujte naizmjence.

Melissa Rubini kao vječna minimalistica redovito odabire kategoriju u ormaru i temeljito je pregledava kako bi popunila praznine.

- To možda znači da ću jedan vikend kupiti nekoliko dolčevita ili drugi suknje pencil kroja - kaže. Dodaje da će 'razbijanje' vaših kupnji držati stvari pod kontrolom, a ormar organiziranim umjesto da pretjerate sa šopingom i nakrcate ormar. Također, ovakav način kupnje pruža vam bolji omjer upadljivih detalja i ključnih komada.

Zašto je dobro biti minimalist?

Odijevanje ujutro je poput povjetarca, lagano i zabavno, ne izaziva nimalo nervoze jer nema živciranja zbog kombiniranja odjevnih predmeta.

Zašto nije?

Možete upasti u monotoniju, odnosno stilsku dosadu. Koliko god voljeli svoje kombinacije, manje promjene su uvijek dobrodošle.

Cilj kupnje: Usavršiti stil, a da ne budete previše predvidljivi.

Web stranica koje bi minimalistice trebale posjetiti je stylebop.com jer na ovoj njemačkoj stranici možete pronaći najtraženije europske dizajnere. Druga odlična stranica je manibymanuel.com, tu se nalaze kreacije dizajnera Manuela Maligeca koje krasi jednostavnost, minimalizam i negacija boja.

Trendspoterica

Ona uočava trendi kombinacije te instinktivno zna što će biti vrhunac sezone. Često eksperimentira i ponekad joj treba cijela vječnost da se spremi. Odjeća je za nju način izražavanja te je bezbrižno kombinira.

Čekajte! Taj skupi trendi komad će biti na sniženju. Žene manje hrabrije od vas držat će se podalje od odvažnijih dizajnerskih i pomalo ekstravagantnijih kombinacija. Ali ne i vi! Vi ćete strpljivo čekati jer strpljenje će vam se na kraju itekako isplatiti. Znate da se uvijek najprije prodaju trenutačni 'it' komadi i oni klasični, no odvažniji će se zadržati na vješalicama u trgovini. Dobit će ih samo najodvažnije fashionistice, a to ste vi.

Ipak, dobro je znati kad je najpametnije investirati u skupe komade i koji bi to komadi trebali biti. Ako se odlučite vratiti cvjetnim ili životinjskim uzorcima ili kožnatim jaknama, odlučite se za brend koji je poznat po tom stilu. Jeftinije inačice nikad se neće moći lijepo kombinirati i odlično izgledati, kao i one poznatih dizajnera koje su ipak bezvremenske. To se itekako vidi na odjevnim kombinacijama, toga ste i sami kao predvodnica trendova svjesni. Zato je uvijek dobro za takve komade izdvojiti veću svotu jer je to ipak dugoročna investicija. A i vaš novčanik će vam na tome biti zahvalan.

Također, vrebajte odlične vintage komade u second hand trgovinama. Jer tko zna na što biste mogli naletjeti pretražujući hrpe odjeće, možda i na predivnu vintage Chanelovu jaknu ili sako. Sreću isprobajte i na modnim buvljacima. Vjerojatno ćete je platiti nešto sitno. Većina trendspoterica popularne komade redovito kombinira s vintage odjećom, i to je ono po čemu postaju predvodnice trenda. Dobar stil danas ne znači nositi aktualne sezonske odjevne kombinacije, nego je više kombinacija popularnih i retrokomada.

Istražujte malo i na internetu jer ima stranica koje prodaju rabljenu dizajnersku odjeću po vrlo niskim cijenama. Vrlo često tu se nađu i trendi komadi sezone po akcijskim cijenama. Osobito pratite kad su sniženja i rasprodaje. Kako ste trendspoterica, vjerojatno ste skloni brzom kupovanju popularnih komada na internetu. No u tom slučaju budite spremni na to da ćete dosta njih morati vratiti.

Osim ako se već niste toliko ispraksirali da ste nepogrešivi. Fotografije proizvoda često ne pokazuju vjerno o kakvom je materijalu riječ, a i uzorak može u stvarnosti izgledati potpuno drukčije. Da ne govorimo o kroju i tome kako će vam pristajati. Zato razmišljajte unaprijed i radije kupujte na stranicama koje nude besplatnu poštarinu u oba smjera. U svemu tome kriju se pravi dragulji, no morat ćete pročešljati puno lažnih da biste došli do njih. No u tome se i krije čar svega, zar ne?

Zašto je dobro biti trendspoterica?

Vaš stil stalno se razvija, no uvijek je podjednako uzbudljiv i inspirirajući.

Zašto nije?

To što ste uvijek u trendu, čak i prije nego što počne, može drugima izgledati kao da ste modna žrtva.

Cilj kupnje: Da ostanete inspirirani novim trendovima, ali i da ih ponovno otkrivate.

Web stranica koje biste trebali posjetiti je asos.com. Na Asosu ćete naći apsolutno sve brendove te uvijek trendi odjevne predmete. Odlična stranica je i zoeleggings.com gdje možete potražiti modele kvalitetnih otkačenih tajica s domaćim potpisom.

Investitorica

Redovito pratite modne revije te listate časopise tražeći najbolje komade, a vaš je ormar oličenje kvalitete? Materijal i krojevi moraju biti vrhunski. No uvijek dodate jedan ili dva hrabrija trendi komada u svoju kolekciju. Ako se pronalazite u ovom opisu onda se vrlo vjerojatno nalazite u kategoriji investitorice.

Neka vam u kupnji prioritet bude odjeća koju možete iskoristiti u više prilika. Primjerice, nećete požaliti ako investirate u dizajnerski elegantni, strukirani baloner koji možete nositi na posao, ali i na večeru ili zabavu. Isto vrijedi i za druge komade poput sakoa, suknji te haljina. Elegantna crna haljina može biti idealna za posao, a uz malo detalja i visoke potpetice pretvorite je u večernju kombinaciju. No nikad nemojte biti žestoki “sljedbenik” skupe odjeće.

- Neki stylinzi i odjevni komadi toliko su prepoznatljivi da druge žene znaju točno kojem dizajneru pripadaju i iz koje su sezone pa ćete izgledati kao da ne radite ništa drugo nego samo vrebate da ih ulovite - kaže InStyleova modna direktorica Cindy Weber Cleary. Do vremena kad taj 'it' komad s pista dođe u trgovine, može izgledati kao da ste kampirali ispred nje da ga ščepate kako biste se što prije šepirili u njemu iako je vama, naravno, pri kupnji jedino kvaliteta bila na pameti.

Umjesto da mahnito čekate najnovije komade s piste, pokušajte ponekad pronaći jeftinije artikle sličnog izgleda, no da zadovoljavaju vaše kriterije materijala i kroja. Iako vam to možda zvuči nevjerojatno, vjerujte, postoje. Većina high street trgovina ionako prodaje jeftinije inačice dizajnerskih kombinacija, pa ne bi trebao biti problem pronaći nešto što će vam se svidjeti i što će odgovarati vašem stilu i strogim kriterijima. A ako vam je baš jako stalo da uvijek pronađete željeni dizajnerski komad, pokušajte se sprijateljiti s prodavačima u trgovini i dati im na znanje da vam sačuvaju taj komad.

Ako ste redoviti kupac, to ne bi trebao biti problem. Svi znaju da se većina luksuzne dizajnerske odjeće proda i prije nego što dođe na police upravo zahvaljujući 'vezama' s prodavačima. Pritom se nemojte ni sramiti pitati hoće li neki komad ikad biti na sniženju jer tako možete ponekad i uštedjeti. Dobra opcija su i outlet dizajnerske trgovine jer tamo uvijek možete naći kvalitetne komade po nešto pristupačnijim cijenama. Iako možda mislite da svaki komad koji posjedujete mora stajati pravo malo bogatstvo, to nije istina.

Sačuvajte novac za komad kojim ćete se hvaliti uokolo. I jeftiniji komadi mogu izgledati kao da ste ih skupo platili, pa tako ne morate dati puno novca za običnu crnu košulju ili traperice. Jednako dobre bit će i one iz Zare, Levi’sa ili druge high street trgovine - a vi ćete imati dovoljno novca za onaj božanstveni dizajnerski kaput na koji ste bacili oko.

Zašto je lako biti investitorica?

Vrlo često zbog pomno izabranih komada izgledate spektakularno i, naravno, bogato.

Zašto nije?

Može se dogoditi da ponekad izgledate kao da odjeća nosi vas, a ne vi nju, a pogreške u vašem slučaju puno stoje.

Cilj kupnje: Stvoriti izgled kombinacijom dizajnerskih koma da s jeftinijim, no svejedno dobrom odjećom.

Web stranice koje biste trebali posjetiti su luisaviaroma.com i amarie-fashion.com. Na luisa via roma ćete pronaći gotovo sve luksuzne svjetske dizajnere, a na amarie fashion dizajnerica Anamarija Brkić u svojim kolekcijama utjelovljuje bezvremensku eleganciju.

Ljubiteljica dodataka

Ako ste ljubiteljica dodatka onda vam je sigurno ormar prekrasan, ali i briljirate kad su u pitanju nakit, torbe, remenje i cipele. Imate nevjerojatan dar sparivanja detalja. Bilo da nosite elegantni lančić ili odvažnu statement ogrlicu, možete čak i običnu majicu pretvoriti u styling vrijedan kopiranja.

Nabavite skuplje/jeftinije komade, ovisno o budžetu i navikama. Ako volite sunčane naočale ili trenutačno vrlo popularno prstenje za vrhove prstiju, no stalno ih gubite, kupite jeftinije inačice. Potrošite više na, npr., deblju zlatnu narukvicu, no ne bacajte novac na sve što biste brzo mogli izgubiti. Kvalitetne sunčane naočale ipak su 'must have' pa, ako ih baš nikako ne možete očuvati cijelima, za svaki slučaj nabavite jeftiniji komad za koji vam neće biti žao ako misteriozno nestane ili ga slomite.

No ako znate da ćete određeni luksuzni komad zauvijek htjeti, 'zgrabite' ga odmah. Žudite li za skupocjenom dizajnerskom ogrlicom i već možete zamisliti 300 stvari iz vašeg ormara s kojima biste je nosili, kupite je bez razmišljanja jer određeni komadi s potpisom nikad nisu na sniženju. Pri kupnji novih modnih dodataka uvijek se vodite onom - 'neka vam se novac isplati'.

Što je komad skuplji, to bi trebao biti nosiviji. Zato budite realni kad kupujete 'it' torbu ili cipele te razmislite koliko će dugo ti komadi vama biti trendi. Sumnjate li da će vam brzo dosaditi ili već znate da ih nemate s čime kombinirati, no ne možete odoljeti trendovima, radije prespavajte odluku. Torba i cipele neće nestati, a vi ćete možda ipak shvatiti da vam se poveći trošak na kraju ne isplati jer 'ljubav' prema njima nije dovoljno jaka. Kao prava poznavateljica modnih dodataka i trendova znate da se mijenjaju brzinom munje.

Kako biste spriječili nepotrebno gomilanje, uvijek birajte komade za koje znate da biste ih mogli nositi nekoliko sezona, a najbolji su ipak oni klasični poput bisera - na naušnicama, ogrlicama ili narukvici. S vrlo upečatljivim dodacima budite oprezni jer mala je razlika između kiča i trendseterice. Jedan ili dva sasvim su dovoljna, a još su bolji ako odražavaju vašu osobnost. Kad ste ludi za modnim dodacima, vrlo je važno naučiti voljeti organiziranost. U današnje vrijeme postoje brojne aplikacije (ako ste jedni od onih koji ne mogu bez njih) poput virtualnog ormara koji bilježi kad ste što nosili te vam omogućuje da lakše pronađete, sredite i riješite se onoga što više ne nosite.

Cipele i torbe čuvajte i održavajte u što boljem stanju, a u tome vam mogu pomoći pamučne vreće ili kutije koje će ih čuvati od prašine. Modne dodatke možete čuvati u originalnim pakiranjima kako biste ih poslije mogli lakše prodati ako to poželite. Tako ćete postići veću vrijednost kad se budete htjeli rastati od nekoga komada, poručuju stilisti. I komadi nakita koji se vama više ne sviđaju poslužit će kao lijep dar prijateljicama kojima se svide.

Zašto je dobro voljeti dodatke?

Vaš stilski 'arsenal' sadrži nebrojeno mnogo kombinacija. Dodaci koje posjedujete mogu podignuti i najobičniji outfit.

Zašto nije?

Gomilanje modnih dodataka može brzo prijeći u prenakićenost.

Cilj kupnje: Dati ono nešto kombinaciji modnim dodacima koji najbolje pokazuju vašu osobnost i stil.

Web stranice koje biste trebali posjetiti su latestrevival.com i sovilj.com. U Latest revivalu pronađite svoj primjerak luksuznog nakita vrijednog ulaganja u odličnim kolekcijama. Dok je Sovilj rad jednog od najpopularnijih hrvatskih dizajnera nakita Nenada Sovilja kojeg obožavaju svi.

