Ako se bojite klaunova, niste sami - taj strah čak ima i ime

Dok će nekima susret s klaunom biti zabavan, kod drugih može potaknuti tjeskobu i pojačano lupanje srca, mučninu, znojenje i otežano disanje. Uzroci leže u povijesti tih likova

<p>Djeca ih nerijetko vole, jer djeluju zabavno, no mnogi ljudi zapravo se boje klaunova. Strah ima i službeni naziv, Koulrofobija, s tim da ga ne izaziva samo oslikano lice s divovskim usnama i naglašenim očima, iz čijeg kuta često viri iscrtana suza.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više ljudi koji se boje klaunova</p><p>Naime, većina ljudi ne zna da je riječ o strahu kao što je to strah od pauka, igle, javnog nastupa ili smrti, na primjer, s mogućim štetnim mentalnim i fizičkim simptomima kakvi se javljaju i kod spomenutih strahova. Dakle, dok će nekima odlazak u cirkus ili na zabavu s klaunom biti zabavan, kod drugih to može potaknuti tjeskobu i pojačano lupanje srca, mučninu, znojenje i otežano disanje.</p><p>Što uzrokuje strah od klauna?</p><p>Zanimanje klauna ima dugu i prilično gadnu povijest. Ono što danas podrazumijevamo pod tim likom datira još od šaljivdžija s kraljevskih dvora u srednjem vijeku, čija je izričita svrha bila zabavljati kralja ili kraljicu, često tako da ih bockaju.</p><p>No najstarije verzije likova sličnih klaunu mogu se naći u drevnim egipatskim, kineskim, indijanskim i grčkim kulturama, a prate ih sablasne priče s ukletih mjesta diljem svijeta. Korak dalje u njihovoj evoluciji predstavljali su harlekini, u talijanskom kazalištu poznati i kao zanni. Klaun je bio zabavljač, ali često grub i vulgaran, koji se predavao poroku i nestašluku. </p><p>- Klaunovi su uvijek imali mračnu stranu - kaže David Kiser, stručnjak za trening osoblja iz Ringling Bros. i Barnum & Bailey Circus. ili popularno Ringling putujućeg cirkusa. Kaže kako su to bili likovi koji su odražavali karaktere koji se mogu sresti u društvu i naglašavali neke njihove negativne osobine.</p><p>Tako je komedija koju su širili oko sebe često proizlazila iz stvarnih osobina ljudi, primjerice iz njihove proždrljivosti za hranom, seksom i pićem te manijakalnog ponašanja, kaže. Ukratko, udarali su na najniže, sirove strasti, koje bi često izrugivali i činili da se ljudi koji se u tome prepoznaju osjećaju loše, ma koliko njihovo izrugivanje djelovalo smiješno. </p><p>Tek 1800-ih godina počeo se formirati koncept klauna kakve danas poznajemo, odmičući se od sirovih strasti kako bi postali privlačniji djeci. Postali su manje zlobni, a više smiješni. U novije doba, njihov zlokobni nestašluk došao je do izražaja tek u nekim elementima pop-kulture, američkog horora s elementima komedije 'Killer Clowns from Out of Space', iz 1988. godine, filma 'Ono' iz 2017. godine ili filma 'Klaun' iz 2014.. </p><p>I događaji iz stvarnog života igraju veliku ulogu u stvaranju osjećaja straha. Tako je serijski ubojica John Wayne Gacy, koji je dobio nadimak 'Killer Clown' zbog njegove upotrebe kostima klauna tijekom ubojstava, postao motiv koji je mnogima koji su pratili priče o njemu utjerao strah u kosti. </p><p>Studija Sveučilišta u Sheffieldu koja je obuhvatila 250 djece u dobi između 4 i 16 godina zapravo ne voli klaunove.</p><p>- Otkrili smo da ih djeca ne vole - kaže Penny Curtis, jedna od vodećih istraživačica studije u razgovoru za BBC. Dodaje kako je istraživanje pokazalo da ih neki smatraju prilično zastrašujućima. </p><p>Drugo istraživanje koje je provelo Sveučilište Chapman otkrilo je da se približno 7,8 posto odraslih Amerikanaca zapravo boji klaunova. Dakle, ako ih se bojite - niste sami, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/why-people-are-afraid-of-clowns/">Reader's Digest.</a></p>