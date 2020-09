Ako se žalite prijateljici stalno o istome, osjećat ćete se još gore

Ako se žena prijateljici redovito žali na iste stvari, manje su šanse da će nešto poduzeti u vezi njih, a vjerojatnije da će zaglaviti u negativnom načinu razmišljanja

<p>U onoj mjeri u kojoj se žena žali prijateljicama na svoje probleme, to joj se oni čine većima i značajnijima, otkrila je studija Sveučilišta Missouri. Zbog takvih razgovora žene "zapinju" u negativnom razmišljanju, što posljedično vodi do stresa i tjeskobe, objašnjavaju istraživači.</p><p>Oni smatraju kako dijeljenje problema u početku izaziva dobre osjećaje jer potiče lučenje kemijskih spojeva zaduženih za dobro raspoloženje, no ako redovito raspravljamo o njima, potičemo depresivne osjećaje u sebi.</p><p>- Razgovor o strahovima i tjeskobama čini ih još težima, a što više pričamo manje je vjerojatno da ćemo nešto poduzeti u vezi njih - zaključila je autorica studije, Amanda Rose. Ističe kako muškarci izbjegavaju razgovor o svojim problemima i radije se posvećuju zabavi s prijateljima, uz što se opuštaju bolje nego žene.</p><p>- Ženski razgovori o problemima su sjajni i stvaraju osjećaj bliskosti i podrške, no ako se iznova iznose isti problemi bez pokušaja njihova rješavanja, takvi će vas razgovori učiniti tjeskobnijima - smatra psihologinja i suradnica studije, Linda Papadopoulos.</p>