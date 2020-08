Imate li pravog prijatelja? Dvije ključne vrijednosti to otkrivaju

I sitnice poput kroničnog zaboravljanja računa ili partnera koji ide na živce mogu rastaviti prijatelje ako se prešućuju, a prijateljstva pucaju kad su ljudi neizravni, daju lažna obećanja ili naprosto glume nešto što nisu

<p>Da biste prijatelja što dulje zadržali u životu, najvažnije je da uvijek budete iskreni a da ga pritom ne uvrijedite. A jedna od “škakljivijih” situacija je plaćanje računa. Ako vam se čini da baš vi uvijek platite kavu, vrijeme je da to i otvoreno, ali što nježnije kažete - na primjer: </p><h2>Izravnost i iskrenost odlike su pravih prijatelja</h2><p>“Ajde ovaj put ti plati, ja sam prošli put platila“. Ili ako je prijateljica u novčanoj stisci, jednostavno predložite otići u park, pozovite je na kavu kod sebe... Tako ćete prijatelju dati priliku da raščistiti neugodnu situaciju. Inače, frustracija će se gomilati i na kraju zatrovati prijateljstvo. Problem može biti i njezin antipatični partner. </p><p>Kad vam predloži da opet izađete svi zajedno, možete joj reći: “Ajmo radije samo nas dvije, želim da konačno budemo malo same”.</p><h2>Postavite se na njezino mjesto</h2><p>Osobito problematično može biti ako doznate da vašu prijateljicu vara partner. Tada se probajte zamisliti da ste na njezinu mjestu i što biste vi htjeli u takvoj situaciji; biste li htjeli da vam to prešuti ili kaže. Ako mislite da bi i ona htjela čuti istinu, recite joj to što nježnije. Ne želi li razgovarati o tome, dajte joj vremena dok se sama ne otvori. </p><h2>Ne uplićite se u njezine svađe</h2><p>Pokušava li vas prijateljica uvući u svađu između nje i nekoga trećeg, a mislite da ona i nije baš u pravu, bolje je da budete neutralni. Kažite da smatrate kako je to ipak njihova stvar te promijenite temu.</p>