Ako si želite olakšati porođaj vrijeme je da se skinete u badić

Plivanje je jedna od aktivnosti koje se svakako preporučuju trudnicama, pa iskoristite ljetni period. Primjerice, u vodi se tijelo zbog uzgona mnogo lakše bori s gravitacijom, a beba manje pritišće kralježnicu, pa će se umanjiti bolovi u leđima.

Redovito plivanje potiče cirkulaciju i rad limfnog sustava, pa se smanjuju otekline. Plivanjem ćete poboljšati tonus mišića, što će olakšati zadnje mjesece trudnoće, kao i porođaj.

Foto: dreamstime

Ne forsirajte ako je hladno

Kod nekih trudnica ova aktivnost može ublažiti i jutarnje mučnine. Ovo je aktivnost koju možete prakticirati kroz cijelu trudnoću ako nemate zdravstvenih problema. Ipak pripazite na nekoliko stvari. Ako imate izbora, uvijek radije birajte more od bazena zbog mogućih bakterijskih i gljivičnih upala, ali ne forsirajte plivanje ako je more hladno ili vam je neugodno.

Ne saunama i jacuzziju

- Zbog temperaturnih razlika preporučljivo je izbjegavati turske kupelji i saune. Iz higijenskih razloga preporučuje se izbjegavanje jacuzzija - savjetuje zagrebačka ginekologinja Ulla Marton, koja dodaje i da bi buduće majke trebale češće mijenjati mokre kupaće kostime da izbjegnu upale mokraćnog mjehura, koje su znatno češće tijekom trudnoće.

Dr. Marton preporučuje izbjegavati pretjerano sunčanje koje može uzrokovati opekline, sunčanicu. Pri odabiru kreme za sunčanje birajte preparate koji su preporučljivi za malu djecu i bebe.

Koristiti se mogu i preparati koji su atestirani za trudnice. Posebno pazite na dehidraciju jer pad razine elektrolita može ugroziti majku, ali i trudnoću.

Voda, voće i povrće

- Nemojte zaboraviti adekvatan unos tekućine, i to od tri do četiri litre na dan, uz puno voća i povrća svakih dva do četiri sata - savjetuje dr. Marton za portal klokanica.hr te dodaje kako su, ako je trudnoća uredna, strah i predrasude jedini razlozi zbog kojih neki vjeruju da je za trudnice kupanje u moru opasno. (ad)

Bez vratolomija, budite umjereni

Vožnja motornim čamcima i gliserima nije preporučljiva u drugoj polovici trudnoće, kao ni skijanje na vodi, a skakanje na glavu zbog prilagodbe tlaka majke može dovesti do nesvjestice. Plivanje mora biti uravnoteženo i primjereno tjelesnoj kondiciji majke, savjetuje dr. Marton za portal klokanica.hr.