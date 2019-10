'Ako ste prevarili samo jednom, nemojte to reći svom partneru'

Ako ste jednom u životu prevarili partnera, pa onda požalili zbog toga jer vjerujete da ste sretni u vezi, nemojte to nikada priznati partneru, savjetuje dr. Ruth Westheimer, seksualna terapeutkinja s bogatim iskustvom, budući da ima - 91 godinu.

- U većini slučajeva, jednokratna prijevara treba ostati tajnom. Ne vjerujem u iskrenost pod svaku cijenu, kaže ona. Otkrivanje prijevare može dovesti do toga da se naruši povjerenje u dugoročnoj vezi. No, treba imati na umu da se u jednom trenutku može pojaviti potreba da i taj događaj raspravite, kako biste učvrstili svoj odnos s partnerom, piše Insider.

To što ste jednom prevarili partnera ne znači da ćete to učiniti opet, iako ima ljudi koji varaju partnere često, kaže Tammy Nelson, psihoterapeutkinja i autorica knjige 'Kad si taj koji vara'. Ti ljudi najčešće nisu spremni prihvatiti monogamiju, ali ni dovoljno hrabri da zatraže da veza bude otvorena, dodaje. No, većina ostalih zapravo nisu varalice, nego ljudi koji možda jednom naprave grešku.

Tako postoje i različiti uzroci za prijevaru, kaže dr. Nelson, te dodaje kako ima ljudi koji jednostavno uživaju u prijevarama. Drugi mogu prevariti zbog nedostatka samopouzdanja, pa privlačenje pažnje osobe s kojom nisu u vezi može pomoći da se osjećaju poželjno i počnu se mijenjati.

Ruth Westheimer kaže kako ljudi mogu prevariti i zbog situacije, primjerice ako su pod utjecajem alkohola.

- Ako ste se našli u takvoj situaciji i nepromišljeno prevarili partnera s osobom koju ste vidjeli jednom u životu, zadržite to za sebe, kaže, jer bi se partner kada čuje za to mogao osjećati jako loše.

- Razgovor o prijevari mogao bi pomoći da se osoba koja je prevarila partnera osjeća bolje, jer je skinula taj teret, no kod partnera možete izazvati nepovjerenje i učiniti da se osjeća izrazito loše, kaže Westheimer. Pritom, dodaje, nisu važne pojedinosti vezane uz prijevaru, nego razlog. Svakako razmislite o tome i upućuje li to na zaključak da imate probleme u vezi.

Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, to je znak da trebate porazgovarati s partnerom kako biste mogli poraditi na svojoj vezi. U protivnom - zakopajte tu tajnu na neko sigurno mjesto, savjetuju stručnjakinje.

