Ako vašem dvorištu fali malo privatnosti - posadite ove biljke

1. Bugenvilija

Ima zapanjujuće cvijeće i prekrasno lišće. Jedna je od onih biljki koja ne može proći neprimijećeno. Ova brzorastuća penjačica također je idealna biljka za stvaranje privatnosti od susjeda.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Ljubičasta pješčana trešnja

S gustim granama koje narastu do 150 cm, ova biljka će vašem dvorištu dodati i privatnost i boju. Ima ljubičasto-crveno do kestenjasto lišće, a kada dođe proljeće, uživat ćete u svijetloružičastim do bijelim cvjetovima.

3. Arrowwood Viburnum

Ova sorta viburnuma kombinira sjajno zeleno lišće s nježnim bijelim cvjetovima. Također proizvodi bobice koje će privući ptice u vaše dvorište.

4. Mandevila

Ova brzorastuća biljka ima crvene, ružičaste ili bijele cvjetove koji privlače leptire i brzo raste uz rešetku, sjenicu ili drugu strukturu. Posadite ju u proljeće nakon što prođe opasnost od mraza. Dolazi u dva oblika, kao penjačica i grm, pa ako tražite privatnost od susjeda potražite penjačicu.

5. Jasmin

Postoji nekoliko vrsta jasmina koje rastu kao loza pa vam omogućuju da prekrijete zid sa svojim bujnim tamnozelenim lišćem i mirisnim bijelim cvjetovima.

6. Blue Arrow Juniper

Ovaj zimzeleni grm doseže oko 90 cm širine i naraste oko 360 cm, što ga čini savršenim za korištenje za privatnost, a da ne zauzme puno prostora u dvorištu, piše Real Simple.

Najčitaniji članci