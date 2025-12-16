Obavijesti

Ako volite nositi ovu boju, to je možda znak visoke inteligencije

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Psiholozi tvrde da postoji jedna boja koju često biraju ljudi visoke inteligencije. Ova nijansa prema istraživanjima šalje snažnu poruku o osobnosti i načinu razmišljanja

Psiholozi sve češće ističu kako izbor boje odjeće može utjecati na to kako nas drugi percipiraju, a nekoliko studija sugerira da plava nijansa – od tamnog mornarskog do svijetloplave – često dominira među ljudima koji se smatraju introspektivnima, usredotočenima i logički orijentiranima. 

Plava se, prema psihološkim istraživanjima, povezuje s osjećajima povjerenja, smirenosti i pouzdanosti, što bi moglo objasniti zašto mnogi profesionalci i visoko obrazovani pojedinci preferiraju ovu boju za poslovne i svakodnevne situacije. 

Stručnjaci za psihologiju boja navode da plava u kulturi često simbolizira znanje i koncentraciju, te se smatra bojom koja ulijeva mir i racionalnost – asocijacijama koje se često povezuju s visokim kognitivnim sposobnostima.

Foto: Facebook/Polska Policja
No upozoravaju da nema znanstvenih dokaza da nošenje određene boje čini osobu pametnijom; radi se prije o korelacijama i kulturnim preferencijama nego o uzročno-posljedičnim vezama.

