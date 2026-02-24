Ovi suplementi nam ubrzavaju starenje mozga, a jedna obična navika sve pogoršava

Amerikanci svake godine potroše više od tri i pol milijarde dolara na dodatke prehrani koji obećavaju oštriju koncentraciju, bolje pamćenje i zaštitu od demencije. No liječnici upozoravaju da bi neki od najpopularnijih i lako dostupnih 'pojačivača mozga' na tržištu mogli imati potpuno suprotan učinak, pa čak i ubrzati starenje mozga.

U očuvanje kognitivnih funkcija ulažu se golemi napori, no neke od mjera koje poduzimamo kako bismo ostali mentalno oštri zapravo mogu biti štetne. Tržište je preplavljeno vitaminima i suplementima koji jamče zdravlje mozga, ali stručnjaci pozivaju na oprez: mnogi od njih nisu učinkoviti, a neki mogu povećati rizik od kognitivnog propadanja.

Tržište bez kontrole: Zašto 'prirodno' nije uvijek sigurno?

Glavni problem leži u činjenici da dodaci prehrani, za razliku od lijekova na recept, nisu strogo regulirani. Proizvođači mogu davati obećanja o 'podršci zdravlju mozga' ili 'klinički dokazanom poboljšanju pamćenja' čak i kada su dokazi za to tanki ili nepostojeći.

Globalno vijeće za zdravlje mozga (GCBH), koje okuplja vodeće neurologe i nutricioniste, u svojem je izvješću zaključilo kako su suplementi za mozak 'golem gubitak novca' za četvrtinu odraslih starijih od 50 godina koji ih uzimaju.

Dr. Jerold Fleishman, neurolog iz sveučilišne bolnice MedStar Georgetown, upozorava na opći princip koji proizlazi iz znanstvene literature.

​- Nekritičko uzimanje suplemenata, posebno izoliranih nutrijenata u visokim dozama ili u neuravnoteženim kombinacijama, može biti više problematično nego korisno. Najsigurniji pristup ostaje dobivanje hranjivih tvari iz prehrane, dok bi suplementacija trebala biti rezervirana za dokumentirane nedostatke pod liječničkim nadzorom - pojašnjava dr. Fleishman.

Dodatnu zabrinutost izaziva kvaliteta proizvoda. Jedna je analiza dodataka prehrani za zdravlje mozga otkrila da 67 posto testiranih proizvoda nije sadržavalo barem jedan sastojak naveden na deklaraciji, dok je čak 83 posto sadržavalo spojeve koji uopće nisu bili navedeni.

Opasne kombinacije na koje upozoravaju neurolozi

Čak i bezopasni suplementi mogu postati rizični kada se uzimaju zajedno. Dr. Rab Nawaz Khan, certificirani neurolog, ističe da sve što narušava san, podiže krvni tlak ili opterećuje jetru može neizravno štetiti zdravlju mozga.

Riblje ulje s ginkom, češnjakom ili kurkumom

Iako se riblje ulje često smatra korisnim, njegova kombinacija s određenim biljnim dodacima može biti problematična, osobito za ljude koji uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi.

​- Najgore kombinacije su one koje povećavaju rizik od krvarenja ili izazivaju opasnu stimulaciju. Česta rizična kombinacija je visoka doza ribljeg ulja plus ginko, uz češnjak ili kurkumu, pogotovo ako osoba uzima i lijekove poput aspirina, klopidogrela, varfarina ili apiksabana. To može značajno povećati rizik od modrica i krvarenja - upozorava dr. Khan.

Višestruki stimulansi

Mnogi započinju dan kavom, no kombiniranje kofeina s drugim stimulansima može biti štetno.

​- Loša kombinacija su i višestruki stimulansi, poput visokog unosa kofeina s johimbinom, sinefrinom ili ekstraktom zelenog čaja u visokoj dozi. To može pogoršati anksioznost, nesanicu, lupanje srca i migrene - savjetuje dr. Khan. Kronični nedostatak sna izravno je povezan s ubrzanim starenjem mozga.

Bezazlena navika koja sve pogoršava

Najveća opasnost, prema stručnjacima, leži u naizgled bezazlenoj navici koja ove suplemente čini još štetnijima: samoinicijativno uzimanje bez prethodne konzultacije s liječnikom ili provjere krvne slike. Mnogi potrošači pogrešno pretpostavljaju da su suplementi sigurni jer su 'prirodni', što ih navodi na istovremeno uzimanje više različitih proizvoda, primjerice multivitamina, cinka za imunitet i kapi vitamina D.

Ovakav pristup zanemaruje kumulativni učinak. Osoba može nesvjesno unijeti toksične razine određenog vitamina ili minerala. Primjerice, dugotrajno uzimanje visokih doza cinka može blokirati apsorpciju bakra, minerala ključnog za živčani sustav, što može dovesti do oštećenja leđne moždine i živaca. Slično tome, prekomjeran unos vitamina E, koji se često uzima kao antioksidans, povezan je s povećanim rizikom od krvarenja u mozgu i raka prostate kod muškaraca.

Što zaista pomaže zdravlju mozga?

Stručni je konsenzus jasan: gotovo ništa što dolazi u bočici ne može spriječiti demenciju. Pravi ključ leži u načinu života.

​- Najučinkovitije strategije za zaštitu zdravlja mozga uključuju zdrave prehrambene navike, kontrolu kardiovaskularnih faktora rizika, tjelesnu aktivnost i kognitivni angažman. Mediteranska, DASH i MIND dijeta pokazale su najjače dokaze u usporavanju kognitivnog pada i smanjenju rizika od demencije - kaže dr. Fleishman.

Dr. Khan se slaže, naglašavajući da su najpouzdanije strategije 'dosadne, ali moćne'.

​- Kontrolirajte krvni tlak, redovito vježbajte aerobno i s utezima, štitite san i ne pušite. Održavajte umjeren unos alkohola, liječite gubitak sluha i ostanite društveno povezani, jer izolacija i depresija ubrzavaju kognitivni pad. Jedite prehranu bogatu vlaknima s minimalno prerađenom hranom. Vaskularno zdravlje je zdravlje mozga. Suplementi su u najboljem slučaju opcionalni i nikada ne bi smjeli zamijeniti temelje.

