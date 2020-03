Akupunktura: Ugodno bockanje iglama budi vitalnu energiju

Kineski su liječnici prije više tisuća godina primijetili kako na tijelu postoje točke koje različito reagiraju na podražaj i izazivaju određene reakcije u tijelu, što može pomoći zdravlju, odnosno uravnotežiti energiju.

Točke su tijekom vremena usustavljene i povezane s 12 glavnih i 8 sporednih meridijana kojima struji životna energija chi, a koje je akupunkturnim iglicama moguće stimulirati. Svi organi, osjetila i tkiva povezani su tom mrežom kanala, a chi ih opskrbljuje energijom i hranom.

- Akupunktura je dio tradicionalne kineske medicine koja se temelji na nekoliko stupova: akupresuri, kineskoj masaži, dietetici i terapiji kineskim biljkama - ističe dr. med. Jeannette Gjurić, specijalistica anesteziologije, reanimacije, intenzivne medicine i tradicionalne kineske medicine.

Foto: Zarko Basic/PD/PIXSELL - U Hrvatskoj KB Sveti Duh ima dugu tradiciju primjene medicinske akupunkture. Na Zavodu za fizikalnu medicinu akupunktura se primjenjuje od 1977. godine kao jedna od sjajnih metoda liječenja, prvenstveno mišićno-koštanih tegoba - govori dr. med. Mirka Jakšić.

Svi oni koji bolove žele riješiti akupunkturom, to na teret HZZO-a mogu učiniti u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice i KB-u Sveti Duh uz uputnicu specijalista. Na Klinici za neurologiju na Svetom Duhu akupunktura se primjenjuje od 1977. za liječenje bolnih neuroloških sindroma. Osim toga, provode je i na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju te intenzivno liječenje. Pacijenti dolaze zbog različitih bolnih stanja, a uz akupunkturu im se vrlo često propisuju i lijekovi protiv bolova.

- Nije dobro što na akupunkturu bolesnici najčešće dolaze u kroničnoj fazi, kad zakažu sve druge terapije, no unatoč tome, rezultati su dobri - rekla je doc. dr. sc. Ranka Baraba s Klinike za neurologiju. Dodaje da je uspješnost liječenja akupunkturom u pacijenata s migrenom 60 posto, a u onih koji pate od trigeminalne neuralgije i više.

Foto: Photographer: Andrey Popov - Terapija akupunkturom podrazumijeva ubadanje posebnih, vrlo tankih akupunkturnih igala različite dužine u određene točke na tijelu, čime se pobuđuje ili umiruje bolni podražaj - pojašnjavaju Jakšić i Baraba. Osim iglama, točke se mogu stimulirati i pritiskom, tj. akupresurom ili drugim medicinskim pomagalom poput lasera. Sam tretman traje od 20 do 30 minuta.

- Postoji dvanaest glavnih i osam sporednih meridijana koji idu cijelim tijelom. Ti meridijani mogu se usporediti s, primjerice, podzemnom željeznicom. Postoje točke, odnosno željezničke stanice preko kojih je moguće ući u podzemne tokove. Postoji unutarnji tok meridijana i vanjski na koži. Ako uzmem jednu određenu točku, tad znam kuda mogu ući i kako djelovati na određene organe u tijelu. Kroz te akupunkturne točke ulazim u meridijan te točno znam koja točka ima određeni učinak pojedinačno, a zatim i u kombinaciji s drugim točkama. U akupunkturi se tijekom tretmana vrlo često kombiniraju različite točke. Akupunkturom zapravo uzrokujem određeni energetski učinak u tijelu. Ako problem nije pretežak, rezultati se osjećaju već nakon dvije akupunkture, no ako je riječ o težoj i kroničnoj bolesti, rezultati dolaze nakon četiri do pet akupunktura - ističe dr. med. Jeannette Gjurić.

Prema kineskoj medicini, bolest se javlja kao posljedica neravnoteže (manjak ili višak) vitalne energije, a upravo je zato u Kini nastala tehnika akupunkture. Ona podrazumijeva ubadanje posebnih, vrlo tankih akupunkturnih igala različite dužine u točno određene akupunkturne točke na tijelu kako bi se taj energetski tok regulirao, odnosno kako bi chi uvijek bio u ravnoteži. Svaki meridijan ima početak u nekom organu, koji se često naziva unutarnjim dijelom meridijana. Neki od njih svojim tijekom dolaze u relativno površinske slojeve, dok drugi ostaju u dubljim slojevima.

Foto: getty images Kao i u zapadnoj medicini, i u svim istočnim medicinama postoje škole pa se prije primjene akupunkture napravi određena dijagnostika. Primjerice, u Koreji upotrebljavaju analizu tvrdoće abdomena pa dijagnostiku dlana i dijagnostiku očiju. Puls se mjeri na obje ruke u tri položaja. Postoji oko 36 vrsta pulseva koje bi trebalo prepoznati u nekoliko slojeva (kvaliteta, brzina, snaga, dubina), a opet svako mjesto pulsa pripada određenom organu. Jezik također ima svoju topografsku kartu i svakom dijelu odgovara određeno područje u organizmu. Recimo, vršku jezika odgovara srce, pa ako pacijent ima crveni vršak jezika, vjerojatno ima problema sa srčanim ritmom. Ljudi koji imaju crvene zadebljane rubove na jeziku, najčešće imaju problema s jetrom. U većini slučajeva to je rezultat kroničnog stresa.

- Dok je tijelo mlado, postoji jasan efekt samoizlječenja i svakodnevne probleme je lako samoizbalansirati. No tijekom starenja taj efekt samobalansiranja slabi. Bolest se ne pojavljuje odjednom, nego postupno. Javljaju se određeni znakovi, no najčešće ih, nažalost, ne uzimamo ozbiljno. U Kini je drugačije jer ljudi su ondje duboko senzibilizirani i za najmanje promjene. Bila sam na nekoliko studijskih putovanja u Kini i znam što ondje pacijenti govore liječnicima. To je vrlo detaljan i suptilan opis onoga što vas muči. Kinezi su odmalena odgajani da na sebi vide svaku promjenu. Mi sve to guramo toliko dugo, dok nije prekasno. U početnoj fazi promjene mi smo na energetskom nivou gdje se to vrlo lako može izbalansirati akupunkturom. Međutim, ljudi najčešće čekaju dok se promjena, odnosno bolest ne materijalizira. Primjerice, nekoga nešto steže u ramenima, zatim počne boljeti glava, a onda nastanu i kvrge ne leđima - energetska neravnoteža prelazi u materijalni dio - govori Jeannette Gjurić.

