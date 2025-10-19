Al trik uz koji možete prodati bilo što na Vintedu – savršen je u slučaju da loše fotografirate

Tisuće modno osviještenih korisnika koriste ovu popularnu platformu za prodaju odjeće koju više ne nose, a neki pritom zarade i više od 5.000 funti.

POGLEDAJ VIDEO: Maja Pulić pokrenula je novu aplikaciju za razmjenu i kupnju rabljene odjeće

Najlakše je baciti staru majicu na krevet ili je slikati dok visi na vješalici i tako objaviti oglas. No iako to štedi vrijeme, kupci će vjerojatnije kliknuti na "Kupi" ako vide kako odjevni predmet izgleda na osobi.

Na Vintedu su fotografije ključne za brzu prodaju – ali što ako ste loši u fotografiranju?

Prema jednoj TikTokerici, postoji rješenje – i ne, ne morate pozirati ni za jedan komad odjeće.

Na TikToku je otkrila da koristi posebnu aplikaciju koja generira fotografije za nju, a taj „super jednostavan trik“ doveo je do toga da su joj se prodaje na Vintedu drastično povećale.

Prije nego što je otkrila ovu prekretnicu, objavljivala je slike odjeće na vješalicama – metoda koju koristi puno prodavača.

No ta tehnika joj gotovo nikad nije donosila rezultate – stvari su se prodavale jako sporo ili nikako.

Danas koristi aplikaciju VintyLook koja pomoću umjetne inteligencije generira fotografije u kojima odjeću „nosi osoba“. Tako, kako kaže u videu, nema potrebe za poziranjem ni stresom.

Jedan od komada koji je zahvaljujući aplikaciji uspjela prodati bila je dugorukava majica u tie-dye uzorku. Prvo ju je objavila s običnom fotografijom na krevetu – „loše osvjetljenje, loši kutovi, ništa nije funkcioniralo“.

Ali VintyLook je odmah učinio oglas i fotografiju zanimljivijima – i ista majica navodno je prodana u samo dva dana.

Oduševljena trikom, TikTokerica (@vintylook) napisala je u opisu:

- Zove se VintyLook, zalijepiš link oglasa i generira ti čistu fotografiju kao da netko nosi tu odjeću.

Foto: TikTok @vintylook

- Koristim to tek tjedan dana, a već sam prodala više nego u cijelom prošlom mjesecu.

Prema web-stranici aplikacije, koja ima impresivnu ocjenu od 4,9 zvjezdica, „nezanimljive fotografije usporavaju prodaju i smanjuju doseg.

- VintyLook to rješava stvaranjem fotografija profesionalne kvalitete, što povećava vidljivost i privlači više kupaca.

Dosad je napravljeno više od 28.000 nevjerojatnih transformacija, a mnogi korisnici aplikaciji daju najvišu ocjenu.

Jedan oduševljeni korisnik Vinteda napisao je:

- Prodaja mi se udvostručila u tjedan dana zahvaljujući novim fotkama!

Drugi dodaje:

-Jednostavno sučelje i sjajni rezultati – preporučujem!“

A treći recenzent zaključuje:

- Kvaliteta slika je nevjerojatna, promijenila je sve u mojim oglasima.