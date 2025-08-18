Za Varteksom su ludjeli Britanci skupa s kraljicom: Nakon 107 godina gigant nestaje u prašini

Prije samo malo više od godinu dana, u svibnju 2024. godine, nekoliko stotina radnica i radnika Varteksa krenulo je od tvornice Varteks Zagrebačkom ulicom do varaždinskog Korza. U štrajku su bili pet dana zbog neisplate plaća. Nosili su transparente: “DORH i USKOK čekamo vas!” “Vjerovnici ‘ajmo za stol!”,”Pokušajte živjeti i vi bez plaće!”, “Hrvatska treba Varteks”, “Nada Dimić, Orljava, Kamensko, Varteks, nastavi niz”...

