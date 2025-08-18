Obavijesti

RUŠE POGONE GIGANTA PLUS+

Za Varteksom su ludjeli Britanci skupa s kraljicom: Nakon 107 godina gigant nestaje u prašini

Piše Iva Milotić,
Za Varteksom su ludjeli Britanci skupa s kraljicom: Nakon 107 godina gigant nestaje u prašini
Nakon 107 godina tako, u ropotarnicu povijesti, odlazi još jedan domaći industrijski gigant. Bio je simbol nekadašnje industrijaliziranosti Hrvatske. Bio je poput države u državi. Radnici su imali svoga liječnika, zgrade...

Prije samo malo više od godinu dana, u svibnju 2024. godine, nekoliko stotina radnica i radnika Varteksa krenulo je od tvornice Varteks Zagrebačkom ulicom do varaždinskog Korza. U štrajku su bili pet dana zbog neisplate plaća. Nosili su transparente: “DORH i USKOK čekamo vas!” “Vjerovnici ‘ajmo za stol!”,”Pokušajte živjeti i vi bez plaće!”, “Hrvatska treba Varteks”, “Nada Dimić, Orljava, Kamensko, Varteks, nastavi niz”...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Bild: Trump prekinuo sastanak s EU liderima, išao nazvati Putina
IZ MINUTE U MINUTU

Bild: Trump prekinuo sastanak s EU liderima, išao nazvati Putina

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Washington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine s američkim i europskim kolegama prisiliti Rusiju na mir
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu

