Nakon 107 godina tako, u ropotarnicu povijesti, odlazi još jedan domaći industrijski gigant. Bio je simbol nekadašnje industrijaliziranosti Hrvatske. Bio je poput države u državi. Radnici su imali svoga liječnika, zgrade...
Za Varteksom su ludjeli Britanci skupa s kraljicom: Nakon 107 godina gigant nestaje u prašini
Prije samo malo više od godinu dana, u svibnju 2024. godine, nekoliko stotina radnica i radnika Varteksa krenulo je od tvornice Varteks Zagrebačkom ulicom do varaždinskog Korza. U štrajku su bili pet dana zbog neisplate plaća. Nosili su transparente: “DORH i USKOK čekamo vas!” “Vjerovnici ‘ajmo za stol!”,”Pokušajte živjeti i vi bez plaće!”, “Hrvatska treba Varteks”, “Nada Dimić, Orljava, Kamensko, Varteks, nastavi niz”...
