Alduk predlaže haljine s 3D aplikacijama i hlače s korzetom

Današnje mladenke ne žele teške haljine i komplicirani dizajn, već su zainteresirane za nešto praktičnije, a opet lijepe i elegantne outfite. Modni dizajner Ivan Alduk osluškuje potrebe naših dama te je svjestan da i jednostavnost može biti izuzetno ženstvena. U novoj Alduk Bridal kolekciji predlaže haljine ukrašene detaljima od laganog tekstila, a korzet koristi i u formuli sa širokim hlačama.

Foto: Ivan Pavliš

- Modna kampanja je izvrstan poligon za kreativno istraživanje stoga pri snimanju uvijek želimo napraviti nešto novo i neočekivano. Svrha modne kampanje je prenijeti informaciju kako je kolekcija gotova i spremna za isprobavanje i naručivanje. U ovom lookbooku otkrivamo mnogo više modela i detalja obzirom da je naglasak upravo na novim modelima vjenčanica, no za potpuni dojam uvijek zagovaram isprobavanje uživo gdje se buduće mladenke mogu upoznati s našim načinom rada te doživjeti potpuno iskustvo izbora vjenčanice - izjavio je Ivan.

Foto: Ivan Pavliš

Kroj je baziran na formi koja prati liniju tijela, dok je suknja A kroja, a obaveznim naglaskom na struku. Dizajner ovoga puta koristi i 3D teksture, kao što su vezene čipke apstraktnih motiva. Rukavi na korzetu imaju dinamiku leptira, no kreacija ne treba biti simetrična, već autor ponegdje predlaže ukrašavanje samo jednog ramena.

Foto: Ivan Pavliš

Rezultat je moderna haljina koja ne opterećuje figuru ni doslovno ni stilski, već je lagana i ugodna. Ponekad višeslojna kroz metre laganih materijala ili u varijanti čipke, nova je vjenčanica simbol prirodnih tonova u simbiozi sa snježno bijelom.

Foto: Ivan Pavliš

Dvadesetak novih modela vjenčanica prva je isprobala Mija Matić (Talia Model), koja je vrlo utjelovila modernu Alduk mladenku, a hotel Amadria Park Zagreb je posložio kao retro kulisa ove modne priče. Minimalistički make-up i jednostavnu frizuru potpisuje studio Marcela.

Foto: Ivan Pavliš

Probe su kod Alduka besplatne, no potrebno je rezervirati termin na info@alduk.hr ili putem društvenih mreža brenda. Dizajner će osobno svakoj klijentici pružiti dobrodošlicu i pomoć pri izboru. Alduk vjenčanice se izrađuju prema mjerama, a potrebno ih je naručiti dva do četiri mjeseca prije datuma vjenčanja uz cijenu od 7 do 10 tisuća kuna.

