Dnevni horoskop za subotu 27. prosinca: Ovnu ide u ljubavi, a Lav pronalazi smisao u kaosu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Osvajat ćete izgledom, rječitošću i uživati u simpatijama okoline. S lakoćom ćete komunicirati sa strancima, pripadnicima suprotnoga spola, ili s ljudima koje ste tek upoznali. Ljubavni život bit će prepun strastvenih zagrljaja i izljeva nježnosti, ali i planova vezanih za zajedničku budućnost. Zdravlje vam se poboljšava.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Nećete dopustiti da vas razočaranja ili zapreke obeshrabre. Kada odredite ciljeve i prioritete, bit će vam lakše. Imat ćete premalo vremena za sve ono što želite obaviti i ono što drugi očekuju od vas. U večernjim satima bit će vam prijeko potreban odmor, jer vam umor nakupio od gužvi preko blagdana.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Očekuju vas SMS poruke ili telefonski pozivi putem kojih vam pojedinci čestitaju Božić ili se raspituju kako ste. S nekima od njih mogli biste se naći na kavi i dobro napričati. Predstoji li vam razgovor s poslovnim partnerom ili rješavanje poslovnog problema, diplomatskim pristupom polučit ćete dobre rezultate. Večer posvetite hobijima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Novi poslovni izazovi zaokupit će vas u priličnoj mjeri, a karijera i posao izložiti povećanim pritiscima. Ništa manje zahtjevna neće biti ni ljubavna svakodnevica. Partner će biti pun kritika na račun vašeg ponašanja ili će vam zamjerati otresito ponašanje prema njegovim roditeljima. Ne dopustite da rasprava preraste u svađu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Znat ćete što želite i u kojem smjeru nastaviti dalje. Sve što vam se dosad činilo nejasno, dobit će svoj smisao i oblik. Nekome ćete uručiti božićni dar, a i sami biste od nekoga mogli biti darivani. Zaljubljeni će željno iščekivati simpatijin telefonski poziv, a kad se on i dogodi, brzo ćete se dogovoriti za izlazak.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Božićni su vas blagdani više umorili nego odmorili. Možda ste ispratili na put goste koje su boravili kod vas. Nemojte ustrajati ako ste se uvjerili da u nekom projektu nailazite na stalan otpor. Pametnije je taj posao zasad odgoditi i pričekati bolje uvjete za ostvarenje, ako ne prije, a ono zasigurno početkom nove godine.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Još se niste pravo ni snašli od blagdana, a već ćete se naći u vrtlogu novih poslova i zaduženja. Izostane li suradnja i pomoć kolega, neće vam poći za rukom posvetiti se poslu u dovoljnoj mjeri. Ako ste nadređeni, imat ćete neslaganja s podređenima, jer netko od njih ne obavlja posao kako valja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Rasprave u ljubavnoj vezi čine vas mrzovoljnima, pa to i drugi primjećuju. Pod naletom nervoze mogli biste davati neodmjerene izjave ili poduzimati brzoplete akcije. U poslu će vam krenuti. Utjecajni prijatelji ubrzat će rješavanje trgovačkih poslova povezujući vas s kupcima, dobavljačima ili ulagačima do kojih je teško doprijeti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Oštroumni ste pa će se sve odvijati u skladu s vašim željama. Bit ćete aktivni u komunikaciji, slanju SMS poruka pa ćete nekim ljudima sa zakašnjenjem čestitati Božić. Svojim dobrim raspoloženjem zabavit ćete sve koji će se naći u vašoj blizini. Partner će biti raspoložen za razgovor, ali i za planove oko novogodišnjeg dočeka.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Nedostatak koncentracije mogao bi biti uzrokom neugodnosti ili propusta, što će neke zlonamjerne osobe jedva dočekati. Ne dopustite da vas itko izbaci iz takta i oduprite se iskušenju da ulazite u rasprave. S nestrpljenjem ćete priželjkivati dolazak kući, jedva čekati da se smjestite u omiljeni kutak i uživate s najmilijima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Nadređeni će znati cijeniti vašu predanost radu, točnost isporuke i radišnost. Radni sati proteći će u ozračju timskog rada, konstruktivnih prijedloga, ali i smijeha i zanimljivih razgovora. Mogli biste se zbližiti s osobom koju potajno priželjkujete ili se pomiriti s partnerom i naći snage za nove početke.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Bit ćete pod dojmom božićnih zbivanja pa ćete ih prepričavati svojim prijateljima. S partnerom ili simpatijom dogovarat ćete se gdje provesti novogodišnje praznike, a nije isključeno da se odlučite za inozemstvo. Izvjestan je složen odnos s autoritetima. Ne ponavljajte stare pogreške i borite se protiv osjećaja manje vrijednosti.